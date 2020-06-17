انتقاما لمقتل والديها.. قمر تلقن مقاتلي طالبان درساً قاسيا

كانت الفتاة الأفغانية "قمر غول" بداخل منزلها عندما اقتحمته عناصر من حركة طالبان بحثاً عن والدها، وهو مسؤول القرية في إقليم غور بحسب ما نقلت فرانس برس. وبعدما سحب المتمردون والد الفتاة للخارج حاولت زوجته المقاومة، غير أن الرجال قتلوها هي الأخرى أمام باب منزلها.

غير أن مقاتلي طالبان لم يتوقعوا أن تخرج "قمر غول" من المنزل حاملة لرشاش والدها لتقتل به الرجلين اللذين قتلا والديها وتصيب آخرين بجروح. وبحسب تصريحات قائد الشرطة المحلية لفرانس برس كان المتمردون يبحثون عن والد الفتاة بسبب مساندته للحكومة.

ونقلت دير شبيغل الألمانية أنلمقاتلين طالبان جاؤا مرة أخرى لمنزل الفتاة فيما بعد، غير أن عناصر الشرطة وسكان القرية استطاعوا صدهم، ليتم نقل الفتاة وأخيها لمكان آمن.

وحصلت "قمر غول"، والتي يتراوح عمرها بين 14 و16 عاماً، على إشادة كبيرة بفعلها الذي وصفه البعض بـ"البطولي" على وسائل التواصل الإجتماعي. وبحسب شبيغل تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل صورة لفتاة يقال أنها "قمر غول"، وهي جاثية على ركبتيها وحاملة لرشاش. وتصاحب هذه الصورة عبارات المديح والإعجاب.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وقعت إتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة ينص على سحب القوات الدولية من أفغانستان، وفي المقابل تعهدت حركة طالبان بوقف الأعمال القتالية. وبحسب دير شبيغل فإن الإتفاقية كانت تمهد لبدء محادثات السلام الداخلية في أفغانستان، غير أن مقاتلي طالبان مستمرون في قتل عناصر يروا أنها داعمة للدولة.

س.ح/ع.ج.م (أ ف ب)