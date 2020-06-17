 انتقاما لمقتل والديها.. قمر تلقن مقاتلي طالبان درساً قاسيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.07.2020

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منوعات

انتقاما لمقتل والديها.. قمر تلقن مقاتلي طالبان درساً قاسيا

عندما اقتحم مقاتلون من حركة طالبان منزل فتاة أفغانية وقتلوا والديها، لم يتوقعوا أن يكون انتقام الإبنة بهذه السرعة وبتلك الطريقة.

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أطفال أفغانستان والسلام المنشود

كانت الفتاة الأفغانية "قمر غول" بداخل منزلها عندما اقتحمته عناصر من حركة طالبان بحثاً عن والدها، وهو مسؤول القرية في إقليم غور بحسب ما نقلت فرانس برس. وبعدما سحب المتمردون والد الفتاة للخارج حاولت زوجته المقاومة، غير أن الرجال قتلوها هي الأخرى أمام باب منزلها.

مختارات

بدأ مسؤولون أفغان عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر على الحدود مع إيران بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين للعشرات منهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران. (03.05.2020)

غير أن مقاتلي طالبان لم يتوقعوا أن تخرج "قمر غول" من المنزل حاملة لرشاش والدها لتقتل به الرجلين اللذين قتلا والديها وتصيب آخرين بجروح. وبحسب تصريحات قائد الشرطة المحلية لفرانس برس كان المتمردون يبحثون عن والد الفتاة بسبب مساندته للحكومة.

ونقلت دير شبيغل الألمانية أنلمقاتلين طالبان جاؤا مرة أخرى لمنزل الفتاة فيما بعد، غير أن عناصر الشرطة وسكان القرية استطاعوا صدهم، ليتم نقل الفتاة وأخيها لمكان آمن.

وحصلت "قمر غول"، والتي يتراوح عمرها بين 14 و16 عاماً، على إشادة كبيرة بفعلها الذي وصفه البعض بـ"البطولي" على وسائل التواصل الإجتماعي. وبحسب شبيغل تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل صورة لفتاة يقال أنها "قمر غول"، وهي جاثية على ركبتيها وحاملة لرشاش. وتصاحب هذه الصورة عبارات المديح والإعجاب.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وقعت إتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة ينص على سحب القوات الدولية من أفغانستان، وفي المقابل تعهدت حركة طالبان بوقف الأعمال القتالية. وبحسب دير شبيغل فإن الإتفاقية كانت تمهد لبدء محادثات السلام الداخلية في أفغانستان، غير أن مقاتلي طالبان مستمرون في قتل عناصر يروا أنها داعمة للدولة.

س.ح/ع.ج.م  (أ ف ب)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


 

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أطفال أفغانستان والسلام المنشود  

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