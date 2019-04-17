انتقال صلاح إلى ريال مدريد ـ حقيقة أم "حيلة" إسبانية خبيثة؟

أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" أن محمد صلاح، طلب الرحيل عن فريقه ليفربول نهاية الموسم. وأضاف الموقع البريطاني أن النجم المصري أجرى محادثات مع مدرب "الريدز" يورغن كلوب وأخبره برغبته في ترك الفريق.

وأوضح الموقع البريطاني، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن محمد صلاح "غير سعيد"، إذ هدد رؤساء النادي بأنه سيتقدم بطلب، من أجل إجبار ليفربول على تركه يرحل عن النادي الإنجليزي العريق.

ونوه المصدر أن المسؤولين في ليفربول، تدخلوا بهدف إقناع محمد صلاح بالبقاء في الفريق، ووعدوه بتسهيل مهمة رحيله عن الفريق في حال ما إذا لم يغير النجم المصري الموهوب رأيه من الآن وحتى الشهر القادم.

وأشار موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ريال مدريد سيكون ربما الوجهة الأقرب لمحمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يحتاج "الميرنغي" إلى لاعبين من نوع النجم المصري حالياً بهدف العودة إلى منصات التتويج في أقرب موقت ممكن.

حيلة إسبانية؟

في المقابل، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه التقارير قد تكون ربما حيلة إسبانية بهدف زعزعة محمد صلاح، خاصة وأن ليفربول سيلتقي ببرشلونة في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "أيريش ميرور" أن ليفربول نفى بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن عدم شعور صلاح بالسعادة في الفريق ورغبته في الرحيل عن "الريدز" نهاية الموسم.

يشار إلى أن محمد صلاح استعاد مؤخراً توهجه المعهود، حيث قاد النجم المصري نهاية الأسبوع الماضي ليفربول إلى تحقيق انتصار ثمين على تشيلسي (2-0) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن مساعدته لفريقه في التأهل لنصدف نهائي الكأس "ذات الأذنين" بعد التغلب ذهاباً وإياباً على بورتو البرتغالي.