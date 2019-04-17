 انتقال صلاح إلى ريال مدريد ـ حقيقة أم ″حيلة″ إسبانية خبيثة؟ | عالم الرياضة | DW | 18.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

انتقال صلاح إلى ريال مدريد ـ حقيقة أم "حيلة" إسبانية خبيثة؟

فيما يواصل النجم المصري نشر سحره الكروي مع ليفربول، ذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح أجرى محادثات مع مدرب "ليفربول" وأخبره برغبته في الرحيل عن "الريدز" نهاية الموسم، فهل ذلك صحيحا؟ أم الأمر ليس سوى "حيلة" إسبانية؟

Liverpool vs Porto - Viertelfinale der UEFA Champions League: Hinspiel (Getty Images/J. Finney)

صورة من الأرشيف.

أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" أن محمد صلاح، طلب الرحيل عن فريقه ليفربول نهاية الموسم. وأضاف الموقع البريطاني أن النجم المصري أجرى محادثات مع مدرب "الريدز" يورغن كلوب وأخبره برغبته في ترك الفريق.

وأوضح الموقع البريطاني، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن محمد صلاح "غير سعيد"، إذ هدد رؤساء النادي بأنه سيتقدم بطلب، من أجل إجبار ليفربول على تركه يرحل عن النادي الإنجليزي العريق.

مختارات

يعاني محمد صلاح من تراجع واضح في المستوى، كما يقول منتقدوا النجم المصري، الذي أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ويجد نفسة تحت ضغوط كبيرة من أجل إثبات قوته الذهنية والنفسية في هذه المرحلة الهامة من الموسم الكروي الطويل. (04.03.2019)

يرى أسطورة ليفربول جيمي كاراغر أن ساديو ماني أكثر أهمية من صلاح في سباق "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. كاراغر أبدى إعجابه الكبير بالنجم السينغالي مؤكدا أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى. (16.04.2019)

ونوه المصدر أن المسؤولين في ليفربول، تدخلوا بهدف إقناع محمد صلاح بالبقاء في الفريق، ووعدوه بتسهيل مهمة رحيله عن الفريق في حال ما إذا لم يغير النجم المصري الموهوب رأيه من الآن وحتى الشهر القادم.

وأشار موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ريال مدريد سيكون ربما الوجهة الأقرب لمحمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يحتاج "الميرنغي" إلى لاعبين من نوع النجم المصري حالياً بهدف العودة إلى منصات التتويج في أقرب موقت ممكن.

حيلة إسبانية؟

في المقابل، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه التقارير قد تكون ربما حيلة إسبانية بهدف زعزعة محمد صلاح، خاصة وأن ليفربول سيلتقي ببرشلونة في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "أيريش ميرور" أن ليفربول نفى بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن عدم شعور صلاح بالسعادة في الفريق ورغبته في الرحيل عن "الريدز" نهاية الموسم.

يشار إلى أن محمد صلاح استعاد مؤخراً توهجه المعهود، حيث قاد النجم المصري نهاية الأسبوع الماضي ليفربول إلى تحقيق انتصار ثمين على تشيلسي (2-0) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن مساعدته لفريقه في التأهل لنصدف نهائي الكأس "ذات الأذنين" بعد التغلب ذهاباً وإياباً على بورتو البرتغالي.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    محمد صلاح

    خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.

  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    جمال "رونالدو"

    بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟

  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


مختارات

محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

تُصدر مجلة "تشوتي هفلتي" السويسرية المتخصصة في كرة القدم منذ أكثر من عقد رسوماً للاعبي كرة القدم. ثلاث نسخ كل عام تظهر من المجلة. في معرض الصور بعض من لاعبي كرة القدم بعيون فنانين عالميين. (14.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fussball l Barcelona vs Real Madrid l 4:1 - Enttäuschung

محيط نجم ريال مدريد غاضب من زيدان 17.04.2019

يبدو أن قرار زيدان الأخيرة بمنح نجم ريال مدريد غاريث بيل تسع دقائق لعب قد أشعل غضب المحيطين بالنجم الويلزي، الذي يقترب من الرحيل عن "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، حسب ما أوردت ذلك عدة تقارير صحفية متطابقة.

Champions-League Manchester City vs Liverpool

كاراغر: أفضل خسارة صلاح على ماني 16.04.2019

يرى أسطورة ليفربول جيمي كاراغر أن ساديو ماني أكثر أهمية من صلاح في سباق "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. كاراغر أبدى إعجابه الكبير بالنجم السينغالي مؤكدا أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى.

Fussball Bundesliga 30.Spieltag - Bayern München vs Borussia Mönchengladbach 4:1 Tor

أرسنال ينصب شباكه حول نجم بايرن ميونيخ 30.03.2019

بعدما ألمح إلى رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، أوردت تقارير صحفية أن أرسنال مستعد لفتح خزائنه بهدف ضم نجم يحمل قميص بايرن ميونيخ منذ سنوات. نجم الفريق البافاري يُعد أيضاً هدفا لبرشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

برشلونة يحث الخطى للظفر بنجم أياكس الموهوب "ماتياس دي ليخت"

انتقال صلاح إلى ريال مدريد ـ حقيقة أم "حيلة" إسبانية خبيثة؟

ليفربول وتوتنهام يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محيط نجم ريال مدريد غاضب من زيدان

نجم برشلونة وحاشيته في مرمى انتقادات جمعية ألمانية!

برشلونة وأياكس يصعدان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا