انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ يدخل منعطفاً جديداً!

ليس سراً أن بايرن ميونيخ من الفرق المُهتمة بشدة بالظفر بخدمات نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، إذ ترى إدارة الفريق البافاري أن موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة، قد ترجح كفة الفريق في مواصلة سيطرته المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن، يبدو أن آمال بايرن ميونيخ في التعاقد مع الدولي الألماني قد تتلقى ضربة قوية للغاية، فقد ذكرت أكثر من وسيلة إعلام ألمانية أن صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ يحوم حولها الشك، بسبب وكيل أعمال اللاعب فالي رمضاني.

وكانت السلطات الإسبانية قد فتشت منزل فالي رمضاني بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. ونقلت قناة "سكاي سبورت" عن ماكس بيليفيلد الخبير في سوق الانتقالات قوله، إن اسم ليروي ساني سيظهر أيضاً في وسائل الإعلام، التي ستتحدث عن قضية وكيل أعماله. وأضاف أن هذه التغطية الصحفية سيكون لها وقع سلبي على ساني.

وتابع نفس المتحدث كلامه قائلاً "بايرن ميونيخ سيراقب الوضع عن كثب، وسيواصل التحدث مع وكيل أعمال اللاعب وقد قام الفريق بذلك بالفعل".

في المقابل، رد فالي رمضاني على تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وقال في مقابلة خص بها صحيفة "بيلد" الألمانية "كان لدي فحص ضريبي عادي مثل ما يجب على كل شخص القيام به. سنرى ما سيظهر".

وكان ليروي ساني (24 عاماً) قد فسخ عقده مع وكالة النجم الإنجليزي المُعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين. وتعاقد ساني مع وكيل الأعمال فالي رمضاني (57 عاماً)، الذي أصبح من بين أقوى الشخصيات النافذة في سوق الانتقالات.

يشار إلى صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ، يُتوقع أن تُكلف خزينة النادي حوالي 200 مليون يورو بين قيمة الشرط الجزائي وراتب اللاعب، في حال وقع مع الفريق البافاري على عقد يمتد لمدة خمس سنوات، حسب ما أوردت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية.