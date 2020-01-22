 انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ يدخل منعطفاً جديداً! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.02.2020

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رياضة

انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ يدخل منعطفاً جديداً!

في الوقت الذي يسابق فيه بايرن ميونيخ الزمن للفوز بخدمات نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، دخلت صفقة انتقال الدولي الألماني إلى الفريق البافاري منعطفاً جديداً بسبب وكيل أعمال اللاعب.

صورة أرشيفية.

هل يحمل ليروي ساني قميص بايرن ميونيخ بداية من الموسم القادم؟

ليس سراً أن بايرن ميونيخ من الفرق المُهتمة بشدة بالظفر بخدمات نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، إذ ترى إدارة الفريق البافاري أن موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة، قد ترجح كفة الفريق في مواصلة سيطرته المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن، يبدو أن آمال بايرن ميونيخ في التعاقد مع الدولي الألماني قد تتلقى ضربة قوية للغاية، فقد ذكرت أكثر من وسيلة إعلام ألمانية أن صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ يحوم حولها الشك، بسبب وكيل أعمال اللاعب فالي رمضاني.

وكانت السلطات الإسبانية قد فتشت منزل فالي رمضاني بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. ونقلت قناة "سكاي سبورت" عن ماكس بيليفيلد الخبير في سوق الانتقالات قوله، إن اسم ليروي ساني سيظهر أيضاً في وسائل الإعلام، التي ستتحدث عن قضية وكيل أعماله. وأضاف أن هذه التغطية الصحفية سيكون لها وقع سلبي على ساني.

وتابع نفس المتحدث كلامه قائلاً "بايرن ميونيخ سيراقب الوضع عن كثب، وسيواصل التحدث مع وكيل أعمال اللاعب وقد قام الفريق بذلك بالفعل".

في المقابل، رد فالي رمضاني على تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وقال في مقابلة خص بها صحيفة "بيلد" الألمانية "كان لدي فحص ضريبي عادي مثل ما يجب على كل شخص القيام به. سنرى ما سيظهر".

وكان ليروي ساني (24 عاماً) قد فسخ عقده مع وكالة النجم الإنجليزي المُعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين. وتعاقد ساني مع وكيل الأعمال فالي رمضاني (57 عاماً)، الذي أصبح من بين أقوى الشخصيات النافذة في سوق الانتقالات.

 يشار إلى صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ، يُتوقع أن تُكلف خزينة النادي حوالي 200 مليون يورو بين قيمة الشرط الجزائي وراتب اللاعب، في حال وقع مع الفريق البافاري على عقد يمتد لمدة خمس سنوات، حسب ما أوردت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

 

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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