انتقاد أممي لتدخل قوات الأمن العراقية "القاسي" ضد المتظاهرين

بعد مقتل ثمانية أشخاص نهار أمس الاثنين قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات وفقا لما قالته مصادر أمنية وطبية لرويترز.

واستخدمت قوات الأمن اليوم الثلاثاء الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام بدأ منذ عدة أيام في مدينة أم قصر، حسب شهود ومصادر إعلامية. وأفاد شهود عيان بأن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين، عندما فتحت قوات الأمن الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين عند بوابات ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجا على حكومة بلادهم التي يتهمونها بالفساد وبأنها تأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.

غوتيريش مصدوم لكثرة عدد القتلى

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بشدة، تدخل قوات الأمن العراقية القاسي ضد المتظاهرين. وقال المتحدث باسمه، اليوم الثلاثاء في نيويورك، إن غوتيرش شعر بالـ "صدمة" جراء كثرة قتلى احتجاجات الأيام الماضية. وقال المتحدث إنه تم منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي رصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان جراء استخدام الأسلحة المميتة، جزئيا، مضيفا أنه ووفقا للحصر الذي قامت به الأمم المتحدة فإن 97 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب الآلاف في العراق منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

مشاهدة الفيديو 02:01 شارك تجدد المظاهرات في العراق وسط تنديد بعنف الأمن إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3SVmd العراق: تواصل الاحتجاجات وحصيلة القتلى تتزايد

ضغط الاحتجاجات

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إنه لا انتخابات بدون حل مجلس النواب (البرلمان). وأضاف في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء أن "ترك البلاد دون إدارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة، ولا توجد انتخابات مبكرة دون حل البرلمان"، بحسب السومرية نيوز.

وأقر عبد المهدي بأن "ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكن موضوعة على الرف، وبسبب هذا الضغط أصبح بالإمكان أن تمرر هذه المشاريع بسرعة".

إقليم كردستان يؤيد مطالب المتظاهرين

كما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم عن تأييده للمطالب المشروعة للمتظاهرين العراقيين، مشيرا إلى أنه لا أحد من القوى السياسية العراقية يرغب بتقليص نفوذ إقليم كردستان.

وأكد بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح والمسؤولين في الإقليم أن"المجتمعين اتفقواعلى تأييد المطالب المشروعة للمتظاهرين"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية بكردستان تدعم كافة الخطوات التي تفيد العراقيين وتحسن حياتهم، متمنيا أن تدخل الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة حيز التنفيذ".

ع.ج/ أ.ح (رويترز، د ب أ)