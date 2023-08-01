انتقادات واحتجاجات ضد تخفيض حكومة إيطاليا لـ"دخل المواطن"

من المقرر أن يتم خفض الإعانات الاجتماعية لمئات الآلاف من الإيطاليين ابتداء من اليوم الثلاثاء (الأول من أغسطس/آب 2023)، حيث قررت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تقييد شروط تلقي المساعدات الاجتماعية. وأخطر المستفيدون من هذه المساعدات عبر رسائل نصية يوم الجمعة الماضية.
ووفقا لتقارير إعلامية، سوف تتضرر نحو 169 ألف أسرة من الخفض الحاد للإعانات الاجتماعية .
ويعتقد المراقبون أنه من الممكن وقف الإعانات ، التي تعرف باسم "دخل المواطن" بالنسبة لـ 60 ألف أسرة أخرى، أواخر فصل الصيف.
وسوف تؤثر الإجراءات الجديدة بصفة خاصة على الجنوب، الذي يعرف بأنه الجزء الأكثر فقرا من إيطاليا. وعلى سبيل المثال، يوجد في مدينة نابولي أكبر عدد من المواطنين المستفيدين من الإعانات.
ومن اليوم فصاعدا، سوف تذهب الإعانات فقط للأسر التي لديها ضمن أفرادها قصر أو أصحاب إعاقات، أو كبار سن تجاوزوا 65 عاما.
ودعت النقابات العمالية ونشطاء إلى الاحتجاج على خفض الإعانات. وقام عاطل في بلدية تيراسيني، بصقلية، أمس الاثنين باقتحام مكتب العمدة، حيث سكب البترول وهدد بإحراق كل شيء. وتم منعه.
وانتقد ساسة من المعارضة هذه الخطوة. ووصف رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، الذي أقر "دخل المواطن" في عام 2019، هذه الخطوة "بالحرب الأيدلوجية التي تخوضها الحكومة على حساب الفئات الأكثر ضعفا".
ع.ج.م/و.ب (د ب أ)
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
جورجيا ميلوني
هي زعيمة حزب "فراتيلّي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) وتبلغ من العمر 45 عاماً. فاز حزبها بأكثر من 26 بالمئة من الأصوات رغم أنه تاسس في عام 2012. يتوقع أن تقوم بتشكيل الحكومة لتصبح أول سيدة في إيطاليا تتولى هذا المنصب ولتقود أول حكومة يمينية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
يمينية.. منذ الصغر!
انضمت ميلوني في صغرها لفرع الحركة الطلابية "جبهة الشباب" اليمينية المتطرفة والتي أسسها عدد من أتباع الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية. عُرفت لاحقاً بخطبها النارية والحماسية. وفي مقابلة تليفزيونية عام 1996 وصفت موسوليني بالسياسي الجيد، ما جعل سياسيين إيطاليين يصنفونها كأحد رموز الفاشيين الجدد.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
قادة اليمين المتطرف يهنئون
تلقت ميلوني تهنئة من زملائها في اليمين بجميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم القومية الفرنسية مارين لوبان، وقيادة حزب البديل اليميني الشعبوي في ألمانيا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي. ستحظى ميلوني مع حليفيها في الائتلاف، حزب "الرابطة" المعادي للهجرة بقيادة ماتيو سالفيني و"فورزا إيطاليا" اليميني بقيادة سيلفيو بيرلوسكوني، بغالبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
ماتيو سالفيني
أحد أبرز حلفاء ميلوني وزعيم حزب "لا ليغا" (الرابطة) اليميني الشعبوي الذي حصل على 9 بالمئة من الأصوات. يبلغ من العمر 49 عاما وهو أحد أشد المعادين لاستقبال بلاده للمهاجرين واللاجئين وتصادم عدة مرات مع منظمات إغاثة داخل وخارج إيطاليا. ليس من المرجح أن يعود لمنصبه السابق كوزير للداخلية لأنه يجب أن يمثل أمام المحكمة بسبب الاحتجاز غير القانوني، وإساءة استخدام السلطة في قضية سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز".
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
سيلفيو بيرلسكوني
رجل أعمال ذائع الصيت وكان رئيساً للوزراء. يتزعم حاليا حزب فورزا إيطاليا الذي حصل على 8 بالمئة تقريبا من الأصوات في الانتخابات. يبلغ من العمر 85 عاماً. كان عضواً في البرلمان الإيطالي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2013. بعد عدة إدانات بتهم الاحتيال الضريبي، تم طرده من المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. ونتيجة لذلك، تم منعه من الترشح لمدة ستة أعوام.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
غضب شعبي
تعرضت أحزاب الوسط واليسار الإيطالية لانتقادات شديدة من المواطنين بسبب "عدم الكفاءة الاستراتيجية"، لتتراجع نسب التصويت عاماً بعد عام في تعبير عن الإحباط، إذ انخفضت المشاركة من 73 بالمئة عام 2018 إلى 64 بالمئة في 2022. ويزداد غضب الإيطاليين وخاصة في الجنوب بسبب وعود السياسيين على مدى سنوات والتي لم يتحقق منها سوى القليل. يرى محللون أن التصويت كان أشبه بعملية انتقامية من الفشل السياسي المتتالي.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
لا تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية
من الناحية الاقتصادية والسياسة الخارجية، قد لا تتغير إيطاليا كثيرا على المدى القصير. وفق خبراء، ستحرص ميلوني على أن تظهر للنخب الإيطالية والدولية أنها زعيمة تتمتع بقدر كبير من المسؤولية السياسية. يتوقع أيضا أن تبقي ميلوني على مجموعات المصالح المحلية القوية، مثل اتحاد أرباب العمل "Confindustria" إلى جانبها. لكنها ستتفاوض بقوة مع الاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم من خلال خطة التعافي من أزمة كورونا.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
مخاوف المهاجرين والمثليين
أجندة ميلوني والأحزاب المتحالفة معها مناهضة للأقليات العرقية والدينية والجنسية والمهاجرين. تحدثت في أكثر من لقاء عن ضرورة محاربة أوروبا لمحاولات "الأسلمة"، كما انتقدت كثيراً المثلية الجنسية. وقالت إنها ستعمل على فرض حصار بحري على قوارب اللاجئين والمهاجرين. وترى ميلوني أن اليسار العلماني والإسلام الراديكالي يهددان الهوية الثقافية لبلادها!
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
أزمات في مواجهة ميلوني
سيتحتم على ميلوني معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
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إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته
ميلوني وإصلاحات دراغي!
يقول خبراء اقتصاديون إن أكبر قلق يساور المستثمرين بالنسبة لميلوني هو معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستبتعد عن إصلاحات أقرها رئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي أتاحت لإيطاليا الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وهو الرجل الذي كان يعرف كيف يناور مع باقي أوروبا، وهذا ما لا ينطبق على ميلوني. إعداد: عماد حسن