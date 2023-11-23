انتقادات لوزير إيطالي بعد توقيفه قطارا في غير محطته للنزول

يتعرض وزير الزراعة الايطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا لانتقادات لتسببه في توقيف قطار سريع لكي يتمكن من النزول.
ويشار إلى أن لولوبريجيدا -51 عاما- على علاقة بشقيقة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وأكدت شركة السكك الحديدية الإيطالية أن قطارا عالي السرعة يسافر من روما إلى نابولي، وكان متأخرا لنحو ساعتين، توقف بصورة مفاجئة .
وبعد ذلك غادر الوزير، الذي ينتمى لحزب "إخوة إيطاليا" اليميني، الذي تقوده ميلوني، القطار واستقبل سيارة أوصلته إلى موعده المقبل. وتطالب المعارضة في إيطاليا الآن الوزير بتقديم استقالته.
وقال لولوبريجيدا إن القطار لم يتوقف فقط من أجله عندما كان متأخرا 11 دقيقة. وهناك ركاب آخرون قد انتهزوا الفرصة وغادورا القطار في بلدة شيمامبينو الصغيرة خارج روما.
ر.ض ( د ب ا )
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
كل ألماني يعرف القطار السريع ICE، حيث يعتبر هذا القطار فائق السرعة هو القطار الرائد لشركة دويتشه بان، وبالرغم من أن هذا النوع من القطارات لا يجلب سوى 8 % إلى 10% من مجموع الأرباح لشركة سكك الحديد الألمانية، إلا أن له أهميته الخاصة، وسمعته الكبيرة مقارنة ببقية القطارات.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
يظهر على يمين الصورة قطار ICE 4 ، وذلك في عرض في برلين في شهر ديسمبر من العام الماضي 2015. فيما يسير إلى قربه قطار من نوع ICE 3، القطار الحديث سوف يبدأ الخدمة في خريف عام 2016. ويبلغ طول القطار 350 مترا ويحتوي على 830 مقعدا.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
بين الأعوام 1957 – 1987 كان القطار ترانس يوروب اكسبريس TEE، من القطارات السريعة التي خدمت بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC).
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
وهكذا كان يبدو القطار ترانس يوروب اكسبريس TEE من الداخل. هنا يبدوا القطار الفاخر من طراز TEE "Rheingold" والذي دخل الخدمة في ستينيات القرن الماضي، وحتى اليوم يمكن لعشاق القطارات تجربة متعة السفر بهذا النوع من القطارات وذلك ضمن رحلات سياحية خاصة.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
في عام 1930 دخلت خدمة القطارات الألمانية في منافسة مع السيارات التي بدأت تنطلق بسرعة بين المدن، ومع الطائرات، لذلك أدخلت خدمة القطار الطائر، والذي يعتبره البعض بداية التفكير بالخدمة السريعة بمواجهة المنافسين، حيث قصرت تلك القطارات المسافات بين المدن.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
في وقت مبكر من 1903عام تمت المحاولات الأولى للسفر بسرعات عالية، وذلك من خلال جمعية البحوث للقطارات الكهربائية. حيث قدم هذا القطار من شركة سيمنز، ووصلت سرعة المسافة التجريبية لحولي 210 كيلو متر / الساعة. وهو ما اعتبر حينها الحد الأقصى للقطارات السريعة .
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
القطار الأسرع يبقى القطار الفرنسي TGV وهو موجود منذ العام 1981 ضمن الرحلات المنتظمة. حيث وصلت سرعته في عام 2007 إلى 574 كيلومتر/ الساعة. وهو تقريبا ضعف السرعة للقطارات السريعة التي تسير عادة بمعدل 320 كيلومتر / الساعة في العديد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
قطارات فاليرو "Velaro" والتي لا تحتاج لقاطرة، بل تسير ضمن محرك متعدد الاتجاهات، وهي تقطع المسافة بين بكين وشنغهاي بسرعة 380 كلم/ الساعة، وبلغت سرعة القطار ضمن المرحلة التجريبية حوالي 486 كم/ ساعة.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
وحتى قبل فرنسا أدخلت اليابان قطار شينكانسن ضمن جدول رحلاتها السريعة، وذلك أثناء دورة الألعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو عام 1964، حيث كانت السرعة المقررة للقطار 210 كيلومتر / الساعة. أما الآن فإن النماذج الجديدة منه تسير بسرعة 320 كم/ الساعة.
-
القطارات السريعة ـ خدمة تواكب العصر وتسابق الزمن
هايبرلوب في ولاية كاليفورنيا هو مفهوم لنظام خدمة النقل عالية السرعة داخل كبسولات للركاب، حيث من المفترض أن يكون قادرا في المستقبل على السفر على وسائد هوائية بطاقة كهربائية بسرعة 1225 كم/ الساعة، وذلك ضمن اسطوانات مخصصة لهذا الغرض. كلاوس أورليش/ علاء جمعة
الكاتب: كلاوس أورليش/ علاء جمعة