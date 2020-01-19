 انتقادات لنائب ألماني بسبب ربطه بين معاداة السامية والمسلمين | أخبار | DW | 27.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انتقادات لنائب ألماني بسبب ربطه بين معاداة السامية والمسلمين

رغم تأكيده أن "الخطر الأكبر في نطاق معاداة السامية يصدر بالطبع من يمينيين متطرفين"، فإن النائب عن حزب المستشارة ميركل، فيليب أمتور، تعرض لانتقادات شديدة بسبب حديثه عن وجود معاداة السامية بصفة خاصة بين مهاجرين مسلمين.

فيليب أمتور، النائب المحافظ في البرلمان الألماني بوندستاغ.

فيليب أمتور، النائب المحافظ في البرلمان الألماني "بوندستاغ".

تلقى فيليب أمتور، النائب المحافظ في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2020) انتقادات من عدة أحزاب بسبب تصريح له عن معاداة السامية بين مهاجرين مسلمين.

وكان أمتور، وهو خبير الشؤون الداخلية بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، قد قال لشبكة "إن تي في" الإعلامية، بمناسبة الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر الإبادة والاعتقالات النازي "أوشفيتس": "من الواضح أيضا أنه يجب ألا ننسى أن معاداة السامية ممثلة بصفة خاصة داخل دوائر حضارية  ذات صبغة مسلمة".

وجاءت الانقتادات بالخصوص من أحزاب المعارضة، وعلق مدير الشؤون البرلمانية لكتلة حزب اليسار بالبرلمان الألماني، يان كورته، على ذلك، قائلا في تغريدة على حسابه على تويتر: "الوصول لهذه الفكرة، تحديدا في يوم إحياء ذكرى القتل الجماعي البيروقراطي لألمانيا النازية لستة ملايين يهودي- يظهر مدى حجم المشكلة في هذا البلد".

مختارات

رغم العوائق ورفض الكثيرين يريد مسلمون ويهود في أوروبا التعبير عن مواقفهم بشكل أقوى ومشترك، إنه تطور جديد في مجال تعاون أبناء الديانات وردة فعل على تنامي المد اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين في بلدان القارة. (15.09.2019)

يرجح أن يكون منفذ هجوم مدينة هاله من "الذئاب المنفردة"، أي أنه نفذ جريمته التي كانت بدوافع يمينية متطرفة وأودت بحياة شخصين اثنين، بشكل منفرد. لكن "الذئاب المنفردة"، ورغم تنفيذها وتخطيطها لجرائمها لوحدها، لا تكون منعزلة. (12.10.2019)

ومن جانبه أكد السياسي بحزب الخضر المعارض كوستانتين فون نوتس ضرورة تأمل ما قاله أمتور بصفته نائبا برلمانيا ألمانيا في يوم ذكرى تحرير معسكر أوشتفيتس، ولكنه أشار إلى أن إلصاق صفة "مسلم" بمعاداة السامية - بعد الهجوم على معبد يهودي بمدينة هاله مؤخرا- يعد أمرا مزعجا للغاية.

وقال أمتور، النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يشعر أنه تمت إساءة فهمه، وأوضح أنه صرح بذلك "ردا على سؤال عما تغير خلال الأعوام الأخيرة"، مؤكدا أنه "أمر واضح تماما بالنسبة له أن الخطر الأكبر في نطاق معاداة السامية يصدر بالطبع من يمينيين متطرفين".

وكان رجل يدعى "شتيفان ب." (27 عاما) قد حاول اقتحام معبد يهودي في مدينة هاله بقوة السلاح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتبين فيما بعد أن لديه دوافع يمينية متطرفة ومعادية للسامية، وهو يقبع حاليا قيد الحبس الاحتياطي.

ويشار إلى أنه كان في وقت الهجوم حوالي 50 شخصا داخل المعبد للاحتفال بأهم عيد يهودي، يوم كيبور (عيد الغفران). بيد أن المهاجم فشل في محاولته، وخلال فراره، قتل بطلقات نارية اثنين من المارة، هما سيدة (40 عاما) ورجل (41 عاما) عاما، فضلا عن وجود عدد من المصابين بسبب الهجوم.

أ.ح/ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:43

الرئيس الألماني: نحارب معاداة السامية ونحمي الحياة اليهودية

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الرئيس الألماني: نحارب معاداة السامية ونحمي الحياة اليهودية  

مواضيع ذات صلة

Eingangstor und Schienen zum Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau

المسلمون والمحرقة.. زيارة مرتقبة لشخصية مسلمة معروفة لأوشفيتس 19.01.2020

عدد قليل من المسلمين زار إلى حد الآن معسكر الاعتقال السابق في أوسشفيتس. والمثير للانتباه الآن هو الزيارة المرتقبة لممثلين للمسلمين واليهود رفيعي المستوى سوية للنصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية.

Symbolbild - Interreligiöser Dialog

سياسيان من حزب ميركل يحذران من الإقصاء باسم الدين 23.12.2019

حذر سياسيان من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من إساءة استخدام الدين في الإقصاء الاجتماعي، مؤكدان على ضرورة الدفاع عن الحقوق والحريات الدينية عموما وفي الداخل كما في الخارج.

Angela Merkel Rede Auschwitz-Birkenau

ميركل تعرب عن تأثرها البالغ في أول زيارة لها لمعسكر أوشفيتس 06.12.2019

بعد 14عاما في منصب المستشارية، قامت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم لأول مرة بزيارة معسكر الاعتقال النازي السابق في أوشفيتس الذي يعد من أكبر رموز الجرائم النازية بحق اليهود وشعوب أوروبية أخرى مثل غجر الروما والسينتي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  