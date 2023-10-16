انتقادات لمدافع بايرن نصير مزراوي عقب فيديو تضامني مع الفلسطينيين

بعد نشر المدافع المغربي نصير مزراوي على انستغرام مقطعا صغيرا يحتوي على دعاء يقول: "اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى"، كما ظهر في المقطع علم فلسطين وهو يرفرف.

وكتب مزراوي معلقا على المقطع الذي نشره الأحد عبارة "آمين" ومعه تعبير رمزي ليدين مبسوطتين إلى الأعلى.

وبينما لم يصدر عن نادي بايرن ميونخ أي تعليق بخصوص ما نشره مدافعه المغربي (25 عاما)، والموجود حاليا مع منتخب بلاده الذي خاض معه مباراة ودية أمام منتخب كوت ديفوار مساء السبت، شارك مزراوي في قصة أخرى على انستغرام مقطع فيديو آخر يظهر فيه أربع مساهمات للاعبين في المنتخب الوطني المغربي أحدهما مقطع الفيديو الخاص به، وآخر لعبد الحميد صابيري المحترف السابق في الدوري الألماني والمحترف حاليا في نادي الفيحاء السعودي، ومشاركة لحكيم زياش لاعب نادي غلطة سراي التركي، ورابعة من زكريا أبو خلال لاعب نادي تولوز الفرنسي.

وكان نادي بايرن ميونخ كتب على منصة إكس بعد هجمات حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي أن بايرن ميونخ يشعر بالقلق حيال أصدقائه في إسرائيل.

ودعا سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى طرد مزراوي من الفريق، حيث كتب النائب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوهانس شتاينغر على حسابة في موقع "إكس": "لا يمكن لنادي كورت لانداور، النادي الذي أطلق عليه النازيون اسم "النادي اليهودي"، أن يترك الأمر على هذا النحو". عزيزي نادي بايرن ميونخ: من فضلكم اطردوه على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام جميع خيارات الدولة لطرده من ألمانيا".

قضية مزراوي تفاقم مشكلة بايرن الدفاعية

انتقل مزراوي من أياكس أمستردام إلى بايرن ميونيخ في عام 2022 ولديه عقد معه حتى عام 2026. وإذا قام بطل كرة القدم الألماني بالفعل بإيقاف المغربي أو إنهاء عقده، فمن شأن ذلك أن يزيد من تفاقم المشكلة الكبيرة في دفاع ميونخ، حيث فشل بايرن في التعاقد مع مدافع إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية. بل وقام بإعارة يوسيب ستانيسيتش إلى منافسه باير ليفركوزن. ومؤخرا فشلت فكرة الاستعانة مجددا بجيروم بواتينغ، بعد تراجع مستواه إلى حد كبير.

وقبل نصير مزراوي، نشر الدولي التونسي عيسى العيدوني، متوسط ميدان نادي يونيون برلين الألماني، عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام صورة للعلم الفلسطيني وتحته عدة أيموجيات على شكل أيدي تقوم بالدعاء.

وظهرت مطالبات من قبل الجمهور تدعو النادي لاتخاذ موقف من اللاعب أو فسخ عقده، وهو الذي انضم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فيرينتسفاروشي المجري، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

حماية الرياضيين اليهود

في غضون ذلك دعا رئيس منظمة مكابي الرياضية الألمانية اليهودية لتشكيل فريق عمل لمكافحة معاداة السامية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم واتحاد الرياضات الأولمبية الألماني. وقال ألون ماير، رئيس منظمة مكابي، لمحطة (دويتشلاند فونك) الإذاعية الألمانية، إن الوضع الأمني "أكثر خطورة" هذه الأيام بالنسبة للرياضيين مع "امتداد" الصراع في الشرق الأوسط لألمانيا.

وأضاف ماير أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أو اتحاد الرياضات الأولمبية الألماني لم يصدرا أي بيانات تضامن في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي. وأوضح ماير "صحيح أنه كانت هناك محادثات ثنائية ومكالمات هاتفية. ولكن في رأيي أن هذا ليس كافيا بالتأكيد".

وتابع ماير: "ليس المطلوب هو الدعم فحسب، بل أيضا مواجهة العواقب المقابلة - ينبغي أن يتم في المستقبل تشكيل فريق عمل لتجنب مثل هذه الكراهية والشعارات التحريضية، التي حدثت أيضا في مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) وسبق أن تعاملت معها رابطة البطولة". وشدد ماير على أن الخطر الرئيسي على الرياضيين اليهود يكمن في مجال كرة القدم، وفي فرق الدوريات الأدنى ومسابقات الشباب، ومن منافسين من ذوي الخلفية العربية الإسلامية، مشيرا إلى أن الخطر المحتمل يختلف حسب المنطقة.

نادي أونيون برلين لم يعلق بعد على الجدل حول ما نشره محترفه التونسي عيسى العيدوني

وكان وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير قد طالب مجتمع الأغلبية في بلاده ببذل المزيد من الجهود لمكافحة كراهية اليهود في ألمانيا، وذلك بعد هجمات حركة حماس الإرهابية على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن حركة هي حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

تضامن رياضي مع إسرائيل

كما أعرب بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، عن تضامنه مع إسرائيل، خلال محادثات أجراها مع كل من رون بروسور، سفير إسرائيل بألمانيا، وموشيه زواريس، رئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي. وتم الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة الودية الدولية التي خاضها منتخب ألمانيا ضد مضيفه منتخب الولايات المتحدة السبت (14 أكتوبر/تشرين أول).

وقال نويندورف: "في هذه الأوقات الصعبة، تقف كرة القدم الألمانية بقوة بجانب أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل".

من جانبه، نشر دانييل بيريتس، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، رسالة على تطبيق إنستغرام، طالب فيها الرياضيين والمنظمات الرياضية بالوقوف ضد الإرهاب، وأكد "نحن نعلم مدى الضرر الذي يسببه الإرهاب ومدى أهمية محاربته". ويواجه الحارس الإسرائيلي احتمال طلبه للتجنيد الاحتياطي في إسرائيل، في حال اتساع حجم الصراع.

ف.ي/ع.ج.م./م.س. (DW، د ب أ)