 انتقادات للاتفاق الأوروبي بحظر بيع سيارات الوقود الأحفوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2022

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انتقادات للاتفاق الأوروبي بحظر بيع سيارات الوقود الأحفوري

قرّر الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري ابتداءً من عام 2035، لكن رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية انتقدت القرار.

هل اقتربت نهاية سيارات الاحتراق الداخلي؟

هل اقتربت نهاية سيارات الاحتراق الداخلي؟ - أرشيف

انتقدت رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية قرار الاتحاد الأوروبي بحظر بيع سيارات محركات لاحتراق (التي تعمل بالبنزين والديزل) اعتبارا من عام 2035.

وقالت رئيسة رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية، هيلدجارد مولر في  بيان في وقت متأخر من يوم الخميس "من التقصير  تحديد أهداف لفترة ما بعد 2030 دون القدرة على إجراء التعديلات المناسبة بناء على التطورات  الحالية".

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تقييد منهجي للحريات الأساسية وعنف وقمع ورذاذ فلفل وهراوات. تلك أبرز مظاهر تعامل الشرطة الألمانية مع مناهضي معرض السيارات الدولي في ميونيخ، حسب داعين لحماية المناخ والشرطة نفسها.

السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.

بدونها لا تعمل البطاريات، كما تعتمد السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة ذات البطاريات القابلة للشحن على هذه المادة. وبمساعدة تقنية جديدة سيتم استخراج الليثيوم في ألمانيا قريبا. كيف؟

وذكرت، على سبيل المثال، توسع البنية التحتية لشحن البطاريات، والاعتماد الوشيك على المواد الخام وما إذا كان يمكن توليد طاقات متجددة بشكل كاف. وقالت مولر: "يتعين على الاتحاد الأوروبي  الآن أن يبدأ فورا حملة وفقا للشروط الإطارية".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المديرة التنفيذية للصناعة تأييدها أسطول محركات الاحتراق الحالي الذي يمكن تشغيله بطريقة محايدة مناخيا. وقالت إن هناك حاجة أيضا إلى الوقود الاصطناعي لهذا الغرض.

وكانت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس  الخميس أنه لن يتم بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035.

واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مئة بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55 في المئة بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5 بالمئة بحلول ذلك الوقت.

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوربية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: زمن البدري


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