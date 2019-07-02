انتقادات لفون دير لاين لربطها بين الهجرة و"نمط الحياة الأوروبي"

تواجه الرئيسة المقبلة للمفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضغوطاً لتغيير تسمية حقيبة أحد المفوّضين إذ إنّها تربط بين الهجرة و"حماية نمط الحياة الأوروبي"، في ظل احتجاجات مصدرها نواب أوروبيون وحتى جان كلود يونكر.

وتعدّ المسألة حساسة وخصوصا أنّ جلسات استماع البرلمان الأوروبي للمفوّضين الجدد ستتم بين 30 أيلول/سبتمبر و8 تشرين الأول/أكتوبر، وسيتقرر على إثرها اعتمادهم من عدمه. وكشفت فون دير لاين الثلاثاء عن اختيارها ضمن فريقها لليوناني مارغريتيس سكيناس (عن الحزب الشعبي الأوروبي) ليكون نائباً للرئيس ومكلّفاً "حماية نمط حياتنا الأوروبي" وملف الهجرة.

وأثارت التسمية جدلاً في صفوف البرلمان الأوروبي وبين المنظمات غير الحكومية التي نددت بما وصفته "الخطاب المستعار من اليمين المتطرف". وانضم رئيس المفوّضية المنتهية ولايته جان كلود يونكر الخميس إلى الجدل، علماً أنّه وفون دير لاين ينتميان إلى الحزب الأوروبي نفسه (حزب الشعب الأوروبي) الذي يمثّل القوة الأولى في البرلمان الحالي.

وقال يونكر عبر "يورونيوز": "لا أحب فكرة أن نمط الحياة الأوروبي يتعارض مع الهجرة". وشدد على أنّ "قبول الآتين من بعيد يندرج ضمن نمط الحياة الأوروبي". رغم ذلك، نفت متحدثة باسم المفوضية أن يكون الإعلان بمثابة انتقاد.

ويطالب الاشتراكيون والليبراليون والخضر، وهم يمثّلون المجموعات الثلاث الأساسية في وجه حزب الشعب الأوروبي، بالتخلي عن التسمية. وقالت النائبة الأوروبية كريمة دلي (حزب الخضر)، وهي رئيسة لجنة النقل والسياحة وطرحت فكرة إرسال رسالة احتجاج إلى فون دير لايين، إنّ "الوقت حان للبرلمان ليقول إنّه لا يقبل بتسمية كهذه".



من جانبها قالت النائبة الإسبانية ايراتكسه غارسيا، رئيسة مجموعة "الاشتراكيين-الديموقراطيين" في البرلمان: "لا نحب هذه التسمية، إننا نرفضها"، وتابعت: "قلنا للمفوضية أمس إنّ مجموعتنا لا تستطيع القبول بها".

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين - المناخ والتكنلوجيا وبريكست في أولويات المفوضية الجديدة ستكون أولويات أورزولا فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، التصدي للتقلبات المناخية والتحولات التكنولوجية وملف بريكست معتبرة أن بروكسل مستعدة لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة مارغريته فيستاغر، سيدة الاقتصاد بامتياز الدنماركية مارغريته فيستاغر ستتولى منصب مفوضة شؤون المنافسة والتحول الرقمي، والمرأة البالغة من العمر 51 عاما تُعتبر من الوجوه البارزة في أعضاء المفوضية المنتهية ولايتها برئاسة جان كلود يونكر. وكانت فيستاغر تقود الحزب الاشتراكي الليبرالي في بلادها، وكانت وزيرة للاقتصاد والداخلية والقوة الرئيسية وراء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء السابقة هيله تورنينغ شميت.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة سيلفي غولار من وزيرة دفاع فرنسا إلى مفوضة الفرنسية سيلفي غولار النائبة الأوروبية وقد رشحت لتكون مفوضة السوق الداخلية التي تشمل السياسة الصناعية والصناعة الدفاعية والفضائية. وسبق أن كانت معاونة مدير البنك المركزي الفرنسي، ووزيرة دفاع فرنسا في كابينة فيليب عام 2017. و قد استمعت الشرطة القضائية الفرنسية إلى أقوالها في قضية وظائف وهمية مفترضة.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة فيرا جوروفا قد تواجه مشكلات مع بولندا التشيكية فيرا جوروفا هي مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية المرشحة من قبل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وستكون في حال قبول ترشيحها مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون، ما قد يسبب لها مشكلات في بولندا خاصة بسبب إصلاحات النظام القضائي بها.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة الهولندي فرانس تيمارمانس فرانس تيمارمانس سيتولى منصب مفوض شؤون الحفاظ على البيئة وتحول المناخ، والهولندي البالغ من العمر 58 عاما يتحدث ست لغات وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأمام الرأي العام يُعتبر تيمارمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق مدافعا عن الالتزام بالحقوق والقانون في دول أوروبا الشرقية، إذ انتفض ضد إصلاح العدالة في بولندا والمجر.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة دبلوماسي محنك وصاحب الكلمات الواضحة الاشتراكي خوسيب بوريل البالغ من العمر 72 عاما سيتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، هذا ما قررته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورجل الاقتصاد هو منذ يونيو 2018 وزيرا للخارجية الإسبانية. وشغل قبلها منذ نهاية السبعينات عدة مناصب حكومية وكان بين 2004 و 2007 رئيسا للبرلمان الأوروبي.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة شارل ميشال رجل القانون البرلمان الأوروبي انتخب البلجيكي شارل ميشال رئيسا جديدا له. ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشال لن يخوض المفاوضات للتوسط بين الأحزاب البلجيكية، بل سيعوض ابتداء من الأول ديسمبر البولندي دونالد توسك في رئاسة البرلمان الأوروبي لينصب اهتمامه على التوفيق بين الدول الأعضاء الـ 27 في القضايا الرئيسية مثل المالية والهجرة.

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة كريستين لاغارد تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي. ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي. وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة.



كذلك، أعلن رئيس مجموعة "تجديد أوروبا" الليبرالية، الروماني داسيان كيولوس، أنّه طلب من فون دير لايين سحب التسمية التي وصفها بـ"المضللة والغامضة".

وتعدّ المسألة حساسة وخصوصاً أنّ جلسات استماع البرلمان الأوروبي للمفوّضين الجدد ستتم بين 30 أيلول/سبتمبر و8 تشرين الأول/أكتوبر، وسيتقرر على إثرها اعتمادهم من عدمه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر.



وعكف فريق المفوّضين الذين تمّ اختيارهم ويتوقع أن يتسلموا مهامهم في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، على تحضير جلسات الاستماع منذ مساء الأربعاء في جنوب بروكسل.

ويشير محيط فون دير لاين إلى عدم وجود توجه لاتخاذ أي قرار على عجل. وقال مصدر إنّ "كل الحجج يجري نقاشها".



وكتبت أورسولا فون دير لايين في رسالة مهام سكيناس أنّ "نمط الحياة الأوروبي يرتكز على التضامن، راحة البال والأمن. يتوجب علينا الاستجابة للمخاوف والقلق المشروع حول أثر الهجرة غير القانونية على اقتصادنا ومجتمعنا، وتهدئتهما".



ورغم التراجع الملحوظ في أعداد الوافدين، غير أنّ مسالة الهجرة تبقى ساخنة في أوروبا التي تشهد صعوداً للحركات الشعبوية.

م.ع.ح/ي.ب (د ب أ – أ ف ب)