انتقادات لرئيسة البرلمان الأوروبي بعد إقامة مدفوعة في فندق فاخر لم تعلن عنها

تواجه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تساؤلات حول قبولها دعوة للإقامة في فندق فرنسي فاخر مع زوجها، والتي لم تعلن عنها بشكل كامل أمام البرلمان.
وذكر تقرير بصحيفة "بوليتيكو"، الجمعة (20 كانون الثاني/يناير 2023)، أن تكاليف الإقامة لليلة واحدة في الفندق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمنطقة "بورجوندي" دفعتها جمعية نبيذ فرنسية. وأكد المتحدث باسم ميتسولا المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقالت ميتسولا في الطبعة التي صدرت اليوم السبت لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "لم يكن خطأ، لم يتخذ أي رئيس برلماني قبلي، هذه الخطوة". أي أنها أول من يعلن من رؤساء البرلمان الأوروبي، عما تلقوه من هدايا أو رحلات مدفوعة.
وكانت ميتسولا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن قيامها بالرحلة، في أعقاب عملية اعتقال، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، من قبل الشرطة البلجيكية، لنائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي، المتهمة بالفساد وغسل الأموال وصلات بجريمة منظمة. غير أن ميتسولا لم تكشف أنها كانت برفقة زوجها الفنلندي، يوكو، في الرحلة. ووفقًا للقواعد البرلمانية، كان ينبغي على ميتسولا الإبلاغ عن الرحلة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وبحسب "بوليتيكو"، سافرت ميتسولا، وهي من الحزب المسيحي الديمقراطي، من مالطا إلى فرنسا وفقًا لموعد مع جمعية النبيذ المذكورة، وتم توفير إقامة لها في فندق خمس نجوم، وكان جزء من الرحلة يتمثل في عشاء من خمسة أطباق. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت ميتسولا مهددة بعواقب.
من الناحية النظرية، يمكن فرض عقوبات عليها، ومع ذلك لا توجد آلية محددة، لأن رئيس البرلمان الأوروبي هو المسؤول عن توقيع العقوبات على أعضائه.
كما أعلنت ميتسولا عن تلقيها 125 هدية الأسبوع الماضي وحده، وهو أمر غير قانوني أيضًا. وتم الإعلان عن هذا قبل أيام قليلة. وبحسب القائمة فقد قدمت السياسية المالطية الأصل معظم الهدايا للحفظ لدى الإدارة البرلمانية أو حفظتها في مكتبها. وكانت هذه الهدايا الأخيرة على سبيل المثال صورًا ومزهريات وكتبًا. وشدد المتحدث باسم رئيسة البرلمان الأوروبي على أن "رئيس البرلمان يقبل الهدايا نيابة عن المؤسسة ولا يحتفظ بها".
م.ع.ح/ف.ي (د ب أ)
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
لكن...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.