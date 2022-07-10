انتقادات لتصريحات رئيس وزراء المجر حول " اختلاط الأعراق"

استنكر مسؤول أوروبي اليوم الأربعاء (27 تموز/يوليو 2022) تصريحات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان التي انتقد فيها أن يكون هناك عالم "مختلط الأعراق" بسبب الهجرة. وكتب نائب رئيسة المفوضة الأوروبية مارجاريتيس شيناس اليوم "علينا أن لا ندع صياغتنا للكلمات تخون أكثر مبدأ رئيسي لوجودنا وهو : نحن جميعا بشر متساوون". وأضاف "الكراهية ليس لها مكان على شفاهنا أوفي مجتمعاتنا".

وكان شيناس يشير إلى تعليقات أوربان العرقية في خطاب بمنتدي سنوي لأنصاره في رومانيا، التي سوف تثير ردود فعل كبيرة من جانب المؤسسات الأوروبية.

وقال أوربان "هناك عالم يمتزج فيه الأوروبيون مع الذين يصلون من خارج أوروبا. الآن هذا عالم مختلط الأعراق". وأضاف أنه على العكس يريد المواطنون في المجر ودول أخرى في حوض الكاربات من أوروبا الشرقية "الامتزاج مع بعضهم البعض، ولكننا لا نريد أن نصبح أشخاصا ذوي أعراق مختلطة".

وأثارت التعليقات انتقادات من وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، بالإضافة لإدانة من أحد كبار الجالية اليهودية في المجر.

كما قدمت زوزانا هيجيدوس، حليفة أوربان منذ فترة طويلة ومستشارة حكومته، استقالتها مصحوبة بإدانة شديدة اللهجة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)