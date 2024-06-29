انتقادات لترامب بعد وصفه بايدن بـ"فلسطيني سيء"

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات بعد وصفه خصمه الرئيس جو بايدن بـ"فلسطيني سيء" خلال أول مناظرة انتخابية بينهما. تصريحات ترامب أثارت استياء مدافعين عن حقوق الإنسان الذين وصفوا هذه التصريحات بالعنصرية.

أدان مدافعون عن حقوق الإنسان الجمعة (28 حزيران/ يونيو) ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الفلسطينيين خلال مناظرة الخميس مع الرئيس جو بايدن، ووصفوا تلك التصريحات بأنها عنصرية أو مهينة.

وخلال أوّل مناظرة بينهما في إطار الانتخابات الرئاسيّة الأمريكية وتبادل بايدن وترامب وجهات النظر بإيجاز عن الحرب في غزة لكنهما لم يناقشا بشكل موضوعي كيفية إنهاء هذا الصراع.

وقال ترامب متحدثا عن بايدن "لقد أصبح مثل فلسطينيّ، لكنهم لا يُحبّونه لأنه فلسطيني سيّئ جدا. إنه (فلسطيني) ضعيف".

واستخدم ترامب مصطلح "فلسطيني" مرة أخرى بطريقة مماثلة، ووصف في تجمع حاشد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو يهودي، بأنه فلسطيني. وأضاف "لقد أصبح فلسطينيا لأن لديهم بضعة أصوات أو شيء من هذا القبيل".

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وهو مؤسسة حقوقية إن بايدن أخطأ في ادعائه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إنهاء الحرب، مضيفا أنه يعتبر إشارة ترامب إلى كلمة "فلسطيني" في النقاش إهانة عنصرية.

وقال كوري سيلور، مدير الأبحاث والمناصرة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في بيان "استخدام الرئيس السابق ترامب لكلمة 'فلسطيني' كإهانة يعد أمرا عنصريا.

وقال بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، لرويترز "التلميح إلى أن كونك فلسطينيا هو أمر سيئ بطريقة ما، كما فعل الرئيس السابق ترامب في وصفه للرئيس بايدن بأنه فلسطيني، فهذا ينضح بالعنصرية والكراهية ضد العرب".

ولم يكن لدى حملة ترامب تعليق فوري على الانتقادات.

ع.أ.ج/ ع ج (رويترز، ا ف ب)