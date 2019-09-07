انتقادات لبرلين بسبب سعيها لاستئناف التعاون الأمني مع الرياض

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إنه "من صميم مصالحنا أن تكون الحدود في المنطقة العربية آمنة وغير قابلة لاختراق الإرهابيين". ويحاول المتحدث باسم الحكومة الألمانية بذلك تبرير قرار برلين استئناف التعاون الأمني مع السلطات السعودية. ونوه زايبرت بأن السياسة الخارجية الألمانية لا توجهها فقط القيم وإنما المصالح أيضاً. ولم يٌعرف بعد متى سيتم استئناف العمل ببنود اتفاق التعاون الأمني بين برلين والرياض.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن قوات حرس الحدود السعودية تلقت دعما ألمانيا ما بين عامي 2009 و2018 شمل تدريبات وتدابير استشارية. وذكرت الوزارة الألمانية أن الشرطة الاتحادية ممثلة في العاصمة السعودية الرياض بمكتب إدارة مشاريع يضم ثلاثة موظفين. ويشمل التعاون مع الرياض محاربة تزوير الوثائق والمراقبة البحرية وتدريب موظفي حرس الحدود، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية.
انتقادات للتعاون مع "نظام قمعي"
اتهم حزب الخضر الحكومة الألمانية، من خلال سعيها إلى استئناف العمل الأمني المشترك مع الرياض، بدعم ما وصفته بـ"النظام القمعي" في السعودية. وتتعرض سلطات الرياض لانتقادات دولية ليس فقط بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بل بسبب الحرب الدموية في اليمن ووضع حقوق الإنسان في المملكة. وبدوره يرى الخبير الحقوقي فرانك شفابه، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) أن هذا النوع من التعاون لا يتوفر على أي أساس.
من جهتها، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن عدم تفهما لنية برلين استئناف تعاونها الأمني مع الرياض. وقال كريستيان ميهر المدير التنفيذي لمنظمة مراسلين بلا حدود في ألمانيا إن "التعاون الأمني بالذات سيكون إشارة خاطئة تجاه النظام السعودي". وتابع ميهر بالقول: "طالما لم يتم محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وطالما يوجد صحفيون مسجونين بشكل تعسفي لا يجب على الحكومة الألمانية تطبيع العلاقات على هذا المستوى (مع النظام السعودي)". وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود يقبع ما لا يقل عن 30 صحفيا وكذلك من يٌعرفون بصحافة المواطن في السجون السعودية، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب.
بيد أن متحدثاً باسم وزارة الداخلية الألمانية أعلن أن هذا التعاون "يدخل في إطار التعاون الألماني السعودي في القضايا الأمنية". ويشمل بالخصوص تأمين الحدود الذي يعتبر "شرطاً أساسيا لمحاربة الإرهاب". كما دافع متحدث باسم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن نية الحكومة الألمانية استئناف تعاونها الأمني مع السعودية.
وقال المتحدث "لقد توصلنا إلى استنتاج يفيد أن لدينا من حيث المبدأ مصلحة في هذه المهمة". وأبرزت وزارة الخارجية الألمانية أنها من خلال الدورات التدريبية المقدمة في السعودية يتم أيضا نقل معارف تشمل "مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان".
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خاشقجي من منتقدي النظام السعودي
جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تاريخ ومكان الاختفاء
في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية
منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تفتيش القنصلية
مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي
بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة
نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السيارة السوداء
ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خطة لاستدراج خاشقجي ؟
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تركيا تملك الأدلة
في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السعودية تطالب بتحقيق مشترك
قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك