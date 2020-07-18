 انتقادات فلسطينية لغوغل وآبل بسبب خرائطهما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.07.2020

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انتقادات فلسطينية لغوغل وآبل بسبب خرائطهما

غضب فلسطيني عارم على شركتي غوغل وآبل الأمريكيتين بسبب قيامهما "بحذف خريطة فلسطين من خرائطهما"، وفق مصادر فلسطينية. كما اتهم الفلسطينيون الشركتين بالانحياز لإسرائيل. فكيف حاولت غوغل توضيح موقفها؟

محمود عباس

محمود عباس يعرض خرائط تاريخية لخارطة الأراضي الفلسطينية عبر التاريخ

اتهم فلسطينيون غوغل وآبل بالانحياز لإسرائيل بعد تغييب أيّ إشارة تشير إلى بلدهم في منتجات الشركتين. وتُظهر خرائط غوغل مابس الأراضي الفلسطينية باسمي "غزة"، و"الضفة الغربية"، وذلك ضمن نطاق خريطة إسرائيل، دون أي إشارة إلى أنها أراضي فلسطينية.

وأوضحت غوغل ردا على الجدل أنها غيّرت إعداد الحدود المتنازع عليها، وصارت تظهر على شكل خط رمادي متقطع.

غير أن هناك من أشار إلى أن غوغل لم تكتب يوما اسم فلسطين أو الأراضي الفلسطينية في الخرائط. وقد سبق للشركة فعلاً أن أوضحت عام 2016 في سياق ضجة مشابهة أنها لا تعتمد اسم فلسطين في خرائطها.

وأطلق مغردون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #FreePalestine، نظير ما اعتبروه تجاهل الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية.

كما كشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن توجيه رسالة رسمية لإدارة الشركتين للاحتجاج على حذف خريطة بلاده، متهمًا محركا البحث بالخضوع لـ"ضغط وابتزاز" إسرائيل.

مختارات

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "شطب اسم دولة فلسطين ضمن  خرائط الشركتين يشكل مخالفة للقانون الدولي وخضوعا للضغط والابتزاز  الإسرائيلي، وفي حال عدم تراجعهما سنلجأ لرفع دعاوى قضائية ضدهما"، متحدثا عن أن السلطة الفلسطينية تعمل على تحديد الجهة القانونية الدولية التي ستلجأ إليها لرفع الدعوى.

من جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، للوكالة الرسمية، إن الوزارة  تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن "غوغل"، مثل الروسي أو الصيني، ردا على قرار شطب فلسطين عن خرائطها، متهما الشركتين الأمريكيتين بـ"الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي".

وذكر أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع الأمر من بينها الضغط على  الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية. كما أشار إلى أن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص "كون ما يجري مخالف للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".

إ.ع/أ.ح (د ب أ)

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    الكاتب: نيكولا مارتن/فريدريك روتر/دالين صلاحية


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