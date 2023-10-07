انتقادات شديدة لبايرن ميونخ بسبب طريقة تعامله مع قضية بواتينغ

يواجه نادي بايرن ميونخ انتقادات شديدة بشأن الطريقة التي تعامل بها مع قضية المدافع جيروم بواتينغ الذي يواجه محاكمة أخرى بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة.

وكان بواتينغ، وهو لاعب حر حالياً، يتدرب مع ناديه السابق منذ عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ولكن بايرن ذكر أمس الجمعة إن اللاعب لن يحصل على عقد للعودة للفريق بسبب جاهزية المدافعين الآخرين بالفريق.

وطوال الأسبوع كانت هناك انتقادات بشأن احتمالية التعاقد مع اللاعب، بسبب الإجراءات القانونية الجارية حالياً حول مزاعم الاعتداء التي يرجع تاريخها لواقعة في عام 2018.

وكانت إحدى محاكم بافاريا قد فرضت غرامة على بواتينغ (35 عاماً) ولكن محكمة أعلى درجة قد ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى. ودفع بواتينغ ببراءته.

وقال كريسوف فريوند المدير الرياضي لبايرن خلال الأسبوع الماضي إن القضية "مسألة خاصة" وأنهم يصيغون قرارهم على أسس رياضية.

وأدانت مجموعة حقوق المرأة الألمانية "تير ديس فيمس" تصريحات فريوند، حيث قالت متحدثة رسمية اليوم السبت لصحيفة "أبند تسايتونغ" إن تصريحاته بمثابة "إشارة قاتلة لجميع المشجعين وللعامة، ولهؤلاء المتضررين وليس آخرا الجناة".

وقالت :" عنف العلاقات لم يكن أبداً مسألة شخصية، بغض النظر عما إذا كان يحدث من جانب لاعب كرة قدم أو زميل في العمل، أو الجيران أو الصديق المقرب". وأضافت :"محاولات المدير الرياضي التقليل من شأن الاتهامات الموجهة لبواتينغ بأنها شخصية يشير إلى مشكلة هيكلية". وأردفت:" العنف ضد المرأة مازال لا يؤخذ على محمل الجد، ويجب على الضحايا تحمل الترهيب".

وذكرت "تير ديس فيمس" أنه يجب على المجتمع أن يقف ضد العنف المنزلي، بما في ذلك نادي بايرن، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته باعتباره النادي الذي يملك أكبر عدد من المشجعين في ألمانيا". كما انتقدت تصريحات فريوند من جانب "فايسر رينغ"، مجموعة داعمة لضحايا الجرائم الجنائية.

وذكرت "فايسر رينغ" على منصة "إكس" (تويتر سابقا) :" العنف المنزلي ليست مسألة خاصة ولكنها مشكلة ضخمة في المجتمع. في عام 2022 فقط 240547 حالة تم الإبلاغ للشرطة، وهذه هي القضايا المعروفة فقط".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)