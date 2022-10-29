 انتقادات دولية لقرار موسكو تعليق صادرات الحبوب الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2022

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انتقادات دولية لقرار موسكو تعليق صادرات الحبوب الأوكرانية

توالت الانتقادات بشأن قرار موسكو تعليق اتفاق صادرات الحبوب بدعوى تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم أوكراني، قرار يهدد إمدادات الغذاء في العالم وهو ما انتقده بشدة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أرشيف: باخرة محملة بالحبوب في مرمرة قبالة اسطنبول

أرشيف: باخرة محملة بالحبوب في مرمرة قبالة اسطنبول

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم (الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر "قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاق البحر الأسود يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا.

وفي خطوة أثارت غضبا دوليا، قالت موسكو أمس السبت إنها علقت مشاركتها في اتفاق البحر الأسود، الذي يهدف إلى تجنب المجاعة وكبح التضخم، ردا على ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها.

من جهتها، انتقدت الولايات المتحدة القرار الروسي الذي بررته وزارة الدفاع الروسية بحدوث "هجمات إرهابية" ضد أسطولها في البحر الأسود.

ويذكر أن اتفاق تصدير الحبوبتم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر لوقف أزمة جوع عالمية. وأضافت الوزارة أن كاسحة الألغام، التي تعرف باسم "إيفان جولوبيز" بالإضافة إلى منشآت، في الخليج، تضررت بشكل بالغ في الهجوم، الذي وقع أمس السبت. وتابعت الوزارة أن أوكرانيا نفذت الهجمات، بتوجيه من خبراء بريطانيين.

وذكرت الوزارة أن إجمالي 16 طائرة بدون طيار استهدفت سيفاستوبول. وتم اعتراض معظمها. ومن جانبه، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا على استمرار عمل الصادرات "الأساسية التي تنقذ الحياة". وقال بلينكين في بيان "أي إجراء من جانب روسيا لتعطيل هذه الصادرات الضرورية من الحبوب هو في الأساس بيان مفاده أن الناس والعائلات في جميع أنحاء العالم يجب أن يدفعوا المزيد من أجل الغذاء أو أن يتعرضوا للجوع." وتابع أنه "بتعليق هذا الاتفاق، تقوم روسيا مرة أخرى باستخدام الغذاء كسلاح في الحرب التي بدأتها، مما يؤثر بشكل مباشر على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وأسعار الغذاء العالمية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)

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