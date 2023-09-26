انتقادات حادة لأوليفر كان بعد زيارته للسعودية

واجه أوليفر كان (54 عاما)، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ، انتقادات كثيرة بعد زيارته للسعودية في الأيام القليلة الماضية، حيث التقى أسطورة بايرن ميونيخ السابق مع نجوم الكرة في الدوري السعودي مثل النجم البرازيلي نيمار، و ساديو ماني و كريستيانو رونالدو.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري قد عبر عن إعجابه بالمملكة وأشار إلى أهمية تطوير الدوري السعودي، مما أثار استياء العديد من متابعيه.

كما أثار فيديو نشره كان، وهو يشيد بمركز تسوق فاخر في الرياض، الجدل حول ما إذا كانت هذه التصرفات تعبر عن إعجاب حقيقي أم تأدية مهمة إعلانية بمقابل.

وقد نشر ميشائيل أوت، أحد أشهر مشجعي بايرن ميونيخ، تغريدة على حسابه الخاص في موقع إكس (تويتر سابقا) ووصف زيارة كان للسعودية بأنها "مخزية". واعتبر أوت، الذي سبق وقاد حملة انتقاد واسعة ضد نادي بايرن ميونيخ بسبب عقود إعلان تربطه بالخطوط الجوية القطرية، تصريحات كان تسويقا للسعودية ونشاطها الرياضي.

واتهم أوت حارس مرمى المنتخب الألماني السابق بالترويج للمملكة على حساب حقوق الإنسان، بحسب ما نشره موقع ( فرانكفورته روندشاو) الألماني.

يشار إلى أن أوليفر كان كتب عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) "سيكون من المثير مشاهدة كيفية تطور الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل". وأوضح أسطورة بايرن ميونيخ أنه تفقد المركز التدريبي لنادي النصر وحضر تمارين الفريق، ونشر صور له رفقة رونالدو وماني.

وشهدت الأشهر الأخيرة التحاق عدد من نجوم كرة القدم، من أقوى دوريات العالم، منها الإسباني والفرنسي والإنجليزي والألماني، بنواد سعودية. فهل جاء اللآن الدور على عمالقة الساحرة المستديرة لضمهم كمدربين أو أطر تقنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟