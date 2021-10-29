 انتقادات تخيم على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في السعودية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.01.2022

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رياضة

انتقادات تخيم على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في السعودية

يتطلّع برشلونة إلى التعويض عن موسمه المتعثّر في جميع الجبهات محليًا وأوروبيًا عندما يواجه غريمه التاريخي ريال مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية، التي تستضيفها السعودية، في خطوة قوبلت بانتقادات.

هدف لريال مدريد في مرمى برشلونة في مبارتهما في الدوري الإسباني قبل نحو ثلاثة أشهر

هدف لريال مدريد في مرمى برشلونة في مبارتهما في الدوري الإسباني قبل نحو ثلاثة أشهر

يدخل الفريق الكاتالوني إلى المواجهة مع غريمه التاريخي ريال مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني/يناير 2022) مدركًا تفوّق ريال مدريد الواضح عليه هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس في ترتيب "لا ليغا" (الدوري الإسباني) بفارق 17 نقطة عن غريمه المتصدر، مع مباراة أقل لـ"بلاوغرانا".

مختارات

بعد توقيع شراكة العام الماضي مع نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة جديدة مع نادي بلينسية لتعزيز تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتبادل الخبرات.

بعد 3 سنوات من الاحتجاز في سجن الحاير من دون توجيه أي تهمة لها، أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة آل سعود وابنتها سهود الشريف. اعتقلت الأميرة وابنتها بعد أن اتخذت مواقف منددة بانتهاكات حقوقية في بلادها.

هل يلغي النجم العالمي جاستن بيبر حفله الغنائي في السعودية، بعدما طالبت خطيبة جمال خاشقجي بذلك؟ إذ يبدو وكأن شبح الصحافي المغتال سيلاحق كل المبادرات السعودية، بما فيها تلك التي تسعى لجعل المملكة أكثر انفتاحا على العالم.

شارك نجوم موسيقون عالميون مثل ديفيد غيتا بمهرجان ساوند ستورم في السعودية. وبسبب ذلك تلقى الفنان الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان. غيتا دافع عن موقفه قائلا: "أنا لا أعزف الموسيقى للساسة، أنا أعزفها للناس".

يحذو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المحب لكرة القدم حذو جيرانه في دول الخليج الغنية الأخرى من خلال شراء نادٍ أوروبي لتحسين صورة بلاده المتضررة على وقع سجلها الحقوقي، على ما أفاد خبراء.

كما انّ فريق المدرب تشافي هرنانديس ودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرّة الأولى منذ نحو عشرين عامًا، وبالتالي سيصبّ تركيزه على تفادي الخروج خالي الوفاض من مسابقة جديدة. وقال هرنانديس في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحافي في الرياض عشية المواجهة إن الفوز على غريمة "قد يكون نقطة تحوّل"، مضيفًا أن "الانتصار بالكلاسيكو سيضعنا في النهائي ويمنح المصداقية لمشروعنا. سنضع الدوري جانبًا لنركز على منافسة كبيرة. هناك كأس محتملة".

16 مقابل 14

وكانت انتهت المواجهة الأخيرة بين الجانبين والأولى منذ رحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بفوز النادي الملكي 2-1 على ملعب كامب نو في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ومنذ العام 2010، تواجه الفريقان 40 مرة، ففاز برشلونة 16 مرة مقابل 14 لريال، إضافة إلى عشرة تعادلات.

وتُوج برشلونة بلقب الكأس السوبر 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2018، مقابل 11 للفريق الملكي.

يُعتبر ريال مدريد الاوفر حظًا للفوز بمنازلة الاربعاء، وقال المدرب الايطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي "كل شيء يمكن أن يحدث. ندرك أن لديهم مشاكل أكثر منا ولكنها مباراة واحدة بوجود فريقين لديهما هدف واحد وهو بلوغ النهائي".

ويتجه ريال بخطى ثابتة نحو إحراز لقب الدوري المحلي بقيادة الثنائي الهجومي "المتوهج" الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور اللذين سجلا بمفردهما هدفين أقل من تشكيلة برشلونة بأكملها.

ورغم أن ريال يتقدم بفارق كبير عن غريمه التقليدي، إلا انّ الفجوة لا تعني بالضرورة انّ الميرينغي قد تحسّن عن السابق، إنما تعكس تراجع برشلونة في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ.

إذ يعاني العملاق الكاتالوني من ديون بلغت حوالى المليار يورو وهي التي أدّت في نتيجتها إلى هبوط حاد في مستوى الفريق بعد رحيل بعض النجوم في العامين الأخيرين، وفي مقدمتهم ميسي والأوروغوياني لويس سواريس.

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أفضلية ولكن!

ويمني مدرب برشلونة الجديد تشافي هرنانديس بأن يستغل فريقه بعض التحسّن الذي طرأ على أدائه في الفترة الأخيرة، بهدف إيقاف سلسلة انتصارات ريال في مواجهات الكلاسيكو التي بلغت 4 على التوالي.

إذ لم يخسر الفريق الكاتالوني في آخر ست مباريات، وتقدم الى المركز السادس، وكان بمقدوره التقدم أكثر الى المركز الرابع في المرحلة الاخيرة لولا تعادله بطريقة دراماتيكية في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه غرناطة 1-1.

ويتسلّح برشلونة بمشاركة أولى مرتقبة للمهاجم فيران توريس المنتقل من مانشستر سيتي الانكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية والذي بات بمقدوره المشاركة بعد تجديد عقد الفرنسي صامويل أومتيتي، في خطوة منحته مساحة مالية لتسجيل الأول. وقد تعافى توريس أيضًا من إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عودة بيدري وأنسو فاتي الغائب منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيشكّل فوز برشلونة باللقاء مفاجأة كبيرة الى حدّ ما، إذ لم يخفِ أنشيلوتي أفضلية فريقه في المواجهة عندما قال "نظريًا، نحن الأوفر حظًا. لكنّ هناك ما هو نظري وما قد يحصل على أرض الواقع".

في المقابل، يرى قلب دفاع برشلونة المخضرم جيرارد بيكيه أن فريقه "متحفز كثيرًا لرفع هذه الكأس. هذا نصف النهائي، الكلاسيكو، وسيكون صعبًا. لكن نحن نتحسّن وأنا متفائل من قدرتنا على التنافس وبلوغ النهائي".

ويدخل ريال الى المواجهة عقب عرضه القوي في نهاية الاسبوع الماضي بفوزه الكبير على فالنسيا 4-1 بفضل هدفين لكل من بنزيمة وفينيسيوس.

تجدر الإشارة الى انّ الفائز من هذه المباراة سيواجه في النهائي الفائز بين أتلتيك بلباو حامل اللقب وأتلتيكو مدريد اللذين يتواجهان الخميس.

"من أجل المال فقط!"

إقامة المسابقة للمرة الثانية في السعودية بعد نسخة العام 2019 التي فاز بها ريال على حساب جاره أتلتيكو بركلات الترجيح 4-1، واستمرار السعودية في استضافة المسابقة حتى عام 2029، جلب انتقادات عديدة على الاتحاد الإسباني لكرة القدم والأندية. وتركزت الانتقادات في سعي الاتحاد الإسباني وراء العائد المادي من استضافة المملكة للبطولة والبالغ 40 مليون يورو وتجاهل الوضع الحقوقي في السعودية، الأمر الذي عبرت عنه منظمة العفو الدولية.

الجدير ذكره أن إقامة اتحادات أوروبية بطولات كبرى في الخارج أمر ليس جديد؛ كما فعل الطليان بنقلهم كأس السوبر إلى الولايات المتحدة عام 1993، ومن ثم في طرابلس وبكين والدوحة وشنغهاي ومنذ عام 2018 في السعودية.

خ.س/إ.ف (أ ف ب)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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