انتقادات بحرينية لقطر والسعودية تفتح سفارتها قريبا في الدوحة

انتقد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني على تويتر اليوم الخميس (21 يناير/كانون الثاني 2021) قطر "لعدم اتخاذها أي مبادرة" لحل مشكلات قائمة مع بلاده، وذلك على الرغم من اتفاق هذا الشهر لحل خلاف استمر ثلاث سنوات.

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر خلال قمة "العلا" على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قطعتها مع قطر في 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وقال الزياني وفقا لتغريدة نشرتها وزارة الخارجية البحرينية على تويتر "قطر لم تبد بعد قمة العلا أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة مع البحرين.. وعلى الدوحة التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي". ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل عن المشكلات التي تحتاج إلى حل.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة العربية الفضائية السعودية اليوم نقلاً عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة ستعيد فتح سفارتها في الدوحة "خلال أيام". بيد أن الوزير السسعودي لم يقدم بدوره أية تفاصيل أو معلومات حول الموعد.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم أمس إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، ما جعل القاهرة الأولى التي تفعل ذلك رسميا بموجب اتفاق عربي أنهى خلافا استمر طويلا مع الدوحة.

وقال بيان الخارجية المصرية "تبادلت جمهورية مصر العربية، يوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين من المخابرات المصرية" قولهما إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية. وأضاف المصدران، والكلام لرويترز، أنه تعهد كذلك بتغير في توجه قناة الجزيرة القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى من القاهرة.

بيد أن مسؤولا قطريا أبلغ رويترز اليوم الخميس بأنه لم ينعقد اجتماع من هذا القبيل وبأن العلاقات الدبلوماسية استؤنفت "عبر المراسلات المكتوبة وفقا لاتفاق (قمة) العلا"، بالسعودية.

وكان وزير الخارجية القطري قال في تصريحات تلفزيونية بعد الإعلان عن الاتفاق العربي إن قناة الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة.

وقال المصدران بالمخابرات المصرية، حسب رويترز، كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين.وأضافا أن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون "تحت الاختبار" حسب تعبير أحد المصدرين.

ع.ح./ا.ح. (رويترز)