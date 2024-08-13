انتقادات أممية وغربية لأداء بن غفير الصلاة في الحرم القدسي

شجبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيام وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى، ووصفته واشنطن بأنه "غير مقبول".

ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء (13 آب/أغسطس 2024) بقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير بأداء الصلاة في باحات المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، ووصفها بأنها "استفزاز لا يجدي". وقال فرحان حق للصحافيين "نحن نعارض أي محاولة لتغيير الوضع الراهن المتعلق بالأماكن المقدسة (...) هذا النوع من السلوك لا يفيد، وهو استفزاز لا يجدي".

وبدوره، ندّد الاتحاد الأوروبي ب"استفزازات" وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وكتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات الوزير الإسرائيلي بن غفير الذي دعا خلال زيارته للأماكن المقدسة إلى انتهاك الوضع القائم".

ودخل أكثر من ألفي إسرائيلي الثلاثاء باحات المسجد الأقصى يتقدمهم الوزير بن غفير وأدوا الصلوات بمناسبة ذكرى خراب الهيكل.

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشدّدون.

وانتقدت الولايات المتحدة الثلاثاء الخطوة، مؤكدة أن ذلك يضر بجهودها لإحياء المفاوضات في شأن وقف لإطلاق النار في غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم مع احترام الأماكن المقدسة في القدس، وأي خطوة أحادية مهما كانت (...) ومن شأنها تقويض هذا الوضع، غير مقبولة". وأضاف أن هذا الأمر "ليس غير مقبول فحسب، بل يقلل من أهمية ما نعتبره مرحلة حيوية، في وقت نعمل على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار".

خ.س/ ف.ي/ ع.ج (أ ف ب)