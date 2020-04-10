 انتقادات ألمانية لواشنطن على خليفة تعاملها مع وباء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2020

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أخبار

انتقادات ألمانية لواشنطن على خليفة تعاملها مع وباء كورونا

رغم أن جائحة كورونا تستدعي من العالم تنسيق الجهود لمكافحة الوباء، إلا أن الخلافات تشتد بين الدول بل وحتى بين الحلفاء أنفسهم. العلاقات الألمانية الأمريكية لسيت استثناء، فقد زادتها أزمة كورونا توترا.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ردّ الفعل الأمريكي إزاء تفشي فيروس كورونا المستجّد واصفا إياه بأنه بطيئ للغاية، في أحدث علامة على التوترات بين الدولتين الحليفتين في الوقت الذي تتصديان فيه للأزمة. وقال ماس فى مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" حسبما ورد في مقتطفات أرسلت إلى وسائل الإعلام اليوم الجمعة (10 من أبريل/ نيسان) إن الصين اتخذت "إجراءات استبدادية شديدة بينما جرى التهوين من شأن الفيروس فى الولايات المتحدة لفترة طويلة". وأضاف "هذان (نموذجان) مختلفان، ولا يمكن أن يكون أي منهما نموذجا يحتذى به بالنسبة لأوروبا".

مختارات

أمام ما تنجزه ألمانيا من تفوق في مواجهة جائحة كورونا، مقارنة مع نظيراتها الأوروبية، وما تحققه دول آسيوية من معجزات. يتبادر السؤال في بلدان عربية مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب: أين يكمن السرُّ وأين نحن؟ (10.04.2020)

يؤدي وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأميركيين السود بشكل غير متكافىء، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة. (07.04.2020)

وكانت ألمانيا من بين الدول التي اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باتباع أساليب "الغرب المتوحش" في المزايدة على شحنات من الإمدادات الطبية الحيوية أو منع وصولها إلى المشترين الذين كانوا قد وقعوا بالفعل اتفاقات للحصول عليها.

وقال ماس لدير شبيغل إنه يأمل في أن تعيد واشنطن النظر في علاقاتها الدولية في ضوء أزمة كورونا. وأضاف "دعونا ننظر إلى أي مدى ستؤدي تصرفات الحكومة الأمريكية إلى مناقشات في الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا" مشيرا إلى أنالسياسات التجارية العدوانية ربما أضرت بقدرة البلاد على شراء معدات الوقاية. ولم يصدر إلى غاية اللحظة تعليق من الجانب الأمريكي حول تصريحات ماس.

ماس ينتظر نقاشات داخل الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا

ماس ينتظر نقاشات داخل الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا"

الولايات المتحدة تأتي ثانية بعد ايطاليا

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعدد الوفيات مع 16478 حالة، بينما لا زالت إيطاليا أكبر الدول تضررا بأكثر من 18 ألف وفاة. تليها إسبانيا مع أكثر من 15 ألف وفاة وفرنسا مع أكثر من 12 ألفاً. وأحصت ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، نحو 800 وفاة خلال 24 ساعة في أسوأ حصيلة يومية. لكن عدد الحالات التي استدعت نقلاً إلى المستشفى كانت الأدنى منذ بدء الأزمة كما كشف حاكم الولاية أندرو كومو، مشيراً إلى"أننا بصدد تسطيح المنحنى". يوازي ذلك أيضا انخفاض الضغط على المستشفيات أيضاً في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مع ذلك، تدعو السلطات الصحية في كافة أنحاء العالم إلى عدم التراخي في الإجراءات.

أما في ألمانيا فقد ارتفع عدد الإصابات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة إلى 113 ألفا 535 حالة. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليلعلى موقعه الإلكتروني، وبذلك أرتفع عدد الإصابات بواقع 5323 حالة في غضون 24 ساعة. كما ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس اليوم إلى 2373 حالة، بزيادة قدرها 266 حالة في غضون 24 ساعة. ووفقا لبيانات المعهد، ارتفع عدد حالات الشفاء من المرض اليوم إلى 53913 حالة، بزيادة قدرها 3987 حالة مقارنة بأمس الخميس.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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