انتقادات ألمانية لواشنطن على خلفية تعاملها مع وباء كورونا

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ردّ الفعل الأمريكي إزاء تفشي فيروس كورونا المستجّد واصفا إياه بأنه بطيئ للغاية، في أحدث علامة على التوترات بين الدولتين الحليفتين في الوقت الذي تتصديان فيه للأزمة. وقال ماس فى مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" حسبما ورد في مقتطفات أرسلت إلى وسائل الإعلام اليوم الجمعة (10 من أبريل/ نيسان) إن الصين اتخذت "إجراءات استبدادية شديدة بينما جرى التهوين من شأن الفيروس فى الولايات المتحدة لفترة طويلة". وأضاف "هذان (نموذجان) مختلفان، ولا يمكن أن يكون أي منهما نموذجا يحتذى به بالنسبة لأوروبا".

وكانت ألمانيا من بين الدول التي اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باتباع أساليب "الغرب المتوحش" في المزايدة على شحنات من الإمدادات الطبية الحيوية أو منع وصولها إلى المشترين الذين كانوا قد وقعوا بالفعل اتفاقات للحصول عليها.

وقال ماس لدير شبيغل إنه يأمل في أن تعيد واشنطن النظر في علاقاتها الدولية في ضوء أزمة كورونا. وأضاف "دعونا ننظر إلى أي مدى ستؤدي تصرفات الحكومة الأمريكية إلى مناقشات في الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا" مشيرا إلى أنالسياسات التجارية العدوانية ربما أضرت بقدرة البلاد على شراء معدات الوقاية. ولم يصدر إلى غاية اللحظة تعليق من الجانب الأمريكي حول تصريحات ماس.

ماس ينتظر نقاشات داخل الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا"

الولايات المتحدة تأتي ثانية بعد ايطاليا

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعدد الوفيات مع 16478 حالة، بينما لا زالت إيطاليا أكبر الدول تضررا بأكثر من 18 ألف وفاة. تليها إسبانيا مع أكثر من 15 ألف وفاة وفرنسا مع أكثر من 12 ألفاً. وأحصت ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، نحو 800 وفاة خلال 24 ساعة في أسوأ حصيلة يومية. لكن عدد الحالات التي استدعت نقلاً إلى المستشفى كانت الأدنى منذ بدء الأزمة كما كشف حاكم الولاية أندرو كومو، مشيراً إلى"أننا بصدد تسطيح المنحنى". يوازي ذلك أيضا انخفاض الضغط على المستشفيات أيضاً في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مع ذلك، تدعو السلطات الصحية في كافة أنحاء العالم إلى عدم التراخي في الإجراءات.

أما في ألمانيا فقد ارتفع عدد الإصابات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة إلى 113 ألفا 535 حالة. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليلعلى موقعه الإلكتروني، وبذلك أرتفع عدد الإصابات بواقع 5323 حالة في غضون 24 ساعة. كما ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس اليوم إلى 2373 حالة، بزيادة قدرها 266 حالة في غضون 24 ساعة. ووفقا لبيانات المعهد، ارتفع عدد حالات الشفاء من المرض اليوم إلى 53913 حالة، بزيادة قدرها 3987 حالة مقارنة بأمس الخميس.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)