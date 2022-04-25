 انتقادات ألمانية للحكم بسجن الناسط التركي عثمان كافالا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.04.2022

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سياسة واقتصاد

انتقادات ألمانية للحكم بسجن الناسط التركي عثمان كافالا

قوبل الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة بانتقادات ألمانية ودولية، وحذر سياسيون ألمان من أن عدم التزام تركيا بقرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه قد ينتج عنه عواقب على تركيا.

محكمة تركية تحكم بالسجن مدى الحياة على االناشط عثمان كافالا (أرشيف 23/11/2015)

محكمة تركية تحكم بالسجن مدى الحياة على االناشط عثمان كافالا

 

طالب سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بفرض عقوبات على تركيا حال استمرت في انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.

مختارات

بعد رفض تركيا عدة مرات الامتثال لحكم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا، أعلن "مجلس أوروبا" إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا. وهذه خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المجلس.

تؤشر "أزمة السفراء" وإن هدأت، على تفاقم الهوة بين أنقرة وشركائها الغربيين في لعبة لي ذراع ليس من الواضح بعد كيف سيكون مآلها. أردوغان سوًق انتهاء الأزمة كانتصار قومي ضد الغرب في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة.

وقال نيلس شميد في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورغ" اليوم الثلاثاء (26 إبريل/نيسان 2022) إن تركيا لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المروج الثقافي عثمان كافالا، وأضاف: "إذا التزمت تركيا بعدم الرغبة في تنفيذ هذه الأحكام، فإن الطرد من مجلس أوروبا أمر لا مفر منه".

وكانت محكمة في اسطنبول قد حكمت يوم الاثنين على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد ادانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو معتقل منذ أربعة اعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.

ويتهم الادعاء التركي كافالا بدعم احتجاجات جيزي في اسطنبول عام  2013 والتحريض على محاولة انقلاب بالإضافة إلى أعمال " تجسس سياسية وعسكرية" لها علاقة بمحاولة الانقلاب في عام .2016 وفي المقابل يرى منتقدون أن هذه الاتهامات مسيسة.

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لماذا تنتقد أوروبا رئيس تركيا رجب طيب إردوغان بانتظام؟

انتقادات ألمانية للحكم

بدوره، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء في تصريحات إذاعية: "كان من الصواب أن يبني أردوغان جسراً يمكنه السير عليه"، مضيفا أن تركيا تعد أيضاً شريكاً عسكرياً مهما لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من روسيا والشرق الأوسط:

وأكد السياسي الألماني ضرورة أن تبقى شريكاً، معرباً عن ثقته في أن تركيا ستقترب من أوروبا على المدى الطويل وفي ظل حكومة مختلفة، وقال: "هناك بالفعل قوى موالية لأوروبا في تركيا".

وأمس الاثنين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان لها "ننتظر أن يتم الافراج فوراً عن عثمان كافالا"، مضيفة أن هذا الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي". وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.

وصرحت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، اندريا زاسه، أمس الاثنين بأنه لم يتم حتى الآن تنفيذ تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد السفير الألماني من أنقرة.

وقالت زاسه:" لم يردنا عبر الطريق الدبلوماسي حتى الآن بيان من هذا النوع"، وأضافت أن خطوة كهذه " تتعارض مع عمق وكذلك أهمية" العلاقات الألمانية التركية كما أنها " لا تتوافق وطريقة التعامل بين شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال إن برلين تلقت تصريحات اردوغان بقلق وعدم وتفهم " ولا يمكن التكهن الآن بردود الأفعال".

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وانتقادات دولية

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الإدانة بأنها "غير عادلة" و"لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون". 

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا، تمشيا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك إطلاق سراح جميع  الآخرين المسجونين تعسفيا".

وأضاف: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المضايقات القضائية  للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في  تركيا، بما في ذلك من خلال الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والادعاءات  الفضفاضة للغاية بدعم الإرهاب، وقضايا الإهانة الجنائية". 

وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

وكان سفراء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وسبع دول أخرى أصدروا بياناً يطالبون فيه بالإفراج عن كافالا والتزام تركيا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت أمراً في 2019 بالإفراج عنه.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي أنه سيُجرى إعلان أن هؤلاء السفراء غير مرغوب فيهم. وتبين أمس الاثنين أن أردوغان لا ينوي طرد الدبلوماسيين.

يذكر أن السفراء المعنيين يتعين عليهم تعليق عملهم "في غضون مهلة زمنية مناسبة" بمجرد أن تخطرهم الخارجية التركية رسميا بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وذلك وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)

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    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

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    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

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    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

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    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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