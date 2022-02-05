انتفاضة هوفنهايم تصعد به للمركز الرابع بالفوز على فولفسبورغ

قلب هوفنهايم تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه فولفسبورغ اليوم السبت (19 فبراير/ شباط 2022) ليتقدم إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، منح المهاجم الدنماركي يوناس فيند التقدم لفولفسبورغ بتسديدة مباشرة في الدقيقة 36 محرزا هدفه الأول مع الفريق منذ انضمامه قادما من كوبنهاغن في يناير/ كانون الثاني.

وانتصر هوفنهايم ثلاث مرات فقط خارج أرضه هذا الموسم قبل هذه المواجهة ونجا من تأخره بهدف آخر بعدما أضاع بنجامين هوبنر كرة بضربة رأس من مدى قريب ثم أهدر جيروم وسيلون فرصتين.

وعاقب الفريق الضيف منافسه على إهدار الفرص وأدرك التعادل عبر الدنماركي ياكوب برون لارسن في الدقيقة 74.

وبعد ذلك بأربع دقائق أكمل الكرواتي أندريه كراماريتش انتفاضة الفريق الضيف عندما هز الشباك بكعب القدم بعد تمريرة كريستوف باومغارتنر.

وأنقذ أوليفر باومان حارس هوفنهايم مرماه من محاولة من فيند ثم ألغى الحكم هدفا لفولفسبورغ بداعي التسلل.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع لكن فريق لايبزيغ يستطيع العودة إلى المربع الذهبي لو انتصر في ملعب هيرتا برلين غدا الأحد. فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم فرايبورغ إلى المركز الخامس ورفع رصيده إلى 37 نقطة أيضا متأخرا بفارق الأهداف فقط عن هوفنهايم، بعد تغلبه 2-1 على مضيفه أوغسبورغ. وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى استاد إمبولس أرينا، تقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورغ في الدقيقة الرابعة ثم تعادل ميكائيل غريغوريتش لأوغسبورغ في الدقيقة 16 لكن نيكو شلوتيربيك سجل هدف الحسم للفريق الضيف في الدقيقة 26.

واليوم السبت أيضا فاز أرمينيا بيلفيلد على يونيون برلين 1 / صفر وتعادل شتوتغارت مع بوخوم 1/ 1.

هـ.د/ ص.ش/ (رويترز، د ب أ)