 انتفاخ أسفل العين.. وصفات بسيطة لمشكلة تؤرق الكثيرين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.07.2021

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صحة

انتفاخ أسفل العين.. وصفات بسيطة لمشكلة تؤرق الكثيرين

كثيراً ما تظهر لدى البعض منا انتفاخات تحت العيون وخصوصاً عند الاستيقاظ في الصباح. لكن لا داعي للقلق. فبحسب خبراء التجميل والصحة العامة فإن تلك الانتفاخات يسهل التخلص منها باتباع الخطوات البسيطة التالية.

انتفاخ أسفل العيون مع التقدم بالسن

انتفاخ أسفل العيون مع التقدم بالسن

بعد يوم طويل من العمل والأنشطة المختلفة قد يستيقظ الشخص في صباح اليوم التالي بعيون منتفخة خصوصا في المنطقة تحت العينين والتي يسميها البعض "جيب العين".

مختارات

يفضل العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النظر، ارتداء العدسات اللاصقة عوضاً عن النظارات الطبية، في المقابل يرتدي آخرون العدسات لغاية تجميلية في تغيير لون العيون. ولكن هل العدسات آمنة في زمن كورونا؟

كل امرأة تحب أن تبدو أجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة جمال، فتلجأ إلى علبة الماكياج وتأخذ منها ما تيسر من ألوان وكريمات. لكن هناك أخطاء ترتكب أثناء التجميل فتكون النتيجة عكسية، وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؟

في بعض الأحيان تتورم تلك المنطقة بشكل غير دائم سرعان ما يختفي خلال اليوم وتلاحظ تلك التورمات غالباً في الصباح بعد الاستيقاظ. إذا كان هذا هو الحال، فإن الأمر في الغالب هو حالة من احتباس الماء والذي يمكنك تخفيفه باستخدام الكريمات وتقنيات التدليك والعلاجات المنزلية.

أما إذا كان التورم ظاهراً بشكل دائم، فهو علامة على ترهل الجلد أو تخزين الدهون وهنا لن يتمكن التدليك والكريمات من فعل الكثير. إذا كان هذا يزعجك كثيراً، فعليك استشارة الطبيب.

كيف تتطور الانتفاخات تحت العينين؟

بحسب الدكتور كيركيغارد، فإنه غالبًا ما تحدث الانتفاخات تحت العين بسبب اضطراب تدفق الدماء في الشبكة الليمفاوية في تلك المنطقة. ويمكن أن تكون أحد الأسباب أيضاً الجفاف أو قلة النوم أو الإجهاد. أيضا قد يرجع ذلك إلى تقدم العمر حيث يفقد الجلد مرونته وتصبح العضلات والنسيج الضام في هذه المنطقة أضعف وبالتالي ينزلق للأسفل إلى جانب تزايد ترسب الدهون.

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اضطراب الرؤية - هل يتعين التوجه إلى الطبيب فوراً!

وعموماً لا داعي للقلق. فمع بعض نصائح العناية البسيطة، يمكنك التخلص من تلك الانتفاخات. موقع "وومن هيلث" (صحة المرأة) سأل خبراء التجميل الدكتور كيركيغارد والدكتور كورتز في هامبورغ عن الأمر. وكانت هذه توصياتهما للتخلص منها:

1.استخدام الكريم الصحيح

إذا كانت الانتفاخات تحت العين مرتبطة بالعمر، فلا يمكنك التخلص منها. لكن كريم العين الجيد قد يساعد على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة. وهنا يكشف الدكتور كيركيغارد عن المكونات المفيدة للبشرة في تلك المنطقة تحت العينين والتي تدخل في تركيب الكريم المفيد لتلك المنطقة:

الصبار: مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. له تأثير مرطب ومضاد للالتهابات.

الريتينول: مفيد للغاية في تجديد الخلايا وخصوصا في هذه المنطقة، لكن يجب التعامل معه بحذر حتى لا يسبب ضرراً للعين نفسها خلال وضعه على الجلد ويفضل أن يكون التعامل بجرعات خفيفة.

الهيالورونيك: يمد البشرة بالرطوبة ويمكنه تقليل علامات الشيخوخة. لذا ينصح كثير من الخبراء بضرورة وجوده في كل خزانة حمام منزلي.

الكولاجين: يجعل الجزء الجلدي الموجود تحت العين مشدودًا وممتلئًا. ومع ذلك، وبمرور الوقت، يتناقص إنتاج الجسم للكولاجين وتظهر التجاعيد. وهنا يمكن للكولاجين الذي يتم توفيره من الخارج ترطيب البشرة وربما تأخير مظاهر الشيخوخة المبكرة.

ويرى الخبراء أن أفضل طريقة لإضافة تلك المستحضرات هي باستخدام إصبع البنصر. إذ أن لديه قوة عضلية أقل من الأصابع الأخرى وبالتالي لن يسبب شداً في منطقة العين الحساسة عن طريق الخطأ.

سيدة في عيادة طبيب عيون

يرى الخبراء أن أفضل طريقة لإضافة المستحضرات في المنطقة تحت العينين هي باستخدام إصبع البنصر

2. الحماية من الشمس

تعمل الحماية من الشمس على تقليل الانتفاخات تحت العينين. وبالتالي فإن واقي الشمس في هذه الحالة يقوم بعمل مفيد للغاية إذ يجعل البشرة تحتفظ بالرطوبة ولا تفقد مرونتها.

وينصح الخبراء باستخدام واقي الشمس كل يوم. بغض النظر عما إذا كان الطقس جيدًا أم سيئًا، إذ أن الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال الوقت.

3. ضمادات تبريد العين

يقول الدكتور كيركيغارد إن "أي شيء يبرد ويرطب العين وما حولها هو جزء من الروتين الأمثل للعناية بالعيون". ويرى الخبراء أنه من الأفضل حفظ تلك الضمادات المستخدمة في تبريد العيون في الثلاجة قبل استخدامها حتى يتزايد تأثيرها الإيجابي في التخلص من الانتفاخات.

4. أكياس الشاي

يقول الدكتور كورتز إن أكياس الشاي الأسود أو البابونغ المبردة من الثلاجة تبرد لك المنطقة بشكل جيد للغاية وتضمن انحسار الانتفاخ بسرعة. يحتوي الشاي الأسود والبابونغ على التانينات والفلافينويد وكلاهما له تأثير مضاد للأكسدة، كما يدعمان تأثير إزالة الاحتقان وتهدئة تلك المنطقة.

5. ملعقة تبريد

لا توجد ضمادات جاهزة للعين؟ لا مشكلة.. إذ يمكن دائما اللجوء إلى الحيل القديمة واستخدام ملاعق طعام تم وضعها في الثلاجة وهذه ستفي بالغرض. ينصح الدكتور كورتس قائلاً :"قبل الذهاب إلى الفراش وبعد الاستيقاظ، غطِ عينيك بالملاعق المبردة لمدة 10 دقائق تقريباً".

6. تدليك خفيف

يقول الدكتور كورتز إن التدليك الخفيف يحفز تدفق الدماء في تلك المنطقة بما يقلل الانتفاخ. لهذا، قم بالتدليك بلطف بإصبعين في حركات دائرية. ويجب الاحتراس من أن الضغط والسحب بشدة في المنطقة تحت العين قد يؤدي إلى إتلاف الجلد.

ع.ح./خ.س

  • Dangerous eye-catcher

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عين مرعبة

    نظرة مخيفة، أليس كذلك؟ يمكن لعشاق الهالوين شراء العدسات المخيفة أو حتى المضحكة من المتاجر أو عبر الإنترنت. بعض هذه العدسات تُقتنى بوصفة طبية، لكنها عموما توجد في المتاجر وبكل الأحجام والألوان. لكن بعض هذه العدسات قد لا تناسب العين، ما قد يسبب خدشا أو ضررا بها.

  • Help, eye'm suffocating!

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النجدة، أنا أختنق!

    استعمال العدسات قد يكون شيئاً ممتعا، لكن إحاطتها بمسام العين، يمنعها من التقاط كميات كافية من الأكسجين. في هذا الوقت بالتحديد، يمكن أن تتورم القرنية مما قد يسبب في تدهور الرؤية عندك. وحتى إن كان "زومبي" هالوين يستعملون العدسات لفترة قصيرة، فعليهم أن يكونوا قلقين بهذا الشأن.

  • No laughing matter

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    لا داعي للضحك!

    لا أكسجين يمر تحت عدساتك اللاصقة أيها المهرج! عدساتك اللاصقة، تكَوِن مساحة مغلقة في العين. وهكذا يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة داخل عينيك. مما يساهم في الزيادة من خطر الإصابة بالتهابات العين أو القرنية لديك، لذا حتى بعد تغييرك لزي الهالوين ستبقى مرعبا.

  • Here's looking at you, kid

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    إنه ينظر إليك!

    حين تضع العدسات اللاصقة على سطح العين مباشرة، قد تنتقل البكتيريا بشكل أكبر. ولكن، ما هو الخيار الآمن؟ اعتماد العدسات الخارجية، التي يمكن أن يكون ضررها أقل، كما يمكن أن تساعد على حماية عينيك.

  • Not sharing is caring

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عدم المشاركة.. اهتمام!

    يتشارك "زومبي" الهالوين كل شيء مع أصدقائه، من المخ إلى العدسات اللاصقة، أليس كذلك؟ هذا خطأ. فلا يمكن تغيير عدساتك اللاصقة مع صديق، وإلا سوف تنتقل البكتيريا مباشرة من عينيه إلى عينيك. حتى عند استخدامك لها بشكل فردي، يكون الحرص على نظافتها مهما للغاية. لذلك، كن حريصا على غسل يديك قبل وضعها وإخراجها.

  • Hands off the wheel

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    دع يديك بعيدة عن القيادة!

    العدسات اللاصقة تكون خطيرة جدا أثناء القيادة. عيون القطط وعدسات الرعب الأخرى تقلل بشكل كبير مجال الرؤية عندك، كما تنقص درجة الإحساس بالتناقض لديك. لهذا السبب فإن العدسات الملونة تعتبر من المحرمات في حركة المرور.

  • Cry your eyes out

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    ابك عينيك!

    ينصح أطباء العيون بارتداء "العدسات المرحة" لأقصر فترة ممكنة. أما إذا لم تستطع إخراجها بعد ارتدائها لفترة طويلة، فسيكون من الأفضل ترطيبها بقطرات العين، لكي تكون أكثر مرونة ويسهل عليك إخراجها فيما بعد.

  • The end is here

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النهاية قريبة..

    تحقق دائما من الفترة الممكن فيها استعمال عدساتك، وبمجرد انتهاء الحفلة، تخلص منها! أما إذا كان لديك عدسات متعددة الاستخدام وترغب في حفظها للعام المقبل، فاتبع الخطوات التالية: نظفها بالسائل المناسب، استخدم مطهرا للجراثيم واحتفظ بها في علبة معقمة. هالوين سعيد! ألكساندر فرويند/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش