انتفاخ أسفل العين.. وصفات بسيطة لمشكلة تؤرق الكثيرين

بعد يوم طويل من العمل والأنشطة المختلفة قد يستيقظ الشخص في صباح اليوم التالي بعيون منتفخة خصوصا في المنطقة تحت العينين والتي يسميها البعض "جيب العين".

في بعض الأحيان تتورم تلك المنطقة بشكل غير دائم سرعان ما يختفي خلال اليوم وتلاحظ تلك التورمات غالباً في الصباح بعد الاستيقاظ. إذا كان هذا هو الحال، فإن الأمر في الغالب هو حالة من احتباس الماء والذي يمكنك تخفيفه باستخدام الكريمات وتقنيات التدليك والعلاجات المنزلية.

أما إذا كان التورم ظاهراً بشكل دائم، فهو علامة على ترهل الجلد أو تخزين الدهون وهنا لن يتمكن التدليك والكريمات من فعل الكثير. إذا كان هذا يزعجك كثيراً، فعليك استشارة الطبيب.

كيف تتطور الانتفاخات تحت العينين؟

بحسب الدكتور كيركيغارد، فإنه غالبًا ما تحدث الانتفاخات تحت العين بسبب اضطراب تدفق الدماء في الشبكة الليمفاوية في تلك المنطقة. ويمكن أن تكون أحد الأسباب أيضاً الجفاف أو قلة النوم أو الإجهاد. أيضا قد يرجع ذلك إلى تقدم العمر حيث يفقد الجلد مرونته وتصبح العضلات والنسيج الضام في هذه المنطقة أضعف وبالتالي ينزلق للأسفل إلى جانب تزايد ترسب الدهون.

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وعموماً لا داعي للقلق. فمع بعض نصائح العناية البسيطة، يمكنك التخلص من تلك الانتفاخات. موقع "وومن هيلث" (صحة المرأة) سأل خبراء التجميل الدكتور كيركيغارد والدكتور كورتز في هامبورغ عن الأمر. وكانت هذه توصياتهما للتخلص منها:

1.استخدام الكريم الصحيح

إذا كانت الانتفاخات تحت العين مرتبطة بالعمر، فلا يمكنك التخلص منها. لكن كريم العين الجيد قد يساعد على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة. وهنا يكشف الدكتور كيركيغارد عن المكونات المفيدة للبشرة في تلك المنطقة تحت العينين والتي تدخل في تركيب الكريم المفيد لتلك المنطقة:

الصبار: مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. له تأثير مرطب ومضاد للالتهابات.

الريتينول: مفيد للغاية في تجديد الخلايا وخصوصا في هذه المنطقة، لكن يجب التعامل معه بحذر حتى لا يسبب ضرراً للعين نفسها خلال وضعه على الجلد ويفضل أن يكون التعامل بجرعات خفيفة.

الهيالورونيك: يمد البشرة بالرطوبة ويمكنه تقليل علامات الشيخوخة. لذا ينصح كثير من الخبراء بضرورة وجوده في كل خزانة حمام منزلي.

الكولاجين: يجعل الجزء الجلدي الموجود تحت العين مشدودًا وممتلئًا. ومع ذلك، وبمرور الوقت، يتناقص إنتاج الجسم للكولاجين وتظهر التجاعيد. وهنا يمكن للكولاجين الذي يتم توفيره من الخارج ترطيب البشرة وربما تأخير مظاهر الشيخوخة المبكرة.

ويرى الخبراء أن أفضل طريقة لإضافة تلك المستحضرات هي باستخدام إصبع البنصر. إذ أن لديه قوة عضلية أقل من الأصابع الأخرى وبالتالي لن يسبب شداً في منطقة العين الحساسة عن طريق الخطأ.

يرى الخبراء أن أفضل طريقة لإضافة المستحضرات في المنطقة تحت العينين هي باستخدام إصبع البنصر

2. الحماية من الشمس

تعمل الحماية من الشمس على تقليل الانتفاخات تحت العينين. وبالتالي فإن واقي الشمس في هذه الحالة يقوم بعمل مفيد للغاية إذ يجعل البشرة تحتفظ بالرطوبة ولا تفقد مرونتها.

وينصح الخبراء باستخدام واقي الشمس كل يوم. بغض النظر عما إذا كان الطقس جيدًا أم سيئًا، إذ أن الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال الوقت.

3. ضمادات تبريد العين

يقول الدكتور كيركيغارد إن "أي شيء يبرد ويرطب العين وما حولها هو جزء من الروتين الأمثل للعناية بالعيون". ويرى الخبراء أنه من الأفضل حفظ تلك الضمادات المستخدمة في تبريد العيون في الثلاجة قبل استخدامها حتى يتزايد تأثيرها الإيجابي في التخلص من الانتفاخات.

4. أكياس الشاي

يقول الدكتور كورتز إن أكياس الشاي الأسود أو البابونغ المبردة من الثلاجة تبرد لك المنطقة بشكل جيد للغاية وتضمن انحسار الانتفاخ بسرعة. يحتوي الشاي الأسود والبابونغ على التانينات والفلافينويد وكلاهما له تأثير مضاد للأكسدة، كما يدعمان تأثير إزالة الاحتقان وتهدئة تلك المنطقة.

5. ملعقة تبريد

لا توجد ضمادات جاهزة للعين؟ لا مشكلة.. إذ يمكن دائما اللجوء إلى الحيل القديمة واستخدام ملاعق طعام تم وضعها في الثلاجة وهذه ستفي بالغرض. ينصح الدكتور كورتس قائلاً :"قبل الذهاب إلى الفراش وبعد الاستيقاظ، غطِ عينيك بالملاعق المبردة لمدة 10 دقائق تقريباً".

6. تدليك خفيف

يقول الدكتور كورتز إن التدليك الخفيف يحفز تدفق الدماء في تلك المنطقة بما يقلل الانتفاخ. لهذا، قم بالتدليك بلطف بإصبعين في حركات دائرية. ويجب الاحتراس من أن الضغط والسحب بشدة في المنطقة تحت العين قد يؤدي إلى إتلاف الجلد.

ع.ح./خ.س