 انتعاش طلب الصين على النفط يثير غضب الغرب وحماة البيئة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.02.2023

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سياسة واقتصاد

انتعاش طلب الصين على النفط يثير غضب الغرب وحماة البيئة

أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز عن أرباح بنحو مائتي مليار دولار بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط. ويرى خبراء أن انتعاش طلب الصين على النفط سيصب في صالح زيادة أرباح الشركات.

مصفى نفط تابع لشركة إكسون موبيل في باتون روج بالولايات المتحدة (15/5/2021)

يتوقع أن يزيد انتعاش طلب الصين على النفط من أرباح شركات النفط الكبرى

في ذروة جائحة كورونا وتحديدا في أبريل / نيسان 2020، وقعت الصدمة في أسعار النفط مع انهيارها في مشهد غير مسبوق إثر انخفاض الطلب على الطاقة عقب فرض دول العالم إغلاقات للحيلولة دون تفشي الجائحة. وعلى وقع ذلك، انخفض سعر الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 30 دولارا (أي أقل من 28 يورو) للبرميل.

ودفع ذلك الانهيار في أسعار النفط الكثير إلى التكهن بأن أيام تحقيق شركات النفط أرباح كبيرة قد ولت ما يعني نهاية حقبة الهيدروكربونات باتت قريبة.

مختارات

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.

بيد أن الأمر سار على خلاف التوقعات إذ أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز - إكسون موبيل وبريتش بتروليوم وشيفرون وشل وتوتال – عن أرباح سنوية تزيد عن 196 مليار دولار على خلفية  ارتفاع الطلب على النفط  بسبب  الحرب في أوكرانيا  والانتعاش الاقتصادي بعد جائحة  كورونا . ويأتي ذلك رغم أن هذه الشركات قد تكبدت خسائر فادحة خلال عام 2020.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، تجاوز سعر النفط عتبة المئة دولار فيما وصل سعر خام برنت في مارس / آذار إلى 139 دولارا للبرميل لتستقر أسعار النفط خلال باقي شهور العام ما بين 70 و 95 دولارا ما يفوق احتياجات شركات النفط الكبرى لتحقيق الأرباح.

وعلى إثر ذلك، حققت شركة إكسون موبيل أرباحا قياسيا خلال العام الماضي فيما لم يقتصر الأمر عليها إذ انضمت إليها شركة غربية أخرى مثل بريتش بتروليوم التي حققت أرباحا بلغت 28 مليار دولار في أكبر مكاسب تحققها الشركة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من مئة عام.

وخلال العام الماضي، حققت شل أكثر من ضعف الأرباح التي حققتها عام 2021.

كذلك ساهم انخفاض مستويات الدين العالمي في زيادة  أرباح شركات النفط الكبرى  وهو الأمر الذي منحها مجالا لزيادة الإنفاق على  مشاريع النفط  والغاز حيث أعطت الحكومات على مستوى العالم الأولوية لتحقيق أمن الطاقة للتغلب على تداعيات العقوبات الغربية على روسيا.

وتعرض برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم، لانتقادات من المنظمات المدافعة عن البيئة عندما صرح بأنه يرغب في "خفض" وتيرة استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة بسبب خطر نقص إمدادات النفط والغاز مما يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار الطاقة.

سفينة نفط (16/8/2015)

فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضرائب مؤقتة على أرباح شركات النفط والغاز

غضب بسبب الأرباح الضخمة

لكن الغضب العام من الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات النفط ليس فقط مرجعه الحاجة الملحة لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء.

وخلال العام الماضي، تحملت الكثير من الأسر والشركات أعباءً اقتصادية صعبة جراء ارتفاع أسعار الطاقة فيما حاولت العديد من الحكومات الحد من هذا الضرر من خلال تقديم إعانات للعائلات والشركات المتضررة.

بيد أنه في المقابل، يرى كثيرون أن شركات النفط الكبرى استفادت من هذا الوضع الصعب وهو الأمر الذي أثار دعوات بضرورة فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات النفط.

وفي هذا السياق، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضرائب مؤقتة على أرباح شركات النفط والغاز وسط دعوات إلى زيادة هذه الضرائب  فيما كشفت شركات شل وتوتال وبريتيش بيتروليوم، عن أن الضرائب الجديدة سوف تكلفها حوالي ملياري دولار ما يشكل نسبة تتراوح ما بين  5٪ و 8٪ من الأرباح.

وفي ردها، تعتزم إكسون موبيل رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لدفع التكتل إلى إلغاء خطط فرض ضرائب مفاجئة على الأرباح فيما تؤكد الشركة أن الاتحاد الأوروبي تجاوز صلاحياته من خلال فرض ضرائب من المفترض أن الحكومات الأوروبية هي المنوط بها هذا الإجراء.

وقال الناطق باسم الشركة إن منظومة الضرائب الجديدة – رغم أنها مؤقتة – إلا أنها سوف تقوض ثقة المستثمرين وتقلل وتيرة الاستثمار مما يزيد من اعتماد أوروبا على الطاقة المستوردة.

بايدن يهاجم شركات النفط الكبرى

وفي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن  إلى الضغط على كبرى شركات النفط، مقترحا مضاعفة الضرائب على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات بأربعة أضعاف.

وقال بايدن "عندما تحدثت إلى شركتين من [شركات الطاقة]، كان الرد: "نخشى أن تغلق جميع مصافي النفط على أي حال، فلماذا نستثمر فيها؟".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة  ستحتاج إلى النفط لعقد آخر على الأقل، قائلا "تستخدم هذه الشركات أرباحها القياسية لإعادة شراء أسهمها الخاصة وتقديم مكافآت لمديرين التنفيذيين والمساهمين، لذا يجب على الشركات أن تفعل الشيء الصحيح."

وفقا لوكالة رويترز، فإن كبرى شركات النفط الغربية قد أنفقت أكثر من 110 مليارات دولار على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم للمستثمرين في عام 2022 في معدل قياسي غير مسبوق.

يشار إلى أنه شركات النفط الكبرى خفضت استثماراتها طويلة الأجل خلال السنوات الأخيرة سواء بسبب عقب انهيار قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة العقد الماضي وتكبدها خسائر كبيرة خلال الجائحة.

وفي ضوء حالة عدم اليقين لمستقبل الطاقة الأحفوري بسبب التحول إلى الطاقة الخضراء، فإنه لا يزال هناك تحفظات من قبل شركات النفط على الإنفاق الرأسمالي الضخم.

انتعاش طلب الصين على الطاقة

بيد أن انتعاش طلب الصين على الطاقة قد يصب في صالح شركات النفط خاصة أنه يتوقع أن تفتح الصين أبوابها بعد فرض قيود واغلاقات على مدار السنوات الثالثة الماضية خلال جائحة كورونا.

ورغم  أنه من غير المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في يوليو / تموز عام 2008 عندما وصل سعر البرميل في حينه إلى 150 دولارا، إلا أن بعض المحللين يتوقعون أن يعود سعر البرميل إلى 100 دولار مرة أخرى خلال العام الجاري.

ففي أحدث توقع لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قال المعهد الثلاثاء الماضي إن أسعار النفط ستصل إلى 95.7 دولار للبرميل فيما يرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الكبير على الطاقة  من الدول الأسيوية فيما يتوقع مصرف "غولدمان ساكس" عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر / كانون الأول.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أيام أنها تخطط لخفض إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط فيما ألقت موسكو باللائحة في ذلك على الدول الغربية التي فرضت عقوبات عليها بما في ذلك  تحديد الاتحاد الأوروبي 60 دولارا سقفا لسعر البرميل الواحد من النفط الروسي 

يشار إلى أن روسيا قد حولت شحنات النفط التي كانت ترسلها إلى أوروبا صوب الصين والهند بخصم 30 بالمئة.

وفي إشارة أخرى على زيادة الطلب على النفط، كشف باركليز كابيتال الأسبوع الجاري عن أن شركات النفط الكبرى سوف تحقق أرباحا كبيرة مع توقعات بأن يصل سعر سهم شركة بريتش بتروليوم إلى عشرة جنيهات أي ما يعادل 12 دولارا أي ضعف سعره الجمعة الماضية والذي بلغ 5.61 جنيه استرليني.

نيك مارتن / م. ع

  • غابات الأمازون المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات الأمازون المطيرة

    تعد غابات الأمازون حوضا أو "بالوعة" لامتصاص الكربون إذ توصف بـ"رئة الأرض" وواحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. بيد أن عقودا من القطع الجائر للأشجار على نطاق واسع وتربية الماشية قضى على قرابة مليوني كيلومتر مربع من مساحة غابات الأمازون فيما بقي أقل من نصف المساحة المتبقية تحت الحماية. كشفت دراسة أن بعض أجزاء الغابات أصبحت تصدر في الوقت الحالي كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتصه.

  • غابات التايغا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات التايغا

    تُعرف غابات التايغا بالغابات الشمالية أو الصنوبرية وتتمتع بمناخ شبه قطبي. وتمتد هذه الغابات عبر الدول الاسكندنافية وأجزاء كبيرة من روسيا. تتباين أوجه حماية غابات التايغا من دولة إلى أخرى. فمثلا في شرق سيبيريا وخلال الحقبة السوفيتية وفرت إجراءات صارمة لحماية غابات التايغا فلم يلحقها الضرر، بيد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا لاحقا أدى إلى ارتفاع معدل قطع الأشجار إلى مستويات مدمرة.

  • الغابات الشمالية في كندا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابات الشمالية في كندا

    تعد إحدى أهم الغابات القبطية التي تقع في نصف الكرة الشمالي وتمتد من ألاسكا إلى كيبيك لتغطي ثلث مساحة كندا. تقع قرابة 94 بالمائة من مساحة هذه الغابات داخل كندا التي تعتبرها أراضٍ عامة وخاضعة لإدارة وسيطرة الدولة، بيد أن المنطقة الخاضعة للحماية لا تتجاوز سوى 8 بالمائة منها. وتعد كندا أحد أكبر المصدرين للمنتجات الورقية في العالم لذا يتم قطع 4 آلاف كيلومتر مربع من مساحة هذه الغابات سنويا.

  • الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    تعتبر من أقدم الغابات المطيرة وأكثرها كثافة في العالم ويغذيها نهر الكونغو. الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو موطن للحيوانات الإفريقية الأكثر شهرة لا سيما الغوريلا والأفيال وقرود الشمبانزي وهي أيضا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والماس. تحولت هذه الثروات من نعمة إلى نقمة فقد أدى التعدين والصيد إلى زيادة عمليات القطع الجائر للأشجار. هناك تحذيرات من أنها ستختفي بحلول عام 2100.

  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    تتميز غابات بورنيو بالتنوع الأحيائي إذ يبلغ عمرها أكثر من 140 مليون سنة وتقع في جزيرة بورنيو وتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. وتوفر المأوى للمئات من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري الذي يُعرف بالقرد الأحمر ووحيد القرن السومطري. وعلى مر العصور، تم تدمير مساحات شاسعة من غابات بورنيو للاستفادة من أخشاب الأشجار أو استبدال مساحات منها بمزارع زيت النخيل أو استخراج المعادن.

  • غابة بريموري في روسيا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابة بريموري في روسيا

    تقع غابة بريموري وهي غابة صنوبرية في أقصى شرق روسيا إذ تعد موطنا للنمور السيبيرية النادرة وغيرها من الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. وبسبب قربها من المحيط الهادئ، تشهد الغابة اختلافا في المناخ فخلال الصيف يصبح الطقس استوائيا وقطبيا خلال فصل الشتاء. بقيت الغابة على حالها دون ضرر بشكل كبير وذلك بسبب موقعها البعيد عن البشر وأيضا تدابير الحماية. تسارعت وتيرة قطع الأشجار ما بات مصدر تهديد لها.

  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    تقع غابات فالديفيان في تشيلي والأرجنتين وتغطي شريطا ضيقا من الأرض يمتد من المنحدرات الغربية لجبال الأنديز والمحيط الهادئ. تشتهر غابات فالديفيان بالعديد من النباتات والأشجار كأشجار الزان بطيئة النمو. بيد أن القطع الجائر للأشجار يمثل تهديدا لهذه الأشجار حيث تم استبدالها بأشجار الصنوبر والكافور سريعة النمو لكن هذه الأشجار لا تحافظ على التنوع البيولوجي. إعداد: منير غايدي/م.ع


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