انتصار لترامب .. إرجاء الحكم في قضية شراء صمت ممثلة إباحية

أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد ترامب، بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك لتجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته. وترامب كرر أنه لم يرتكب "أي خطأ".

أرجأ قاض في نيويورك اليوم الجمعة (السادس من سبتمبر/أيلول 2024) النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكتب القاضي قائلا إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته، وأضاف: "هذا ليس قرارا تتخذه المحكمة باستخفاف ولكنه من وجهة نظر هذه المحكمة، هو القرار الذي يخدم مصلحة العدالة على أفضل وجه".

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وكتب القاضي قائلا "سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه... المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية".

وقال القاضي ميرشان إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما لم تسقط القضية قبل ذلك. وتجرى الانتخابات الرئاسية في الخامس من الشهر نفسه.

من جانبه قال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحكم أُرجئ لأن "الجميع يدرك أنه ليس هناك قضية. لم أرتكب أي خطأ".

وكان محامو ترامب قد طلبوا التأجيل.

وأدين ترامب في أيار/مايو في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على أموال دُفعت للممثلة الإباحية للتستر على علاقة جنسية مزعومه معه، قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وطلب محامو ترامب إلغاء حكم الإدانة بعد قرار المحكمة العليا بشأن تمتعه بالحصانة.

وفي الأساس كان من المقرر صدور الحكم في 11 تموز/يوليو لكن تم إرجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.

نمن الناحية النظرية يواجه ترامب عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات في كل تهمة. لكن من المرجح أن يصدر حكم بوضعه تحت المراقبة القضائية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)