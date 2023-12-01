أيضا في عام 2023 لم يتمكن البطل الأولمبي و نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف من تحقيق إحدى البطولة الأربعة الكبرى في التنس. وكان أفضل إنجاز له هذا العالم في البطولات الأربعة الكبرى هو بلوغ دور قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة في باريس. لكن رغم ذلك نجح زفيريف في إحراز لقب دورة هامبورغ وتشنغدو وأنهى العام في المركز السابع عالميا.