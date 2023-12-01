انتصارات وإخفاقات - حصيلة الرياضة الألمانية لعام 2023
لم يكن عام 2023 موفقا للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم. لكن رياضات أخرى في ألمانيا نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة مثل منتخب كرة السلة، بالإضافة إلى نجاحات أخرى فردية وجماعية.
أسوء مشاركة للمنتخب الألماني للسيدات
دموع الخيبة بدلاً من دموع الفرح - ذهبت لاعبات كرة القدم الألمانيات إلى كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا بأحلام الفوز باللقب لكنهن عدن خائبات. كانت تلك هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفشل فيها القائدة ألكسندرا بوب (على اليمين) ورفيفاتها في عبور الدور الأول من كأس العالم. بعد هذه المشاركة المخيبة انتهت مرحلة المدربة مارتينا فوس-تيكلنبورغ في تدريب المنتخب الألماني النسائي.
رحيل هانزي فليك وقدوم يوليان ناغلسمان
أيضًا بالنسبة للمنتخب الألماني للرجال فإن عام 2023 هو للنسيان. فمن مجموع 11 مباراة خاضها المنتخب، مني بست هزائم وتلقت شباكه 22 هدفا. وجراء ذلك قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستغناء عن المدرب هانزي فليك في شهر سبتمبر/أيلول وتعاقد مع خليفته يوليان ناغلسمان. رغم ذلك لم تتحسن النتائج وهو ما تؤكده أيضا الهزيمة في آخر مباراة لهذه السنة أمام النمسا بهدفين دون مقابل.
التتويج بلقب البوندسليغا في الأنفاس الأخيرة
في شهر مارس من عام 2023 انفصل فريق بايرن ميونيخ عن مدربه ناغلسمان ليتولى توماس توخل المهمة بدلا عنه. لكن توخل فشل في التتويج بكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا قبل أن يتمكن من إنقاذ الموسم بإحراز لقب الدوري الألماني بفضل هدف الفوز على كولن في الدقيقة 89 (2:1)، مستفيدا من اكتفاء غريمه بوروسيا دورتموند بالتعادل أمام ضيفه ماينز (2:2).
ألمانيا بطلة العالم للشباب
المنتخب الألماني للشباب نجح فيما فشل فيه الكبار. فقد توج في عام 2023 بكأس العالم تحت 17 عاما الذي احتضنته اندونيسيا. المنتخب الألماني قدم بطولة رائعة أظهر فيها روحا معنوية عالية ورغبة كبيرة في الفوز، لتتمكن ألمانيا من الفوز لأول مرة بكأس العالم تحت 17 عاما . كما تم اختيار اللاعب باريس برونير (الثالث على اليمين) بجائزة أحسن لاعب في البطولة.
أخيرا ألمانيا بطلة العالم في رياضة الهوكي
بعد انتظار دام 17 عاما، المنتخب الألماني يتوج ببطولة العالم للهوكي. فقد أظهر الفريق الذي يقوده المدرب أندري هينينغ قوة ذهنية كبيرة في تلك البطولة التي احتضنتها الهند، واستطاع في المباريات الثلاث الأخيرة في دور خروج المغلوب من العودة في النتيجة رغم تأخره بهدفين. وفي دور الربع النهائي أمام إنجلترا والنهائي أمام بلجيكا حسم رفاق ماركو ميلتكاو (في الصورة) المباراة لصالحهم من خلال ركلات الترجيح.
كندا فقط هي الأفضل
شهد عام 2023 أيضا بلوغ المنتخب الألماني في رياضة هوكي الجليد للمباراة النهائية لأول مرة منذ 70. أداء المنتخب الألماني في البطولة التي احتضنتها فنلندا ولاتفيا شهد تحسنا مستمرا. لكن في النهائي اصطدمت ألمانيا بخصم قوي وهو المنتخب الكندي الذي نجح في إحراز البطولة. لتحرز ألمانيا الميدالية الفضية وهي الثالثة لها بعد فضيتي 1930 و1953.
ألمانيا تتربع على عرش كرة السلة لأول مرة
لأول مرة في تاريخ كرة السلة يتوج المنتخب الألماني ببطولة العالم. ففي البطولة التي نظمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان نجح رفاق القائد دينيس شرودر (في الصورة) في الفوز في جميع المباريات الثمانية بالبطولة بما في ذلك مباراة دور قبل النهائي أمام المرشح الأوفر حظا الولايات المتحدة الأمريكية والمباراة النهائية أمام صربيا. واختير الألماني شرودر أيضا كأفضل لاعب بالبطولة.
إخفاق كبير في بطولة العالم لألعاب القوى
انتكاسة غير مسبوقة لرياضة ألعاب القوى الألمانية. فلأول مرة تعجز ألمانيا عن إحراز أي ميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة المجرية بودابست. وحتى البطلة المتألقة في رياضة رمي القرص كريستين بودينس (في الصورة) والتي حققت المركز الثاني في الألعاب الأولمبية في طوكيو، خرجت خالية الوفاض من بطولة العالم.
سنة متقلبة لنجم التنس ألكسندر زفيريف
أيضا في عام 2023 لم يتمكن البطل الأولمبي و نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف من تحقيق إحدى البطولة الأربعة الكبرى في التنس. وكان أفضل إنجاز له هذا العالم في البطولات الأربعة الكبرى هو بلوغ دور قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة في باريس. لكن رغم ذلك نجح زفيريف في إحراز لقب دورة هامبورغ وتشنغدو وأنهى العام في المركز السابع عالميا.
صعود منصة التتويج في رياضة ثرياتلون
في بطولة العالم لرياصة ثرياتلون (السباق الثلاثي) نجح اثنان من العدائين الألمان في اعتلاء منصة التتويج، حيث أحرزت آنا هاوغ (يسار الصورة ) المركز الثاني في حين حققت مواطنتها لورا فيليب المركز الثالث. وفي صنف الرجال اعتلى أيضا متسابق ألماني منصة التتويج وهو باتريك لانغه الذي احتل المركز الثاني وراء المتوج بالميدالية الذهبية سام لايدلوف.
ميدالية ذهبية لألمانيا في بطولة العالم للجمباز
في عمر 30 عاما واصل الألماني لوكاس داوسير تألقه المبهر في رياضة الجمباز. فبعد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021 وفي بطولة العالم 2022 في ليفربول، قق البطل الألماني داوسير الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز صنف المتوازيين في مدينة أنتويرب البلجيكية.
نجمة جديدة في سماء الرياضة الألمانية
ولدت دارجا فارفولوميف في سيبيريا عام 2006 وهاجرت إلى ألمانيا في سن الثانية عشرة بدون والديها. انضمت فارفولوميف إلى مدرسة داخلية رياضية تديرها جمعية الجمباز الألمانية. وبسبب جدها الألماني حصلت على جواز سفر ألماني. شهد عام 2023 انطلاقة حقيقية لفارفولوميف في الجمباز الإيقاعي. ففي بطولة العالم في فالنسيا، فازت الشابة بجميع الألقاب الفردية الخمسة الممكنة في تلك البطولة. أعده للعربية: هشام الدريوش