انتشار "مافيات النفايات" والإنتربول تقرع ناقوس الخطر

تنمو تجارة النفايات البلاستيكية بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم وتجد طرقاً جديدة، بما في ذلك طرق غير قانونية، منذ أن قررت الصين حظر الواردات في عام 2018.
ومنذ ذلك الحين تحولت وجهة صادرات النفايات البلاستيكية بشكل أساسي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وغالباً لا يتم التخلص منها بشكل صحيح ورفيق بالبيئة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الشرطة الدولية الإنتربول التي اعتمد على بيانات من أربعين دولة.
استيراد التلوث
بين عام 1992 وكانون الثاني/ يناير 2018 قامت الصين باستيراد 45 في المائة من النفايات البلاستيكية في العالم. ووفقاً للإنتربول فإن العديد من البلدان التي بدأت في استيراد هذه النفايات البلاستيكية غارقة الآن في كميات كبيرة من هذه النفايات.
والنتيجة هي أن جزءا كبيرا من صادرات النفايات البلاستيكية التي من الواجب إعادة تدويرها من المرجح أن يتم قبرها في مدافن قمامة غير قانونية أو حرقها.
ويشير الإنتربول كذلك إلى أنه لم تتم معالجة 88 في المائة من القمامة في فيتنام بشكل صحيح، والنسبة مماثلة في الهند (87 في المائة) وإندونيسيا (83 في المائة). أي أن هذه النفايات البلاستيكية المستوردة لم تتم الاستفادة منها أو تدويرها بشكل صحيح، وإنما أثقلت كاهل البيئة في هذه البلدان.
"مافيا النفايات"
تقرير منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" أكد أيضاً أن هناك صلة بين الشبكات الإجرامية والشركات الموردة للنفايات بشكل قانوني. فالشبكات الإجرامية تستخدم هذه الشركات بشكل متزايد كغطاء لعملياتها غير القانونية، والوثائق والشهادات مزورة من أجل الحفاظ على المظهر الخارجي للسطو على مليارات الدولارات.
ويحذر الإنتربول من أن الجريمة المنظمة باتت تتسلل بشكل متزايد إلى قطاع التخلص من النفايات البلاستيكية.
الشواطئ والبحار لا تسلم من بطش النفايات البلاستيكية في جميع أنحاء العالم
بالمقابل استجاب الصندوق العالمي للطبيعة لتقرير الإنتربول عن "مافيا النفايات" وطالب بحظر تصدير النفايات البلاستيكية. برنارد باوسك، منسق مشروع النفايات البلاستيكية في الصندوق العالمي للطبيعة بألمانيا، قال في هذا الصدد: "بالإضافة إلى ذلك تحتاج هذه البلدان التي نغرقها بنفاياتنا البلاستيكية حالياً، إلى الدعم في تسيير عملية التخلص من النفايات، على سبيل المثال من خلال اتفاقية دولية ضد التخلص من النفايات البلاستيكية في البحار".
ووفقاً لبيانات الإنتربول فقد ارتفع استهلاك البلاستيك في السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير جداً، إذ شهد العالم حوالي 360 مليون طن من النفايات البلاستيكية المنتجة في عام 2018 وحده.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8 ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها المطاف في المحيطات كل عام.
ع.اع/ ع.غ
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
يوجد في اليونان أسطول متخصص في اصطياد الأسماك يضم 250 قارباً تستخدم شباكاً تصل لقاع بحر إيجه، أو على الأقل تهبط لأعماق كبيرة. لكن ما أن يتم رفع تلك الشباك، يعثر الصيادون على نفايات البلاستيك من بين ما تمكنوا من الإمساك به من أسماك.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
"اصطياد النفايات" مبادرة تهدف إلى تقليل المخلفات البحرية بمشاركة العاملين في قطاع صيد الأسماك. بدأت المبادرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أن تستمر لنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول في أكبر مرفأين شمال اليونان، هما كافالا وثيسالونيكي.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، استطاع الصيادون من خلال المبادرة جمع أكثر من مليون ونصف مليون طن من النفايات بشباكهم في بحر إيجه، حيث تشارك في المبادرة ثمانية قوارب صيد.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
بالإضافة إلى إزالة المخلفات الموجودة في قاع بحر إيجه، هدف آخر من أهداف المبادرة هو تغيير ممارسات قطاع إدارة النفايات، إذ يسعى المشروع إلى زيادة الوعي بين صفوف العاملين في قطاع صيد الأسماك وتغيير أساليب التعامل مع النفايات.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
يغطي البلاستيك، وغيره من النفايات الأخرى، مساحات واسعة من قاع البحر، ويتم العثور من حين إلى آخر على مخلفات أكبر حجماً، مثل هذا المقعد البلاستيكي. ما زال العلماء يحاولون تحديد مدى العواقب التي تتحملها الحياة البحرية من كل هذه النفايات!
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
تشرف على مبادرة "اصطياد النفايات" الباحثة في مجال الحياة البحرية، كريستينا كونتاكسي، التي وجدت أن غالبية النفايات التي يتم جمعها عبر شباك الصيد تتكون من حقائب البلاستيك والزجاجات والعلب المصنوعة من الصفيح. ويقع التركيز الأكبر للنفايات في المناطق الممتلئة بالسائحين، كخليج تورونيوس.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
يقوم صيادو الأسماك بفصل المخلفات عن الأسماك التي يقومون بتوزيعها على المتاجر، إذ يتم صيد أكثر من 70 ألف طن من الأسماك سنوياً في اليونان. ويعد صيد الأسماك مكوناً أساسياً في الاقتصاد اليوناني، بإجمالي صيادين يصل عددهم لحوالي 10 آلاف شخص.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
ما أن يتم فصل الأسماك عن النفايات، يقوم الصيادون بحفظها في أكياس كبيرة للتخلص منها على الشاطئ بطرق رفيقة بالبيئة. أما بالنسبة لأدوات الصيد التي تم التخلص منها مسبقاً في البحر، خاصة المخلفات الثقيلة والحبال والفخاخ المستخدمة لصيد الأخطبوط، يتم التخلص منها بمعرفة العاملين في مجال صيد الأسماك أنفسهم.
-
"صيد النفايات"..أن تصطاد البلاستيك بدلاً من الأسماك!
يوثق المشاركون في مبادرة "اصطياد النفايات"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة "iSea" المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، حجم نفايات البلاستيكية التي يتم العثور عليها في شباك صيد الأسماك.