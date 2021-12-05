انتشار فيروس كورونا يغلق أندية الرقص في ألمانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعتزم السلطات الالمانية اغلاق النوادي الليلية في حال وصول معدل الاصابة الى 350 حالة في 100 الف نسمة. وهو أمر أثار امتعاض اصحاب النوادي الليلية. ويسود إحباط كبير بين مشغلي هذه النوادي الذين أرادوا الاستعاضة بعمليات الحظر والإغلاق باختبارات فحص
تتجه ألمانيا إلى المزيد من التشدد بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من ستة ملايين و116 ألف حالة وذلك بعد تسجيل 64510 إصابات جديدة. كما تظهر الأرقام ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة.
في المعركة ضد موجة كورونا الرابعة، ستكون هناك قيود على مستوى ألمانيا للأشخاص غير المطعمين وسيتم توسيع قاعدة 2G لتشمل تجارة التجزئة، وستكون هناك أيضًا قيود اتصال جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد علاجين بالأجسام المضادة لمحاربة مرض كوفيد 19. وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين عن أسماء وزرائه في الائتلاف.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول