 انتشار فيروس كورونا يغلق أندية الرقص في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 07.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

انتشار فيروس كورونا يغلق أندية الرقص في ألمانيا

تعتزم السلطات الالمانية اغلاق النوادي الليلية في حال وصول معدل الاصابة الى 350 حالة في 100 الف نسمة. وهو أمر أثار امتعاض اصحاب النوادي الليلية. ويسود إحباط كبير بين مشغلي هذه النوادي الذين أرادوا الاستعاضة بعمليات الحظر والإغلاق باختبارات فحص

مشاهدة الفيديو 01:57

المزيد من المركز الإعلامي

لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف 05.12.2021

وزير الصحة الألماني: إعلان طوارئ وطنية في ألمانيا بسبب جائحة كورونا 20.11.2021

جدل في ألمانيا حول الغاء ارتداء الأقنعة الواقية في المدارس الابتدائية 08.11.2021

ارتفاع معدلات الاصابة بكورونا في ألمانيا 31.07.2020

المزيد DW الأخبار

قطع أثرية إيرانية معروضة في متحف برلين 07.12.2021

الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين 07.12.2021

الأحزاب الألمانية الحاكمة توقع اتفاقية تحالف قبل تسلم السلطة 07.12.2021

رفض النساء لأخد لقاح كورونا باليمن 07.12.2021

اقرأ أيضا

10.6.2021***Ronald Fritz, CovPass-Projektmanager IBM, zeigt die Impf-Zertifikat Prüf App (Demo-Version für die Pressevorstellung) nach der regelmäßigen Pressekonferenz zur Corona-Lage. Thema ist unter anderem der digitale Impfpass. +++ dpa-Bildfunk +++

كورونا.. مزيد من التشدد والصرامة في ألمانيا بعد ارتفاع معدل الإصابة 04.12.2021

تتجه ألمانيا إلى المزيد من التشدد بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من ستة ملايين و116 ألف حالة وذلك بعد تسجيل 64510 إصابات جديدة. كما تظهر الأرقام ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة.

02.12.2012 Hendrick Wüst (CDU,l-r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Olaf Scholz (SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, geben nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Scholz und Merkel zur Corona Pandemie im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا- إجراءات أكثر صرامة لمحاربة الموجة الرابعة من كورونا 02.12.2021

في المعركة ضد موجة كورونا الرابعة، ستكون هناك قيود على مستوى ألمانيا للأشخاص غير المطعمين وسيتم توسيع قاعدة 2G لتشمل تجارة التجزئة، وستكون هناك أيضًا قيود اتصال جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.

Exterior view of the European Medicines Agency, EMA, in Amsterdam's business district, Netherlands, Tuesday, April 20, 2021. Experts at the European Medicines Agency are preparing to present the conclusions of their investigation later on Tuesday into possible links between the Johnson

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على اعتماد عقارين ضد كورونا 11.11.2021

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد علاجين بالأجسام المضادة لمحاربة مرض كوفيد 19. وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.

Claudia Roth, (l-r, Bündnis 90/Die Grünen) designierte Staatsministerin für Kultur und Medien, Anne Spiegel, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Annalena Baerbock, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Außenministerin, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, sprechen nach der Ergebnisverkündung der Urabstimmung der Grünen-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zur Bildung einer Bundesregierung. Mit 86 Prozent der 71 150 gültigen Stimmen sprachen sich die Grünen-Mitglieder für das gemeinsame Regierungsprogramm und die vom Parteivorstand beschlossene Besetzung der Grünen-Kabinettsposten aus.

ألمانيا.. الخضر يوافقون على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" 06.12.2021

أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين عن أسماء وزرائه في الائتلاف.