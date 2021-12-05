انتشار فيروس كورونا يغلق أندية الرقص في ألمانيا

ألمانيا- إجراءات أكثر صرامة لمحاربة الموجة الرابعة من كورونا

في المعركة ضد موجة كورونا الرابعة، ستكون هناك قيود على مستوى ألمانيا للأشخاص غير المطعمين وسيتم توسيع قاعدة 2G لتشمل تجارة التجزئة، وستكون هناك أيضًا قيود اتصال جديدة للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.