انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعتبر سرطان الأمعاء مرضًا يصيب كبار السن. لكن الأطباء لاحظوا في السنوات الأخيرة أن عدد الحالات بين الشباب يتزايد باطراد. فما هي أسباب هذا التطور؟
طور فريق بحثي في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة أعلى من الوسائل الحالية. فما هي تفاصيل هذا الابتكار الجديد؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول