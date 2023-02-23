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انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب

يعتبر سرطان الأمعاء مرضًا يصيب كبار السن. لكن الأطباء لاحظوا في السنوات الأخيرة أن عدد الحالات بين الشباب يتزايد باطراد. فما هي أسباب هذا التطور؟