 انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب | صحتك بين يديك | DW | 23.02.2023

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صحتك بين يديك

انتشار سرطان الأمعاء بين الشباب

يعتبر سرطان الأمعاء مرضًا يصيب كبار السن. لكن الأطباء لاحظوا في السنوات الأخيرة أن عدد الحالات بين الشباب يتزايد باطراد. فما هي أسباب هذا التطور؟

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