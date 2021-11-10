 انتشار المجاري والحفر حول شاطئ البحر الميت | DW الأخبار | DW | 31.10.2021

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انتشار المجاري والحفر حول شاطئ البحر الميت

تداعيات التغير المناخي تظهر بوضوح في البحر الميت. فقد تقلص البحر المغلق الواقع بين الأردن وإسرائيل بنسبة 30 في المائة منذ الستينيات. ونتيجة لانحسار مياه البحر الميت بدأت تظهر حفر عميقة، فيما أصبحت المنتجعات الصحية بعيدة تماما عن ساحله.

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