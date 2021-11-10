انتشار المجاري والحفر حول شاطئ البحر الميت

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تداعيات التغير المناخي تظهر بوضوح في البحر الميت. فقد تقلص البحر المغلق الواقع بين الأردن وإسرائيل بنسبة 30 في المائة منذ الستينيات. ونتيجة لانحسار مياه البحر الميت بدأت تظهر حفر عميقة، فيما أصبحت المنتجعات الصحية بعيدة تماما عن ساحله.
بعد مرور عام على توقيع "اتفاقات أبراهام"، تأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرّر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع. ويتوقع البلدان الوصول إلى تريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.
العاهل الأردني أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي بايدن بالبيت الأبيض منذ تنصيبه. للزيارة أهمية كبيرة من حيث دلالاتها وتوقيتها، في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، ومحاولة انقلاب من داخل الأسرة المالكة.
عادت قضية ما يسمى بـ "الفتنة" في الأردن لواجهة الأحداث، بعد إصدار حكم محكمة أمن الدولة على المتورطين. غير أن الوقوف عند أسمائهم فحسب، قد لا يسعف في تتبع خيوطها الممتدة إلى انقلاب جيوسياسي زلزل به دونالد ترامب المنطقة.
ملك الأردن عبد الله الثاني، الذي يواجه انقسامًا لم يسبق له مثيل داخل العائلة المالكة، عسكري سابق محترف وحليف للغرب جعل استقرار بلاده على رأس أولوياته على مدى عقدين من الزمن. فهل نجح في إبعاد بلاده عن أزمات المنطقة؟
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