انتشار المجاري والحفر حول شاطئ البحر الميت

الأردن ـ جذور "فتنة" بأبعاد جيوسياسية هزت العرش الهاشمي

عادت قضية ما يسمى بـ "الفتنة" في الأردن لواجهة الأحداث، بعد إصدار حكم محكمة أمن الدولة على المتورطين. غير أن الوقوف عند أسمائهم فحسب، قد لا يسعف في تتبع خيوطها الممتدة إلى انقلاب جيوسياسي زلزل به دونالد ترامب المنطقة.