انتشار الأمراض الجلدية ما بين الأطفال في مخيمات النازحين في الشمال السوري

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تنتشر الأمراض الجلدية في مخيمات النازحين في أرياف حلب وإدلب شمال غرب سوريا، وذلك نتيجة افتقار هذه المخيمات لبيئة صحية سليمة. ومع تفشى الأمراض، هناك مخاول من ارتفاع معدلات الإصابة بشكل لا يمكن احتواءه.
في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.
قالت منظمة حقوقية إن الغارات التي يشتبه بأنها روسية واستهدفت مزارع تربية دواجن ومحطات مياه في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، كانت ترمي إلى طرد النازحين. وأضافت المنظمة أن الأمر قد يرقى لجريمة حرب.
بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.
يعتمد الملايين في إدلب على المساعدات الخارجية التي تمر عبر معبر باب الهوى الحدودي؛ ومع قرب انتهاء التفويض الأممي لإرسال المساعدات، صدرت تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية إذا أغلق المعبر الذي بات شريان حياة الملايين.
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