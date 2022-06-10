انتشار الأمراض الجلدية ما بين الأطفال في مخيمات النازحين في الشمال السوري

تقرير: قصف روسيا محطة مياه ومزارع في إدلب قد يرقى لجريمة حرب

قالت منظمة حقوقية إن الغارات التي يشتبه بأنها روسية واستهدفت مزارع تربية دواجن ومحطات مياه في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، كانت ترمي إلى طرد النازحين. وأضافت المنظمة أن الأمر قد يرقى لجريمة حرب.