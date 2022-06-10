 انتشار الأمراض الجلدية ما بين الأطفال في مخيمات النازحين في الشمال السوري | DW الأخبار | DW | 14.06.2022

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DW الأخبار

انتشار الأمراض الجلدية ما بين الأطفال في مخيمات النازحين في الشمال السوري

تنتشر الأمراض الجلدية في مخيمات النازحين في أرياف حلب وإدلب شمال غرب سوريا، وذلك نتيجة افتقار هذه المخيمات لبيئة صحية سليمة. ومع تفشى الأمراض، هناك مخاول من ارتفاع معدلات الإصابة بشكل لا يمكن احتواءه.

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