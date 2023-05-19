 انتشار الأطعمة الفاسدة في ليبيا بانتهاء تاريخ الصلاحية | DW الأخبار | DW | 21.05.2023

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انتشار الأطعمة الفاسدة في ليبيا بانتهاء تاريخ الصلاحية

تزايد خطر الأغذية الفاسدة في الأسواق الليبية منذ عام 2014 دون أن تتمكن السلطات من القضاء على المهربين أو الحد من نشاطهم". منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك تكثف من نشاطها في رقابة المواد الغذائية.

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