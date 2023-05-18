انتشار الأطعمة الفاسدة في ليبيا بانتهاء تاريخ الصلاحية

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تزايد خطر الأغذية الفاسدة في الأسواق الليبية منذ عام 2014 دون أن تتمكن السلطات من القضاء على المهربين أو الحد من نشاطهم". منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك تكثف من نشاطها في رقابة المواد الغذائية.
في زيارة لمتحف الحبيب بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس تمتزج مشاهد تاريخية ونادرة من الصرح الذي أقيم في مسقط رأسه المنستير، مع أحوال البلاد الصعبة في المرحلة الحالية. ويُطرح سؤال ماذا بقي من بورقيبة ووصفته التاريخية لتونس؟
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
ما دلالات توصيات البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في تونس؟ وهل ستتجاوز سقف الإدانة وتتحول إلى إجراءات عقابية؟ وبالمقابل ما هي هوامش التعامل معها من قبل الرئيس سعيّد الذي يواجه انتقادات بسبب "نزعته السلطوية"؟
تشير الدراسات إلى أن المساعي الدولية لتحقيق الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030 قد انحرفت عن مسارها. يرجع ذلك لأسباب كثيرة لكن أهمها تأثيرات جائحة كورونا والنزاعات المسلحة.
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