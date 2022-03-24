انترنت روسي منفصل

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عادة ما يعمل الإنترنت بسلاسة لأن الخدمات المناسبة موزعة في جميع أنحاء العالم. لكن روسيا قد تنفصل عنها قريبًا. فهل الإنترنت المعزول ممكن؟ وما هي تداعيات ذلك؟
في تقريرها السنوي لعام 2021 خلصت "أمنستي" إلى أن كثير من الحكومات استغلت الجائحة كذريعة لقمع المعارضين وتقييد أنشطة المجتمع المدني، كما تم توظيف التقنيات الحديثة لانتهاك حقوق الإنسان، لكن المنظمة رأت أن هناك بصيص أمل.
عقب إطلاقها برنامجا بالألمانية، بدأت السلطات الألمانية إجراءات ضد قناة "آر تي" الروسية، التي تتهم في الغرب بالدعاية للكرملين. وبعد ساعات من بدء البث حظر "يوتيوب" القناة الجديدة، الأمر الذي وصفته موسكو بالرقابة "المدمرة".
في ظل تأكيد القادة الغربيين وجود مؤشرات إيجابية على أن روسيا تسعى لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا، تعرضت مواقع أوكرانية من جديد بينها وزارة الدفاع لهجمات إلكترونية، قد تكون روسيا مسؤولة عنها.
استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إنها دفعت العلاقات بين البلدين إلى "حافة الانهيار".
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