انترنت روسي منفصل

تقرير أمنستي 2021: الحكومات استغلت الوباء والتقنيات لقمع المعارضين

في تقريرها السنوي لعام 2021 خلصت "أمنستي" إلى أن كثير من الحكومات استغلت الجائحة كذريعة لقمع المعارضين وتقييد أنشطة المجتمع المدني، كما تم توظيف التقنيات الحديثة لانتهاك حقوق الإنسان، لكن المنظمة رأت أن هناك بصيص أمل.