 انترنت روسي منفصل | صنع في ألمانيا | DW | 30.03.2022

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صنع في ألمانيا

انترنت روسي منفصل

عادة ما يعمل الإنترنت بسلاسة لأن الخدمات المناسبة موزعة في جميع أنحاء العالم. لكن روسيا قد تنفصل عنها قريبًا. فهل الإنترنت المعزول ممكن؟ وما هي تداعيات ذلك؟

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