 انتربول يستلم مذكرة توقيف يابانية ضد كارول غصن | أخبار | DW | 10.01.2020

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أخبار

انتربول يستلم مذكرة توقيف يابانية ضد كارول غصن

بعد هروب كارلوس غصن من اليابان وعودته إلى بلده الأصلي لبنان، اصدر الادعاء العام الياباني مذكرة توقيف ضد زوجته، كارول غصن، وذلك بتهمة شهادة الزور، وتسلمت الشرطة الدولية "انتربول" الإشعار الياباني بهذا الخصوص.

كارول غصن متهمة بالشهادة زورا خلال تحقيق قضائي في نيسان/ابريل الماضي

كارول غصن على قائمة المطلوبين وفق الادعاء العام الياباني

طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية "إنتربول" إصدار إشعار توقيف بشأن كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة (10 كانون ثاني/يناير 2020). وقدم ممثلو الادعاء في طوكيو الطلب عبر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.

مختارات

شنّت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوما علنيا حادًا ونادرًا على كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها بدعوى أنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة. (09.01.2020)

غداة المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء كان الأول له منذ فراره من اليابان، القضاء اللبناني يفرض حظر السفر على رجل الأعمال كارلوس غصن بعد استجوابه، وفق مصادر قضائية لبنانية. (09.01.2020)

وكان ممثلو الادعاء في اليابان قد أصدروا يوم الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، الموجودة حاليا في لبنان، لاتهامها بشهادة زور. وحضرت كارول غصن مؤتمرا صحفيا لزوجها في بيروت أمس الأول الأربعاء، عندما خرج الرجل البالغ من العمر 65 عاما في أول ظهور علني له منذ هروبه المذهل من اليابان أواخر الشهر الماضي.

وقالت مصادر إعلامية يابانية إن الادعاء العام الياباني يتهم زوجة مدير تحالف نيسان ـ رينو ـ ميتسوبيشي السابق بأنها قدمت شهادة زور خلال تحقيق قضائي معها في نيسان/إبريل الماضي.

 

وفي لبنان قال مصدر قضائي إن السلطات اللبنانية أصدرت يوم أمس الخميس قرارا بمنع سفر غصن إلى الخارج بعد مثوله أمام النيابة العامة في بيروت، كما طلب منه تسليم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية بموجب قرار الحظر. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم استجواب غصن بشأن صدور مذكرة الاعتقال الحمراء ضده من الإنتربول بموجب طلب من اليابان، التي تسعى لاعتقاله.

ووفقًا للمصدر، سيستمر سريان مفعول حظر السفر حتى يقوم الادعاء العام في لبنان بمراجعة ملف غصن، الذي لم تسلمه اليابان بعد.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

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وزارة العدل اليابانية تشن هجوماً مضاداً على كارلوس غصن

 

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