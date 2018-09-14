 انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي | أخبار | DW | 15.09.2018

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أخبار

انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي

بعد أربعة أشهر من الانتخابات العراقية، أعلن البرلمان العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له، في خطوة صوب تشكيل حكومة جديدة.

Irak Parlament in Bagdad (picture-alliance/AA/Stringer)

أعلن مجلس النواب العراقي اليوم السبت (15 أيلول/سبتمبر) فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئيس البرلمان للسنوات الأربع المقبلة ليكون أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق.

وعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة لانتخاب رئيس ونائبين للبرلمان العراقي برئاسة أكبر الاعضاء سناً محمد علي زيني، بعد أن أخفق في حسم القرار في جلسته الأولى.

وشملت قائمة المتنافسين على المنصب محمد الحلبوسي وأسامة النجيفي وخالد العبيدي بعد انسحاب عدد من المرشحين .

وجرت عملية التصويت  لانتخاب رئيس البرلمان وفق الاقتراع السري المباشر، وشارك في عملية التصويت 251 نائباً من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.

مختارات

بعد أيام من تظاهرات شهدت أعمال عنف وحرق لمبانٍ آخرها مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية اليوم بدعوى من مقتدى الصدر لبحث تطورات المدينة التي تعاني من سوء الخدمات والبطالة. (08.09.2018)

اقتحام وإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة من قبل متظاهرين لقي انتقادا من قبل وزارة الخارجية العراقية. والسلطات تعلن فرض حظر للتجول في المدينة الجنوبية، التي شهدت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة (07.09.2018)

وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه خلال جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر أيلول، لكنه لم يتمكن من هذا لأن النواب كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من المقاعد.

وكان الحلبوسي، 38 عاماً، محافظاً للأنباء ذات الغالبية السنية في غرب البلاد منذ العام 2017 وحتى انتخابه نائباً في أيار/مايو الماضي. وهو مدعوم من قبل تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري والموالي لإيران، والذي يرجح أن يشكل الحكومة العراقية المقبلة.

ومن المقرر أن يتكفل رئيس البرلمان المنتخب بحسم موضوع الكتلة الأكبر في البرلمان بالاستعانة برأي المحكمة الاتحادية.

ويتنافس ائتلافان سياسيان كبيران على أغلبية البرلمان، ويضم أحدهما تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين، مقتدى الصدر، وتحالف "النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي.

أما الائتلاف الثاني فيضم أكبر تحالفين مؤيدين لإيران في البلاد، وهما "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون"، وهو تحالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وتقضي التوافقات السياسية في العراق أن يكون رئيس مجلس النواب سنياً ورئيس الحكومة شيعياً ورئيس الجمهورية كردياً، كما تقضي بأن يكون نائبا رئيس مجلس النواب العراقي من المكونين الشيعي والكردي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب – رويترز)

  • Symbolbild Iran Irak (DW-Montage)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    أهمية العراق بالنسبة لإيران

    ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

  • Schiiten am Hussein-Schrein in Kerbala (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي"

    تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

  • Flash-Galerie Historisches Haus in Shiraz (DW/Helbig)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الصراع الصفوي العثماني

    يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

  • Bildergalerie Naser al-Din Schah und Frauen (iichs)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    معاهدة أرضروم

    بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

  • Symbolbild Iran Irak Grenzkonflikt arabisch (DW-Grafik)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الخلاف على الحدود عند شط العرب

    ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

  • Saddam Hussein mit Thumbnail (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام

    وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

  • Krisen Iran Irak Irakische Schiiten im Iran (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الحرب العراقية الإيرانية

    شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

  • Irakische Flüchtlinge (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    انتفاضة عام 1991 في العراق

    ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل

    يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

  • Symbolbild USA Irak Truppen (Lucas Jackson/AFP/Getty Images)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي

    واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

  • Iran Haider al-Abadi, Irak & Hassan Rohani (Irna)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    في عهد العبادي

    رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

  • Imam-Ali-Schrein in Nadschaf (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    خلاف المرجعيات

    وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


 

مختارات

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

تتجذّر العلاقات بين العراق وإيران منذ سنوات طويلة، وقد غلب عليها التوتر في مراحل عديدة، وسط سعي إيرانيّ دائم لجعل العراق الساحة الرئيسية لنفوذها الإقليميّ. في ألبوم الصور هذا نلقي الضوء على تاريخ العلاقات بين البلدين. (22.08.2018)  

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قبل جلسة حاسمة للبرلمان العراقي، العبادي يؤكد عدم تمسكه بولاية ثانية والزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفائز في الإنتخابات يلوح بالذهاب إلى صفوف المعارضة وسط تكهنات بتحالفه مع هادي العامري زعيم تيار الفتح المقرب من إيران, فاي سيناريو ينتظر العراق في ظل التناقضات الراهنة؟

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توصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذي انتُخب في أيار/ مايو.

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انتهت الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي دون نتيجة سوى ظهور مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث طالبت قائمتين فائزتين في الانتخابات الأخيرة العبادي بالاستقالة "لإخفاقه في تحقيق أهداف المحتجين في البصرة".

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