انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه، وصوتت له بعد 15 جلسة انتخاب. وانتهت بذلك حالة من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.

بايدن يهنئ مكارثي ويدعوه إلى "الحكم بشكل مسؤول"

من جانبه، هنّأ الرئيس جو بايدن اليوم السبت (السابع من يناير/كانون الثاني 2023) كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين".

وقال الرئيس في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

ز.أ.ب/ع.ج (أ ف ب)