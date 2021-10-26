انتخاب السياسية بيربل باس رئيسة للبرلمان الألماني

انتخب البرلمان الألماني "بوندستاغ" الجديد في أول جلسة له السياسية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيريل باس رئيسة للبرلمان الألماني، خلفا للمسيحي الديمقراطي، فولفغانغ شويبله. لتصبح بذلك ثالث سياسية تحتل هذا المنصب منذ تأسيس الجمهورية الالمانية عام 1949. وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما ينتخب فيها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) امرأة لرئاسته. وحصلت بيربل (53 عاما) خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان اليوم الثلاثاء على تأييد 576 عضوا من إجمالي 724 عضوا. وصوت بالرفض 90 عضوا، وامتنع عن التصويت 58 عضوا. وباس هي ثالث امرأة تتولى رئاسة البرلمان الاتحادي. ومن الناحية البروتوكولية، فهي تشغل ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي.

وتقليديا، تتولى أكبر مجموعة برلمانية في البوندستاغ هذا المنصب، الذي أصبح الآن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط. وححضر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير جلسة البوندستاغ وكذلك المستشارة ميركل.

الأكبر عدداً والأصغر سنّا

الملفت في التشكيلة البرلمانية في العهدة التشريعية الجديدة هو مجموع أعضاءه الذي ارتفع إلى 735 نائباً ونائبة وهو بذلك الأكبر عددياً في تاريخ ألمانيا الحديث. كما أن متوسط الأعمار نزل إلى معدل عامين أقل، بمتوسط عمري من 47,3 عاما، بينما كانت النسبة بعد انتخابات 2007 بحدود 49 عاما. وكل نائب من أصل أربعة هو دون 40 عاما أي بمجموع 26,2 بالمائة من عدد النواب.

وأصغر عضو في البرلمان هي النائبة عن حزب الخضر البالغة من العمر 23 عاما إميليا فيستر من هامبورغ، بينما بات ألكسندر غاولاند من "حزب البديل" الشعبوي أكبر النواب سنّاً عن عمر يناهز الثمانين. الحضور النسائي بات أقوى كذلك إذ ارتفع عدد النائبات من 218 إلى 256، وهو ما يزيد عن الثلث بقليل.

وفي سابقة تاريخية انضمت المحامية من حزب الخضر آوت تيسفايسوس إلى التشكيلة الانتخابية بعد انتخابها في بلدية إيشفيغه (غرب)، لتصبح أول امرأة ببشرة سوداء تصل إلى قبة البرلمان الألماني.

وفي النسخة البرلمانية الجديدة احتفظ المحامون ومدراء الأعمال والإدارة بالصدارة، بمجموع 532 مقعد. يليهم علماء العلوم الإنسانية وخبراء الإعلان والتسويق وعلماء الثقافة والإعلاميين بـ65 مقعدا. وفي المرتبة الرابعة العاملون في المجال الصحي والمهن الاجتماعية والمعلمون والمربون بمجموع 59 مقعدا. وإلى جانب التجار بمجموع 18 مقعدا لم تتعدى نسبة المزارعين والحرفيين 8 مقاعد.

و.ب/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)