انتخاب أمين معلوف أميناً عاما دائماً للأكاديمية الفرنسية
يعد الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف أحد أبرز رموز الرواية التاريخية المستلهمة من الشرق، وقد كرس إنتاجه الأدبي طيلة عقود للتقارب بين الحضارات. معلوف انتخب اليوم الخميس أمينا دائما جديدا للأكاديمية الفرنسية العريقة.
فاز معلوف بهذا المركز بأغلبية 24 صوتاً مقابل 8 لمنافسه روفان، بحسب عضو في اللجنة الإدارية للأكاديمية الفرنسية.
انتُخب الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف الخميس (28 سبتمبر/ أيلول 2023) أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، خلفاً لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في آب/أغسطس، في نتيجة متوقعة إثر منافسة مع صديقه الكاتب جان كريستوف روفان.
وفاز معلوف بهذا المركز بأغلبية 24 صوتاً مقابل 8 لروفان، بحسب عضو في اللجنة الإدارية للأكاديمية الفرنسية. والأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة المُدافعة عن اللغة الفرنسية وتطويرها. ولم يشغل هذا المنصب سوى 32 شخصاً منذ سنة 1634.
وكان المنصب شاغراً منذ وفاة إيلين كارير دانكوس أوائل الشهر الماضي، بعدما شغلته منذ 1999.
وأمين معلوف (74 عاماً) كاتب فرنسي من أصل لبناني، حائز جائزة غونكور عام 1993 عن روايته "Le Rocher de Tanios" ("صخرة طانيوس")، وكان مرشحاً معلناً منذ فترة. وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المُستلهمة من الشرق، وركّز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات.
ورغم أن الأمينة الدائمة السابقة المتخصصة في الشؤون الروسية لم تسمّ أحداً لخلافتها، كان يُنظر إلى معلوف على أنه المرشح الأوفر حظاً لقيادة الأكاديمية، إذ تحظى شخصيته بالإجماع، نظراً إلى انخراطه القوي في أنشطة المؤسسة التي انضم إليها عام 2011.
وتوجه جان كريستوف روفان نفسه إلى أمين معلوف لدى استقباله في الأكاديمية سنة 2012 "أنت بالفعل رجل ذو لباقة خالصة وتظهر لديه في كل مناسبة علامات التقدير الكبير لجميع من يخاطبه".
وقد تنافس معلوف مع صديقه جان كريستوف روفان (71 عاماً)، الطبيب والدبلوماسي السابق والحائز جائزة غونكور عام 2001 عن روايته "Rouge Bresil"، والذي انضم إلى الأكاديمية عام 2008.
وبدا روفان سعيداً للغاية بانضمام صديقه إلى المؤسسة العريقة، إذ توجه إليه حينها قائلاً "لدي انطباع بأن أحلامنا جعلت منا أكثر من مجرد أصدقاء، فقد أصبحنا بمثابة الإخوة".
وقد أظهر روفان تردداً قوياً في خوض المنافسة، حتى أنه ترك انطباعاً في مراحل معينة بأنه سيعدل عن الترشح، قبل الدخول رسمياً في السباق. وحصلت عملية الانتخاب بصورة مغلقة، خلال الجلسة الأولى للأكاديمية بعد العودة من الإجازة.
وقالت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك، وهي أيضاً فرنسية من أصل لبناني، لدى وصولها إلى مقر الأكاديمية بعد الانتخابات "إنه اختيار ممتاز، (...) كاتب عظيم، ورجل أخوّة وحوار وتهدئة". وأكدت أن انتخاب معلوف يحمل "رمزية رائعة لجميع الناطقين بالفرنسية في العالم".
وسيعفى الأمين الدائم الجديد على الفور من المهمة التي كرست لها إيلين كارير دانكوس الكثير من الطاقة، وهي إكمال الطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية، إذ إن هذه المهمة أوشكت على الانتهاء.
وثمة خمسة مقاعد شاغرة في الأكاديمية الفرنسية حالياً. لكن هناك صعوبة واضحة في انتخاب أعضاء أصغر سناً، ما تجلى من خلال فشل ضمّ فريديريك بيغبيدير أو بونوا دوتورتر إلى الأكاديمية عام 2022، عن عمر 57 و62 عاماً على التوالي.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
اليف شافاق
أعمال الكاتبة التركية ـ البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة، اليف شافاق، كروايتها الأشهر "قواعد العشق الأربعون"، تم ترجمتها إلى 49 لغة. أما رواية شافاق الأخيرة، "10 دقائق و38 ثانية بهذا العالم الغريب" والتي تدور أحداثها بمدينة اسطنبول وتم ترشيحها لجائزة البوكر، فيتم التحقيق فيها حاليا من قبل السلطات التركية بتهمة "الفُحش".
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
كارل اوف كناوسغارد
حقق الكاتب النرويجي ضجة كبيرة في عالم الأدب حول العالم بسلسلته المكونة من ست روايات "كفاحي". ومع الاحتفاء بالنرويج كضيف هذا العام لمعرض فرانكفورت للكتاب، يحضر كناوسغارد المعرض حيث أجرى رئيس المعرض، يورغن بووز، لقاء معه خلال الافتتاح. ونشر كناوسغارد مؤخرا أحدث كتبه لنقد أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونك، صاحب اللوحة الشهيرة "الصرخة".
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
مايا لوندي
بعد تقديم العديد من الأعمال للأطفال وبمجال أدب المراهقين، حققت الكاتبة النرويجية مايا لوندي شهرة عالمية بروايتها "حين اختفى النحل"، والتي تتخيل ما سيحدث للعالم في حالة انقراض النحل وتعد من الكتب الأكثر مبيعا دوليا. وتواصل لوندي مناقشتها للقضايا البيئية عبر كتابها الجديد "نهاية المحيط" والمتوقع صدوره في يناير 2020.
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
جو نيسبو
النجم النرويجي الثالث بالمعرض هذا العام هو الكاتب جو نيسبو والمعروف برواياته في عالم الجريمة التي يقوم بدور البطولة فيها شخصية المحقق هاري هول، محققا مبيعات وصلت إلى 40 مليون نسخة حول العالم. و تحمل أحدث روايات نيسبو اسم "السكين"، والتي يقوم بتقديمها للعالم عبر معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
جوجو مويس
تعود الكاتبة جوجو مويس، صاحبة الروايات الرومانسية الشهيرة، برواية جديدة صدرت في الثامن من شهر أكتوبر الجاري. ومن المخطط أن تتواجد الكاتبة بمعرض الكتب في فرانكفورت يوم الأحد القادم لإجراء لقاء وتوقيع كتبها للقراء وزوار المعرض من محبي أعمالها.
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
كين فوليت
لن يقتصر الوقت المخطط أن يقضيه الكاتب البريطاني كين فوليت مع الكاتبة جوجو مويس على حضور معرض فرانكفورت للكتاب فقط، حيث سيشارك الكاتبان في مبادرة تحمل اسم "جولة الصداقة" لزيارة عدة عواصم أوروبية رفضا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وسيقوم فوليت، صاحب الروايات التاريخية المثيرة مثل "أعمدة الأرض"، بتقديم المبادرة وشرحها للجميع عبر معرض فرانكفورت في الـ 19 من أكتوبر.
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
اولغا توكارسزوك
شاركت الكاتبة والطبيبة النفسية البولندية الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل في الأدب، اولغا توكارسزوك، بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. هذه الكاتبة نجحت في أن تكون مصدر إلهام للكثيرين بأعمالها، خاصة لكونها معروفة بنشاطها في مجال حقوق المرأة ومناصرة الأقليات.
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
كولسون وايتهيد
فازت رواية "السكة الحديدية السرية" للأمريكي كولسون وايتهيد بعدة جوائز مرموقة تأتي في مقدمتها جائزة البوليتزر لعام 2017 والجائزة الوطنية للكتاب عام 2016. ويروج الكاتب الأمريكي عبر معرض فرانكفورت هذا العام لروايته الجديدة "أولاد من نحاس"، والتي استلهم أحداثها من إصلاحية بولاية فلوريدا الأمريكية عانى طلابها لأكثر من 100 عام من التعرض للضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى القتل.
شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
مارغريت اتوود
وفي المراسم الخاصة بإعلان كندا ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فرانكفورت للكتاب عام 2020، سيتم استقبال واحدة من نجوم الأدب الكنديين، هي الكاتبة مارجريت اتوود، صاحبة الرواية الأشهر حاليا حول العالم The Handmade Tale، والتي تحولت لمسلسل تليفزيوني ناجح وحصلت الكاتبة من خلالها مؤخرا على جائز البوكر. أعداد: اليزابيث جيرنير/د.ب)