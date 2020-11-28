 انتخاب ألماني من أصل فلسطيني رئيسًا مشاركًا للاشتراكيين في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.11.2020

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أخبار

انتخاب ألماني من أصل فلسطيني رئيسًا مشاركًا للاشتراكيين في برلين

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فوز كل من الألماني من أصل فلسطيني رائد صالح ووزيرة الأسرة الألمانية الاتحادية فرانتسيسكا غيفي، برئاسة الفرع الإقليمي للحزب في برلين. وخلف السياسيان بذلك عمدة برلين الحالي ميشائيل مولر.

السياسي الألماني من أصل فلسطيني رائد صالح

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فوز الألماني من أصل فلسطيني، رائد صالح، بالرئاسة المشتركة للفرع الإقليمي في برلين.

فاز السياسي الألماني من أصل فلسطيني، رائد صالح، ووزيرة الأسرة الألمانية الاتحادية، فرانتسيسكا غيفي، بالرئاسة المشتركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين، حسبما أعلن الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني على المستوى الاتحادي اليوم السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020).

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يعتبر السياسي الألماني من أصل فلسطيني رائد صالح أحد المرشحين للحصول على منصب عمدة برلين بعدما اعلن العمدة الحالي كلاوس فوفرايت التخلي عن منصبه في ديسمبر/ كانون الأول القادم. DW عربية حاورت صالح الذي يريد "خدمة برلين".

وخلف السياسيان بذلك رئيس الفرع الإقليمي للحزب، ميشائيل مولر، الذي سيستمر في شغل منصبه كعمدة برلين لمدة 11 شهرا أخرى.

وتعتزم وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا غيفي خوض المنافسة على منصب عمدة العاصمة الألمانية برلين كمرشحة بارزة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي بالولاية العام المقبل. وأعلنت غيفي ذلك اليوم السبت عقب انتخابها رئيسة مشاركة للفرع الإقليمي للحزب في برلين خلال المؤتمر العام الذي انعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)

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