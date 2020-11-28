انتخاب ألماني من أصل فلسطيني رئيسًا مشاركًا للاشتراكيين في برلين

فاز السياسي الألماني من أصل فلسطيني، رائد صالح، ووزيرة الأسرة الألمانية الاتحادية، فرانتسيسكا غيفي، بالرئاسة المشتركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين، حسبما أعلن الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني على المستوى الاتحادي اليوم السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020).

وخلف السياسيان بذلك رئيس الفرع الإقليمي للحزب، ميشائيل مولر، الذي سيستمر في شغل منصبه كعمدة برلين لمدة 11 شهرا أخرى.

وتعتزم وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا غيفي خوض المنافسة على منصب عمدة العاصمة الألمانية برلين كمرشحة بارزة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي بالولاية العام المقبل. وأعلنت غيفي ذلك اليوم السبت عقب انتخابها رئيسة مشاركة للفرع الإقليمي للحزب في برلين خلال المؤتمر العام الذي انعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)