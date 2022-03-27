 انتخابات سكسونيا..حزب المستشار شولتس يحقق فوزا يمنحه متنفسا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2022

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انتخابات سكسونيا..حزب المستشار شولتس يحقق فوزا يمنحه متنفسا

ذكرت توقعات إعلامية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاز بفارق مريح على الحزب المسيحي الديمقراطي في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى. الانتخابات حسنت وضع حزبي الخضر و"البديل" وتمنح شولتس متنفسا.

الاشتراكي الديمقراطي شتيفن فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى

الاشتراكي الديمقراطي شتيفن فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى

 فاز الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الأحد (09 أكتوبر/تشرين الأول) في انتخابات محلية في ولاية ساكسونيا السفلى، ما منح زعيمه المستشار أولاف شولتس متنفسا في توقيت تسجّل فيه شعبيته تراجعا في خضم أزمة الطاقة.

وأشارت تقديرات قنوات تلفزيونية رسمية إلى نيل الاشتراكيين الديموقراطيين 33 بالمئة من الأصوات في انتخابات ثاني أكبر ولاية في ألمانيا، علما بأنهم يديرونها منذ العام 2013 ضمن ائتلاف، متقدّمين على الحزب المسيحي الذي كانت تتزعمه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل والذي نال، بحسب التقديرات، نحو 28 بالمئة من الأصوات.

وفي خضم نقمة شعبية متزايدة على الصعيد الوطني، استفاد حزب شولتس من الشعبية الواسعة لرئيس الحكومة المحلية في ولاية ساكسونيا السفلى شتيفان فايل المنتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي.

ومكّن هذا الفوز شولتس من تجنّب هزيمة جديدة بعد نكستين مدوّيتين في مواجهة يمين الوسط في الربيع الماضي في استحقاقين انتخابيين محليين في ولايتي شمال الراين فستفاليا (غرب) وشلسفيغ هولشتاين (شمال).

Landtagswahlkampfveranstaltung der CDU in Hannover

خسارة جديدة للحزب الديمقراطي المسيحي

واعتبر خبير العلوم السياسية الألماني كارل رودولف كوره في تصريح لقناة "زد.دي.اف" أن هذه الانتخابات "بالغة الأهمية" لشولتس، وهي بمثابة "استفتاء على سياسة حكومته" حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة النفطية.

 لكن نتائج الحزب تعكس تراجعا مقارنة بانتخابات العام 2017 حين نال 36,9 بالمئة من الأصوات. وتعكس النتائج كذلك تراجع شعبية المحافظين مقارنة بالاستحقاق نفسه الذي أجري في العام 2017 ونالوا حينها 33,6 بالمئة من الأصوات.

تقدم واضح لليمين الشعبوي

ويبدو أن المستفيد الأكبر هو اليمين الشعبوي، الذي سعى لاستغلال الإحباط الشعبي والقلق الذي تثيره مشاكل الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار.

ونال حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف 11,5 بالمئة من الأصوات، وفق تقديرات القناتين، أي نحو ضعف النتيجة التي حقّقها في العام 2017.

وينادي قادة الحزب بالتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددين على أن ألمانيا لا يمكنها أن تستغني عن الغاز الروسي.

 وجمع الحزب آلاف المناصرين خلال تظاهرة ضد ارتفاع الأسعار في برلين السبت. والاختراق الذي حقّقه له رمزية كبيرة إذ عادة ما تكون القاعدة الحزبية متجذّرة في شرق البلاد وشعبيته ضعيفة في بقية الأنحاء.

تقدم لحزب الخضر 

كذلك حقّق حزب الخضر المنضوي في ائتلاف حكومي مع شولتس، تقدما كبيرا بنيله أكثر من 14 بالمائة على الأقل من الأصوات، أي بزيادة تتخطى خمسة بالمئة مقارنة بالاستحقاق الماضي.

يوليا فيلي هامبورغ زعيمة حزب الخضر في ولاية ساكسونيا السفلى

يوليا فيلي هامبورغ زعيمة حزب الخضر في ولاية ساكسونيا السفلى

من حيث عدد المقاعد في البرلمان المحلي، يمكن للاشتراكيين الديموقراطيين والخضر عدديا تشكيل غالبية جديدة تحل محل الائتلاف القائم حاليا بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين.

متنفس لشولتس

وتشكل نتائج الولاية متنفسا لشولتس الذي يتعرّض لانتقادات كثيرة في ألمانيا على خلفية سياسته لدعم أوكرانيا التي تعتبر "خجولة" والمخاوف المتزايدة للرأي العام بشان التضخم والتخوّف من نزاع نووي في أوروبا.
 على الصعيد الوطني تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديموقراطي في نوايا التصويت إلى ما دون عتبة 20 بالمئة، كما أن شعبية شولتس تسجل تدهورا.

 وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تسارع التضخم الذي بلغ 10 بالمئة في أيلول/سبتمبر، وهو معّدل غير مسبوق منذ 70 عاما في ألمانيا.

وحاول المستشار الرد على الانتقادات بإعلان خطة كبرى بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز، لكن شركاء البلاد الأوروبيين انتقدوا خطّته هذه، كما اتهموا برلين  بالعمل أحاديا لتحقيق مصالحها الخاصة وتجاهل التضامن الأوروبي.

ويبدو شولتس مقبلا على معضلة إذ تكبّد الحزب الليبرالي المنضوي بدوره في الائتلاف الحكومي هزيمة انتخابية جديدة في ولاية ساكسونيا السفلى (خمسة بالمائة من الأصوات)، ما يعيد إطلاق النقاش في صفوفه حول جدوى مشاركته في حكومة يسارية بغالبيتها.

إ.ع/م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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الاشتراكي الديمقراطي يفوز مجددا بانتخابات ولاية ساكسونيا السفلى

كشفت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني عن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا السفلى التي جرت اليوم متقدما على حزب ميركل، فيما أستطاع حزب البديل دخول البرلمان المحلي بصعوبة.  

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