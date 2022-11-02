انتخابات جديدة.. هل تعيد الاستقرار السياسي إلى إسرائيل؟

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في إسرائيل.. انتخاباتٌ تشريعية جديدة هي الخامسة في أقل من أربع ِسنوات وسط توقعاتٍ بفوز اليمين بالمزيد من الأصوات.. كيف هو مزاج الناخب الإسرائيلي هذه المرة؟ وما فرص نجاح نتانياهو في العودة إلى السلطة؟
في خامس انتخابات تشريعية تشهدها إسرائيل خلال أربع سنوات، يتوقع مراقبون أن تلعب أحزاب اليمين المتطرف، دورا محوريا في رسم الخارطة السياسية. وقد تساهم في هزيمة الليبراليين بقيادة لابيد وعودة نتانياهو إلى السلطة.
شهدت الانتخابات الخامسة بإسرائيل خلال أقل من أربعة أعوام إقبالا شديدا، ويبدو أنّ معسكر رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو في طريقه للفوز. وحسب توقعات محطات التلفزة الإسرائيلية فإن معسكر نتنياهو سيحصل على ما بين 61 إلى 62 مقعدا.
بدأ الناخبون في إسرائيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة عبر سباق من المرجح أن يسفر عن صعود حزب يميني قد يحسم في تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.
للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات تنظم إسرائيل انتخابات برلمانية. والسؤال الرئيسي الآن هل ينجح نتانياهو في العودة للسلطة؟ وفي حال فشل نتانياهو ومنافسوه في الحصول على الأغلبية فإن إسرائيل مهددة بالتوجه لانتخابات سادسة.
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