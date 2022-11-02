انتخابات جديدة.. هل تعيد الاستقرار السياسي إلى إسرائيل؟

إسرائيل ـ انتخابات تشريعية جديدة ونتانياهو مصمم على العودة

بدأ الناخبون في إسرائيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة عبر سباق من المرجح أن يسفر عن صعود حزب يميني قد يحسم في تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.