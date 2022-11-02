 انتخابات جديدة.. هل تعيد الاستقرار السياسي إلى إسرائيل؟ | مسائية DW | DW | 01.11.2022

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مسائية DW

انتخابات جديدة.. هل تعيد الاستقرار السياسي إلى إسرائيل؟

في إسرائيل.. انتخاباتٌ تشريعية جديدة هي الخامسة في أقل من أربع ِسنوات وسط توقعاتٍ بفوز اليمين بالمزيد من الأصوات.. كيف هو مزاج الناخب الإسرائيلي هذه المرة؟ وما فرص نجاح نتانياهو في العودة إلى السلطة؟

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30.10.2022, Or Jehuda+++ Benjamin Netanjahu, ehemaliger Ministerpräsident von Israel, spricht auf der letzten Kundgebung vor den für den 01.11.2022 angesetzten Parlamentswahlen. Israel steht vor einer Schicksalswahl - und das schon zum fünften Mal binnen dreieinhalb Jahren. Zentrale Frage ist, ob dem rechtskonservativen Ex-Regierungschef Netanjahu mithilfe des rechtsextremen Lagers ein Comeback gelingt oder der liberale Ministerpräsident Lapid sein Amt verteidigen kann. +++ dpa-Bildfunk +++

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