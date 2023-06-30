 انتخابات تشريعية.. هل تعرقل جدول أعمال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.06.2023

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سياسة واقتصاد

انتخابات تشريعية.. هل تعرقل جدول أعمال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي؟

تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية يوليو/ تموز وتشهد انتخابات تشريعية في نهاية الشهر وربما رحيل الحكومة الاشتراكية الحالية ومجيء حكومة جديدة. فهل سيؤثر ذلك على رئاستها والقضايا المدرجة على جدول أعمالها؟

رئيسة المفوضية الاوربية أروسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز

هل يبقى بيدرو سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا ويقود بلاده وينفذ برنامجه لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي؟

بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي (في الأول من يوليو/تموز)، ستشهد إسبانيا انتخابات تشريعية مبكرة، ولا يعرف فيما إذا كان رئيس الوزراء الاشتراكي الحالي، بيدرو سانشيز، سيفوز في الانتخابات ويبقى في منصبه أم لا. فاستطلاعات الرأي تشير إلى تقدم المحافظين. ويمكن للمحافظين أن يتحالفوا مع اليمين الشعبوي، ويحصلوا على مقاعد في البرلمان أكثر من تحالف اليسار بقيادة سانشيز، الذي دعا بنفسه إلى انتخابات مبكرة.

مختارات

سانشيز يقلل من تأثير الانتخابات على رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوربي، وصرح في مدريد أوائل شهر يونيو/ حزيران أن "الديقراطية ليست مشكلة أبدا، إنها ليست المرة الأولى في أوروبا التي تجرى فيها الانتخابات خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي. وكان هناك تغيير حكومي أيضا".

بداية غير معتادة

كلام سانشيز صحيح، لكن إلى حد ما. ففي عام 2022 جرت انتخابات في فرنسا وترشح ماكرون للرئاسة خلال رئاسة بلاده الدورية لمجلس الاتحاد الأوربي. وفي جمهورية التشيك سقطت الحكومة عام 2009 في الفترة التي كان ينبغي أن تقود فيها الاتحاد الأوروبي.

لكن إجراء انتخابات وإمكانية تغيير حكومي في بداية الرئاسة الدورية لمجلس لاتحاد الأوربي التي تستمر ستة أشهر، أمر استثنائي جدا. لذلك قام سانشيز الذي يقود حملته الانتخابية، بتأجيل ظهوره أمام البرلمان الأوروبي.

إذ كان ينبغي أن يعرض برنامجه لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ويناقشه في البرلمان الأوربي قبل الانتخابات التشريعية في إسبانيا. والآن سيتم هذا في سبتمبر/ أيلول بعد إجازة الصيف، وربما سيقوم بذلك رئيس وزراء آخر غير سانشيز.

ويؤكد الدبلوماسيون الإسبان في بروكسل، أن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ستجري بشكل طبيعي وكالمعتاد بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وعلى كل حال فإن مواضيع الرئاسة يتم تحضيرها قبل أشهر إن لم يكن قبل أعوام وبالتشاور مع الدول الشريكة بلجيكا وهنغاريا اللتين ستتوليان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي خلال العام القادم 2024.

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حرب أوكرانيا حاضرة ومدرجة على كل اجتماعات الاتحاد الأوروبي

ويرى محللون سياسيون وصحافيون في إسبانيا، أن تغييرا حكوميا ومجيء ائتلاف حكومي مكون من المحافظين واليمينيين الشعبويين لن يؤثر على سياسة مدريد الصديقة للاتحاد الأوروبي. "خلال الأشهر الستة القادمة على إسبانيا مواجهة التحديات التي تواجهها أوروبا مباشرة، وهي كثيرة. (...) وقد أدت إسبانيا رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في الماضي بشكل مرض، وهذا متوقع الآن أيضا"، حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية حول الرئاسة الإسبانية الخامسة لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ بداية عضويتها في الاتحاد عام 1986.

حرب أوكرانيا وتوسيع الاتحاد الأوروبي

يبقى دعم أوكرانيا وصد العدوان الروسي، القضية الأهم، حسب رأي الخبيرة السياسية الإسبانية كارمي كولومينا التي شاركت في مؤتمر لمراكز الأبحاث الفكرية حول التحضير لرئاسة الاتحاد الأوربي عقد في مدريد، وقالت "إن أوكرانيا حاضرة في كل نقاش وقرار للاتحاد الأوروبي".

ويجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كانت أوكرانيا ومولدافيا تستطيعان بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. وترى كولومينا أن هناك تقدما أيضا لدى دول غرب البلقان التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتقول "هناك زخم كبير للتوسيع، لكننا لا نعرف بعد كيف يمكننا استغلال ذلك لتحقيق شيء ما. وهذا لا يتعلق بالدول المرشحة للعضوية فقط، وإنما يتعلق بنا أيضا" وتشير بذلك إلى ضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي لكي يبقى قادرا على العمل حتى مع مزيد من الأعضاء.

تريد إسبانيا دفع المناقشات حول إمكانية توسيع الاتحاد الأوربي إلى الأمام، حسب ما صرح به وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريز، وقال "يجب أن نفكر بالإصلاحات التي تقود إلى المرحلة التالية من الاندماج. وكمثال على ذلك اتخاذ المزيد من القرارات بالأغلبية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أو المالية. وخلال ذلك يجب ألا نهمل وجهات النظر الأوروبية للدول المرشحة للعضوية". 

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تريد إسبانيا إنجاز سلسلة من مشاريع القوانين الأوروبية خلال رئاستها ومن بينها إصلاح قانون الهجرة واللجوء

من الديون.. وحتى سوق الطاقة

تريد الحكومة الإسبانية حتى نهاية العام، إنجاز سلسلة من مشاريع القوانين الأوروبية الهامة، ومنها تعديل قواعد الدين بالنسبةلمنطقة اليورو. ومن القضايا المهمة الأخرى تبسيط إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي يجب مناقشتها مع البرلمان الأوروبي. هذا بالإضافة إلى التوافق على إصلاح سوق الطاقة. كما ينبغي أن يصيح الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية عن الصين وعودة المزيد من الصناعات الأساسية إلى أوروبا أو على الأقل الحفاظ على الموجودة هنا، حسب ما صرح به رئيس الوزراء الإسباني سانشيز في مؤتمر صحفي.

وبالنسبة للسياسة الخارجية يركز سانشيز على إعادة إحياء العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وعقد اتفاقيات تجارية مع دول مجموعة ميركوسور (البرازيل، الأرجنتين، الأورغواي، باراغواي) ومع تشيلي والمكسيك أيضا. ومن أجل ذلك من المقرر عقد قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية يومي 17 و18 يوليو/ تموز في بروكسل، قبل الانتخابات الإسبانية.

وعلى عكس السويد المتقشفة، التي تولت رئاسة مجلس الاتحاد الأوربي حتى نهاية يونيو/ حزيران، تريد إسبانيا تقديم الاتحاد الأوروبي للرأي العام من خلال عقد الاجتماعات غير الرسمية للاتحاد وقمة خاصة، في 22 موقعا في مختلف أنحاء إسبانيا بما في ذلك جزيرة مالوركا السياحية وجزر الكناري. في حين أن السويد وباستثناءات قليلة، اكتفت بعقد الاجتماعات في قاعة صالة كبيرة قرب مطار ستوكهولم.

لكن هل ستتمكن إسبانيا من التألق وتنفيذ برنامجها كما تريد؟ هذا ما تصعب الإجابة عليه الآن حسب رأي دبلوماسيين في بروكسل. "الرئاسة تريد أن تحدد جدول الأعمال، لكن في النهاية الأحداث الراهنة، هي التي تحدد الأجندة"، يقول ألكسندر ستوب، الأستاذ الجامعي والسياسي الفنلندي السابق، الذي كان عام 2009 وزير أوروبا وشارك في رئاسة حكومة بلاده الدورية لمجلس الاتحاد الأوربي.

برند ريغرت/ عارف جابو

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


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