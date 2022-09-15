 انتخابات تشريعية في فنلندا ومنافسة شديدة على أصوات الناخبين | DW الأخبار | DW | 01.04.2023

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انتخابات تشريعية في فنلندا ومنافسة شديدة على أصوات الناخبين

وفي فنلندا تسعى رئيسة الوزراء، سانا مارين، غدا الأحد إلى انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيْها اليميني واليميني القومي في الانتخابات التشريعية التي ستشهد منافسة حادة.

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يلتزم المرشحان للرئاسيات في فرنسا، الصمت السبت غداة انتهاء الحملة الرسمية لاقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم 23.04.2022

A picture shows screens displaying a live televised between French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron (L) and French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (R), broadcasted om French TV channels TF1 and France 2, in a viewing room at the studios hosting the debate in Saint-Denis, north of Paris, ahead of the second round of France's presidential election. - French voters head to the polls for a run-off vote between Macron and Le Pen on April 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

مناظرة ماكرون لوبان.. كيف انعكست على مزاج الناخب الفرنسي؟ 22.04.2022

يمثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية بعدما وجهت إليه التهمة في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016

ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه 31.03.2023

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31.03.2023, Berlin: Besucherinnen sind in einer Spiegelung bei der Vorbesichtigung der Ausstellung ´Gerhard Richter. 100 Werke f¸r Berlinª in der Neuen Nationalgalerie vor dem Werk Birkenau-Zyklus (2014) des K¸nstlers Gerhard Richter zu sehen. Richter hat die Fotos in unscharf wirkende groﬂe Gem‰lde ¸bertragen. Die jeweils 2,60 mal 2,00 Meter groﬂen Werke ¸berzog er dann mit mehreren Farbauftr‰gen. Durch die Farbverl‰ufe ist vom urspr¸nglichen Motiv nichts mehr erkennbar. Durch vier graue Spiegel gegen¸ber werden Besucherinnen und Besucher in direkte Beziehung zur Arbeit gesetzt. Die Ausstellung ist ab 01.04.2023 zu sehen und soll bis 2026 im Untergeschoss der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa - ACHTUNG: Nur in vollem Format und nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung ¸ber die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++

أبرز رسامي ألمانيا يتبرع بمئة لوحة للمعرض الوطني في برلين 01.04.2023

سيسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه يوم الثلاثاء رسميًا للسلطات في مانهاتن.

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لقي 36 شخصا على الأقل حتفهم ومازال آخرون في عداد المفقودين، بعد أن انهارت أرضية معبد هندوسي، في مدينة اندور الهندية.

مقتل 36 شخصا في انهيار أرضية معبد هندوسي في الهند 31.03.2023

نفدت تنسيقية القوى الديمقراطيّة امام وزارة العدل التونسيّة وقفة مساندة للمعتقلين السياسيين بحضور قيادي الاحزاب المعارضة

احتجاج لمساندة المعتقلين في تونس 31.03.2023

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02/03/2021 Prime Minister of Finland Sanna Marin on the cover of the American Time Magazine in a bookstore in Helsinki, Finland on Tuesday, 2nd March, 2021. Helsinki Helsinki Finland PUBLICATIONxNOTxINxSUIxAUTxFRAxKORxJPNxSWExNORxFINxDENxNED Copyright: xRonixRekomaax LKFTVX20210302191704BSUU

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