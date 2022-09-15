انتخابات تشريعية في فنلندا ومنافسة شديدة على أصوات الناخبين

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وفي فنلندا تسعى رئيسة الوزراء، سانا مارين، غدا الأحد إلى انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيْها اليميني واليميني القومي في الانتخابات التشريعية التي ستشهد منافسة حادة.
سينظم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في ولاية تكساس السبت في موقع يقول منتقدون إنه سيستميل أنصاره من اليمين المتطرف في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز حملة رئاسية بينما يواجه خطر اتهامات جنائية.
تجسد الفنلندية سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم، والتي نشأت في كنف عائلة مثلية، حداثة غير نمطية في السلطة، مع ميول معلنة لحضور الحفلات التي أثارت الجدل في سائر أنحاء العالم. ما أهم صفاتها؟ وكيف وصلت لمنصبها؟
انطلق الحزب كمشكك بأوروبا وعملتها اليورو، ولكنه مع مرور الزمن تحول إلى مأوى للساخطين وبعض أجنحة اليمين المتطرف. والآن وبعد عقد على تأسيسه، يسعى "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني الشعبوي للمشاركة في الحكم. فما فرصه؟
يتصاعد غضب رسمي وشعبي في العالمين العربي والإسلامي بسبب عدم قيام السلطات السويدية بمنع يميني متطرف من حرق المصحف أمام سفارة تركيا. فهل ذهبت آمال السويد بالانضمام للناتو أدراج الرياح أم تغير تركيا موقفها مقابل تنازلات؟
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