انتخابات تشريعية في فنلندا ومنافسة شديدة على أصوات الناخبين

مثيرة للجدل.. تعرّف على رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين!

تجسد الفنلندية سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم، والتي نشأت في كنف عائلة مثلية، حداثة غير نمطية في السلطة، مع ميول معلنة لحضور الحفلات التي أثارت الجدل في سائر أنحاء العالم. ما أهم صفاتها؟ وكيف وصلت لمنصبها؟