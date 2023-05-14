انتخابات تركيا- بدء جولة الإعادة بالخارج ونتيجة جديدة للجولة الأولى

يبدأ المواطنون الأتراك المقيمون بالخارج اليوم السبت (20 مايو/ايار 2023) الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.
وووفق حصيلة جديدة حصل الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم 14 أيار/مايو الجاري، لكنه فشل بفارق ضئيل في تحقيق الإغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%، ليضطر إلى خوض جولة إعادة.
ويخوض أردوغان جولة الإعادة أمام خصمه كمال كليجدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني. لكن أردوغان يُعتبر المرشح الأوفر حظًا قبل الجولة الثانية، على الصعيدين الداخلي والخارجي
وفي الخارج، لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى سوى أقل من نصف عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، إذ بلغت نسبتهم 49,4%، مع حصول أردوغان على أكثر من نصف الأصوات بنسبة بلغت 57,7%.
ويمكن لنحو 3,4 مليون ناخب بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت. وتوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم والتي تضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 1,5 مليون شخص منهم التصويت في الانتخابات التركية.
وفي ألمانيا، سيكون بإمكان الناخبين الأتراك الإدلاء بأصواتهم حتى يوم 24 أيار/مايو في أي موقع من بين 17 موقعاً، وفقا لهيئة الانتخابات التركية. وبحسب أرقام أولية، فقد أدلى واحد فقط من كل ناخبين مؤهلين بأصواتهم لصالح أردوغان في ألمانيا.
ويتوقع المراقبون سلوك انتخابي مماثل من الناخبين الأتراك في الخارج في جولة الثانية. ويعيش في ألمانيا معظم الناخبين الأتراك في الخارج.
وعلى عكس المعارضة، يضع أردوغان سياسة للأتراك في الخارج، والتي تؤدي في النهاية للتصويت لصالحه في صناديق الاقتراع. لكن في تركيا يتم انتقاد عملية التصويت في صناديق الاقتراع في الخارج بشكل متكرر، لا سيما من قبل شخصيات معارضة.
وفي انتخابات 2018، شارك حوالي نصف الأتراك المؤهلين للتصويت بألمانيا في العملية الانتخابية، وقد صوت حوالي 65 في المائة منهم لأردوغان.
وفي تركيا، يتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 أيار/مايو للاختيار من بين المرشحين. وستكون هذه هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.
نتائج نهائية للمرحلة الأولى من التصويت
قالت الهيئة العليا للانتخابات مساء يوم الجمعة إن أردوغان حصل على 49,52% من الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي، فيما حصل خصمه كليجدار أوغلو على 44,88% من الأصوات. ولا تختلف الأرقام إلا بفارق طفيف عن النتائج الأولية التي أعلنت سابقا.
وحصد سنان أوغان، المرشح القومي العلماني التركي، الذي أنهى الجولة الأولى في المركز الثالث، 5,17% من الأصوات، بينما كان نصيب محرم إنجه، الذي انسحب قبل إجراء الانتخابات، 0,43%.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات كانت أعلى من الانتخابات السابقة. وبلغت نسبة المشاركة 87,04%، بزيادة قدرها0,8 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2018:
ووفقاً للأرقام، صوت لأردوغان في هذه الانتخابات 800 ألف ناخب إضافي عن انتخابات عام 2018، لكن تم أيضا تسجيل 4,7 مليون شخص آخرين كناخبين. ولم يتم الإعلان بعد عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. ووفقاً للنتائج الأولية، يتجه تحالف أردوغان نحو تأمين أغلبية مطلقة من المقاعد.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
للمرة الأولى في تاريخ تركيا
تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
اخفاق بفارق طفيف
أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
وقت لتجميع الصفوف
يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
شباب ينتخبون لأول مرة
تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أكثر من 64 مليون ناخب
يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
الزي التراثي
كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أكثر من 191 ألف مركز اقتراع
وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
حضور كبار السن كان واضحا
شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
عيد الأم في تركيا
وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون
وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة
وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
سنان أوغان يدلي بصوته أيضا
وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي