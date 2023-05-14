انتخابات تركيا- أردوغان يؤكد تقدمه.. وكليجدار أوغلو يتعهد بهزيمته

مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المتوترة في تركيا، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً لأنصاره بعد انتهاء ساعات يوم الأحد (14 مايو/ أيار 2023)، الذي شهد انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا شهدت تنافسا غير مسبوق.
وقال أردوغان في تصريحات بمقر حزبه في أنقرة بعد منتصف الليل: "نحن متقدمون بشكل جيد وفقاً للنتائج غير الرسمية". وزعم أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه فاز بأغلبية برلمانية بمساعدة شريكه حزب "الحركة القومية" الشعبوي المتطرف.
وشكر أنصاره والمواطنين على "نسبة المشاركة القياسية" في الانتخابات. وقال أردوغان إن نظام الانتخابات التركي كان "مثالا للعالم"، رافضا مزاعم المعارضة بالتلاعب بالبيانات. وتابع "دولتنا، أمتنا انتصرت، وأظهرت تركيا أنها واحدة من الديمقراطيات الرائدة في العالم مع التزامها القوي بإرادة الأمة".
وحث أردوغان الأمة على احترام النتائج وادعى أنه يتصدر السباق الرئاسي بفارق حوالي 6ر2 مليون صوت متقدما على أقرب منافسيه، كمال كليتشدار أوغلو. وأضاف "سنرى ما قرره شعبنا عندما نحصل على نتائج أولية غير رسمية".
وقال أردوغان إنه يرحب بخوض جولة الإعادة إذا كان هذا هو ما صوت عليه الناس، لكنه يعتقد أنه سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات بمجرد فرز أصوات الأتراك في الخارج.
ومن جهته، قال أحمد ينار رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتقدم في انتخابات الرئاسة بحصوله على 49.49 بالمئة بعد فرز 91.93 بالمئة من
الأصوات. وأضاف أن كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة ومنافس أردوغان الرئيسي، حصل على 44.49 بالمئة من الأصوات.
بدوره، تعهد كمال كيلجدار أوغلو منافس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين (15 مايو/ أيار) بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.
تعهد كمال كيلجدار أوغلو بالفوز على منافسه الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
وقال مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات أمس الأحد.
وذكر كليتشدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار، إنه تم ارسال أكثر من 87 % من الأرقام المحلية. واستغرق فرز أصوات الناخبين في الخارج وقتا أطول، حيث تم فرز أكثر من 30% من تلك الأصوات.
ع.ح.7ص.ش. (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
شباب ينتخبون لأول مرة
تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أكثر من 64 مليون ناخب
يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
الزي التراثي
كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أكثر من 191 ألف مركز اقتراع
وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
حضور كبار السن كان واضحا
شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
عيد الأم في تركيا
وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون
وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة
وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
سنان أوغان يدلي بصوته أيضا
وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي