انتخابات تركيا- أردوغان يؤكد تقدمه.. وكليجدار أوغلو يتعهد بهزيمته

مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المتوترة في تركيا، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً لأنصاره بعد انتهاء ساعات يوم الأحد (14 مايو/ أيار 2023)، الذي شهد انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا شهدت تنافسا غير مسبوق.

وقال أردوغان في تصريحات بمقر حزبه في أنقرة بعد منتصف الليل: "نحن متقدمون بشكل جيد وفقاً للنتائج غير الرسمية". وزعم أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه فاز بأغلبية برلمانية بمساعدة شريكه حزب "الحركة القومية" الشعبوي المتطرف.

وشكر أنصاره والمواطنين على "نسبة المشاركة القياسية" في الانتخابات. وقال أردوغان إن نظام الانتخابات التركي كان "مثالا للعالم"، رافضا مزاعم المعارضة بالتلاعب بالبيانات. وتابع "دولتنا، أمتنا انتصرت، وأظهرت تركيا أنها واحدة من الديمقراطيات الرائدة في العالم مع التزامها القوي بإرادة الأمة".

وحث أردوغان الأمة على احترام النتائج وادعى أنه يتصدر السباق الرئاسي بفارق حوالي 6ر2 مليون صوت متقدما على أقرب منافسيه، كمال كليتشدار أوغلو. وأضاف "سنرى ما قرره شعبنا عندما نحصل على نتائج أولية غير رسمية".

وقال أردوغان إنه يرحب بخوض جولة الإعادة إذا كان هذا هو ما صوت عليه الناس، لكنه يعتقد أنه سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات بمجرد فرز أصوات الأتراك في الخارج.

ومن جهته، قال أحمد ينار رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتقدم في انتخابات الرئاسة بحصوله على 49.49 بالمئة بعد فرز 91.93 بالمئة من

الأصوات. وأضاف أن كمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة ومنافس أردوغان الرئيسي، حصل على 44.49 بالمئة من الأصوات.

بدوره، تعهد كمال كيلجدار أوغلو منافس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين (15 مايو/ أيار) بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.

تعهد كمال كيلجدار أوغلو بالفوز على منافسه الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".

وقال مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات أمس الأحد.

وذكر كليتشدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار، إنه تم ارسال أكثر من 87 % من الأرقام المحلية. واستغرق فرز أصوات الناخبين في الخارج وقتا أطول، حيث تم فرز أكثر من 30% من تلك الأصوات.

ع.ح.7ص.ش. (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)