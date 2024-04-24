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انتخابات الهند… الذكاء الاصطناعي يزوّر تصريحات ممثلين بارزين

٢٤ أبريل ٢٠٢٤

الذكاء الاصطناعي أضحى قادرا على إظهار ناس يتحدثون كما لو أنها حقيقة، وذلك قد يتسبب بأزمات سياسية كما وقع في الهند مع ممثلين شهيرين.

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الممثل عامر خان (أرشيف 9/10/2014)
عامر خان وجد نفسه في قلب دوامة سياسية بعد معاناته من مقاطعة أفلامه (أرشيف)صورة من: Navesh Chitrakar/REUTERS

في مقاطع فيديو مزيفة انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، شوهد اثنان من ممثلي بوليوود البارزين في الهند وهما ينتقدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويطلبان من الناس التصويت لصالح حزب المعارضة، أي حزب المؤتمر الهندي، في الانتخابات العامة الجارية بالبلاد.

وفي مقطع فيديو مدته 30 ثانية يظهر فيه عامر خان، وفي مقطع آخر مدته 41 ثانية يظهر رانفير سينغ، حيث يقولان إن "مودي فشل في الوفاء بوعود الحملة الانتخابية ولم يعالج القضايا الاقتصادية الحرجة خلال ولايتيه كرئيس للوزراء"، ويضع الفيديوهان رمز الانتخابات وشعار الكونغرس: "صوتوا من أجل العدالة، صوتوا للكونغرس".

لكن الفيديوهين ليسا حقيقيين، إذ تم توليدهما بالذكاء الاصطناعي، وتمت مشاهدة الفيديوهين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من نصف مليون مرة منذ الأسبوع الماضي، حسب ما أظهرت مراجعة من رويترز. كما صرح الممثلان أن الفيديوهين مزيفان.

وعبر عامر خان، صاحب أكثر فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ بوليوود، وهو فيلم "دانجال"، عن انزعاجه من انتشار الفيديو "المزيف"، خصوصا أن الممثل المسلم تعرّض لحملة كبيرة من اليمين الهندوسي بسبب تصريحات سابقة حول درجة الأمان في الهند، بينما كتب رانفير سينغ، أحد الوجوه الشابة الفنية المتميزة وحقق بدوره إيرادات كبيرة: "احذروا من الديبفيكس، أصدقائي".

رانفير سينغ، أحد الوجوه الشابة الفنية المتميزة وحقق بدوره إيرادات كبيرة: "احذروا من الديبفيكس، أصدقائي".
رانفير سينغ، أحد الوجوه الشابة الفنية المتميزة وحقق بدوره إيرادات كبيرة: "احذروا من الديبفيكس، أصدقائي".صورة من: Getty Images/AFP/S. Jaiswal

وبات الذكاء الاصطناعي والمحتويات المزيفة المولدة به، أو الديبفيكس، تُستخدم بشكل متزايد في الانتخابات في أماكن أخرى حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وباكستان وإندونيسيا، وهناك مخاوف من اتساع رقعة الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الهندية التي تعدّ أكبر انتخابات في العالم.

كان الترويج الانتخابي في الهند يركز منذ فترة طويلة على الاتصال المباشر والتجمعات العامة، ولكن بدأ استخدام واتساب وفيسبوك كأدوات للحملة الانتخابية عام 2019. انتخابات هذا العام التي من المتوقع أن يحقق فيها مودي ولاية ثالثة، هي الأولى التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

ونشرت المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني، سوجاتا بول، فيديو رانفير سينغ لمتابعيها على موقع إكس يوم 17 أبريل/نيسان، وبحلول عصر السبت تمت إعادة مشاركة منشورها 2,900 مرة، وحصل على إعجاب 8,700 مرة، وتلقى 438,000 مشاهدة رغم أن حسابها ليس كثير المتابعين.

وقالت بول لرويترز في اتصال هاتفي إنها كانت تعلم أن الفيديو مصنف كوسائط مُعدلة (تصنيف يضعه موقع  إكس على منشورات الذكاء الاصطناعي)، لكنها لم ترغب في حذفه لأنها، أثناء النشر، اعتقدت أن الشخص يشبه سينغ و"بالتأكيد يتضمن إبداعًا".

لكن لم المنشور مرئيًا على إكس يوم الأحد، بعد ساعات من إرسال رويترز طلبًا للتعليق إلى رئيس خلية وسائل التواصل الاجتماعي بالحزب الذي لم يستجب للتعليق. وأكد فيسبوك وإكس وما لا يقل عن ثماني مواقع للتحقق من الحقائق أنها معدلة أو مُتلاعب بها، الأمر الذي أكدته وحدة التحقق الرقمي في رويترز أيضًا.

ع.ا/ع.ج.م (رويترز)

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